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مكنسة كهربائية مع كيس

FC9067/01
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • نتائج رائعة بلمح البصر نتائج رائعة بلمح البصر نتائج رائعة بلمح البصر
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    مكنسة كهربائية مع كيس

    FC9067/01
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    نتائج رائعة بلمح البصر

    مجموعة Jewel مثالية للذين يرغبون بالحصول على نتائج رائعة بسرعة. تأتي مصحوبة بفوهة Tri-Active المبتكرة، مما يوفر ثلاث حركات تنظيف بضربة واحدة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مكنسة كهربائية مع كيس

    نتائج رائعة بلمح البصر

    مجموعة Jewel مثالية للذين يرغبون بالحصول على نتائج رائعة بسرعة. تأتي مصحوبة بفوهة Tri-Active المبتكرة، مما يوفر ثلاث حركات تنظيف بضربة واحدة. إكتشف كلّ المميزات

    نتائج رائعة بلمح البصر

    مجموعة Jewel مثالية للذين يرغبون بالحصول على نتائج رائعة بسرعة. تأتي مصحوبة بفوهة Tri-Active المبتكرة، مما يوفر ثلاث حركات تنظيف بضربة واحدة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مكنسة كهربائية مع كيس

    نتائج رائعة بلمح البصر

    مجموعة Jewel مثالية للذين يرغبون بالحصول على نتائج رائعة بسرعة. تأتي مصحوبة بفوهة Tri-Active المبتكرة، مما يوفر ثلاث حركات تنظيف بضربة واحدة. إكتشف كلّ المميزات

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      المواصفات التقنية

      • مدى الاستفادة

        مؤشر لامتلاء كيس الغبار
        نعم
        مقبض الحمل
        الجهة الأمامية
        طول سلك الطاقة
        7 m
        وصلات الأنبوب
        زر
        نوع العجلات
        مطاط
        نوع الأنبوب
        أنبوب تلسكوبي مطلي بالمعدن مؤلف من قطعتين
        التحكم بالطاقة
        التحكم بالطاقة على الجهاز
        علبة التنظيف المريح
        نعم
        دائرة العمل نصف القطرية
        10 m

      • الفوهات والملحقات

        فوهة عادية
        فوهة TriActive
        الملحقات المضمّنة
        • أداة تنظيف الشقوق
        • فوهة صغيرة
        مخزن الملحقات
        على المسكة اليدويّة
        فوهة إضافية
        Turbo brush

      • تصفية

        سعة كيس الغبار
        3 لتر
        مرشح لمخرج الهواء
        مرشح Super Clean Air HEPA 12
        نوع كيس الغبار
        s-bag

      • Performance

        قوة الإدخال (الحد الأقصى)
        1800 W
        المكنسة الكهربائية (الحد الأقصى)
        32 kPa
        طاقة الإدخال (IEC)
        1800 W
        مستوى الضجيج (Lc IEC)
        76 ديسيبل
        انسياب الهواء (الحد الأقصى)
        43 لتر/الثانية
        قوة الامتصاص (حد أقصى)
        450 W

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