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FM32MP45D/00
صغير وخفيف للاستخدام في أي مكان
تدعم بطاقة التهيئة Micro SDHC الصغيرة سعة ذاكرة تبلغ 32 جيجابايت مع Class 10 UHS-I U1 مضمّنة. يتضمن المنتج حزمتَين مع محول.
32 غيغابايت
الفئة 10
UHS-I
2 قمع وصمام
تخزين مفيد سعة 32 جيجابايت للقدرة على التبديل بين المزيد من الملفات أو بين ملفات بحجم أكبر ومشاركتها وحفظها عبر منفذ USB الخاص بالكمبيوتر الشخصي أو الكمبيوتر المحمول.
بفضل أداء الفئة 10 وسرعات النقل السريعة لبطاقة SDHC هذه، لن تضطر إلى الانتظار لفترة طويلة لنقل البيانات بعد الآن!
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