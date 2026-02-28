SSD مع ميزة نقل البيانات بسرعة عالية

يتميّز محرك الأقراص ذو الحالة الصلبة Philips بمعدلات نقل بيانات عالية السرعة، لتقليص وقت الانتظار المزعج إلى حد كبير أثناء نقل ملفات الوسائط المتعددة الكبيرة من أو إلى محرك الأقراص الثابتة في الكمبيوتر.