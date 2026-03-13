المنتجاتالدعم
en/ar

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

ErgoFit مكنسة كهربائية بدون كيس

تم إيقافه

الدعم

ErgoFitمكنسة كهربائية بدون كيس

FC9252/01

ErgoFit مكنسة كهربائية بدون كيس

تم إيقافه

الانتقال إلى المتجر

تسجيل الدخول أو إنشاء حساب

تسجيل منتجك

ستتمكّن من الوصول إلى الدلائل والدعم المخصص والمزيد غير ذلك على الفور. كذلك، فهو يتميّز بالسرعة والسهولة.

سجّل الآن

الدلائل والمستندات

User Manual Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner

  • PDF ملف, 7.4 MB
  • 13 March 2026

استمتع بالاسترخاء الذي يمنحه لك التنظيف الأكثر راحة

  • PDF ملف
  • 26 June 2026

الأسئلة المتداولة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الاتصال بشركة Philips

تسرّنا مساعدتك