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محرك أقراص محمول USB

FM51FD001B/00

سهولة الاستخدام والتوصيل والتشغيل!

جهاز بسيط وسهل الاستخدام بميزة التوصيل والتشغيل. نقدّم لك محرك الأقراص ذا الحالة الصلبة (SSD) من Philips لتخزين الملفات والصور الموسيقى ومشاركتها كل يوم بسهولة وبسعر مقبول.

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بدّل بين الملفات بسرعة فائقة!

سهولة الاستخدام والتوصيل والتشغيل!

  • 512 جيجابايت

  • الإصدار Vivid 3.0

جهاز USB عصري بفضل تصميمه الغني بالألوان

اختر لونك العصري؛ أصفر، أو زهري أو بنفسجي أو أخضر أو أزرق أو برتقالي لتعزيز احتياجاتك اليومية لتخزين البيانات ومشاركتها والاستمتاع بتصميم مرح

غطاء واقٍ مضمّن لراحتك

لا تضيّع الغطاء بعد الآن! يأتي الغطاء الواقي مضمّنًا في تصميم المنتج، ليبقى مثبتًا دائمًا في جهاز USB. لاستخدام الجهاز، ما عليك سوى إرجاع الغطاء إلى الوراء، وتوصيل الجهاز وتشغيله.

غلاف سهل الفتح وصديق للبيئة

تشير العلامات والثقوب على الغلاف إلى أفضل طريقة لفتح الغلاف والوصول بسرعة إلى جهاز USB من دون عناء.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.