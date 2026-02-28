صغير وخفيف للاستخدام في أي مكان

تدعم بطاقة التهيئة Micro SDHC الصغيرة سعة ذاكرة تبلغ 32 جيجابايت مع Class 10 UHS-I U1 مضمّنة. يتضمن المنتج حزمتَين مع محول.