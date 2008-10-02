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  • أداء أقوى لمدة أطول أداء أقوى لمدة أطول أداء أقوى لمدة أطول

    Marathon مكنسة كهربائية بدون كيس

    FC9222/01

    أداء أقوى لمدة أطول

    توفر لك Marathon أداء تنظيف عالٍ بفضل نظام تنظيف الفلتر التلقائي.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Marathon مكنسة كهربائية بدون كيس

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    أداء أقوى لمدة أطول

    مرشح تنظيف ذاتي، لا حاجة إلى كيس

    • 2000 واط
    • قوة شفط 400 واط
    • مرشح HEPA 12
    • AutoClean
    محرك بقوة 2000 واط يولد قوة امتصاص 400 واط كحدّ أقصى

    محرك بقوة 2000 واط يولد قوة امتصاص 400 واط كحدّ أقصى

    يعمل محرك هذه المكنسة الكهربائية بقوة 2000 واط ويولّد قوة شفط تبلغ 400 واط كحدّ أقصى للحصول على تنظيف مثالي.

    فوهة TriActive بحركة فريدة 3 في 1

    فوهة TriActive بحركة فريدة 3 في 1

    تقوم فوهة TriActive بتنظيف أرضيتك بثلاث طرق بحركة واحدة: 1) تشفط الفتحة الأكبر في رأس الفوهة القطع الكبيرة بسهولة. 2) تتمتع بفعالية تنظيف قصوى بفضل انسياب الهواء عبر الفوهة بأقصى حد ممكن. 3) تنظف الفرشاتان الثنائيتان الجوانب الغبار والأوساخ بشكل جيد بجانب الأثاث والجدران.

    مرشح AutoClean يجعل إمكانية طاقة الشفط مثالية

    مرشح AutoClean يجعل إمكانية طاقة الشفط مثالية

    بعد كل عملية تنظيف، تقوم كبسة سهلة للزر بتنشيط ارتجاج يهز الغبار من ثنيات الفلتر إلى وعاء الغبار. لن يتم انسداد مجرى تدفق الهواء بعد الآن بواسطة الغبار المتراكم في الفلتر كما أصبحت طاقة الامتصاص وكأنها جديدة.

    المواصفات التقنية

    • الفوهات والملحقات

      فوهة عادية
      فوهة TriActive
      الملحقات المضمّنة
      • أداة للتشققات
      • فوهة صغيرة
      مخزن الملحقات
      على المسكة اليدويّة

    • التصميم

      اللون
      فضي لؤلؤي

    • الوزن والأبعاد

      وزن المنتج
      7.5  kg

    • تصفية

      فلتر لمخرج الهواء
      مرشح Super Clean Air HEPA 12

    • مدى الاستفادة

      دائرة العمل نصف القطرية
      12  m
      وصلات الأنبوب
      زر
      مقبض الحمل
      الجهة العلوية والأمامية
      التحكم بالطاقة
      التحكم بالطاقة على الجهاز
      نوع الأنبوب
      أنبوب تلسكوبي مطلي بالمعدن مؤلف من قطعتين
      نوع العجلات
      مطاط

    Badge-D2C

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