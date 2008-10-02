FC9222/01
أداء أقوى لمدة أطول
توفر لك Marathon أداء تنظيف عالٍ بفضل نظام تنظيف الفلتر التلقائي.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يعمل محرك هذه المكنسة الكهربائية بقوة 2000 واط ويولّد قوة شفط تبلغ 400 واط كحدّ أقصى للحصول على تنظيف مثالي.
تقوم فوهة TriActive بتنظيف أرضيتك بثلاث طرق بحركة واحدة: 1) تشفط الفتحة الأكبر في رأس الفوهة القطع الكبيرة بسهولة. 2) تتمتع بفعالية تنظيف قصوى بفضل انسياب الهواء عبر الفوهة بأقصى حد ممكن. 3) تنظف الفرشاتان الثنائيتان الجوانب الغبار والأوساخ بشكل جيد بجانب الأثاث والجدران.
بعد كل عملية تنظيف، تقوم كبسة سهلة للزر بتنشيط ارتجاج يهز الغبار من ثنيات الفلتر إلى وعاء الغبار. لن يتم انسداد مجرى تدفق الهواء بعد الآن بواسطة الغبار المتراكم في الفلتر كما أصبحت طاقة الامتصاص وكأنها جديدة.
الفوهات والملحقات
التصميم
الوزن والأبعاد
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