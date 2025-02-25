FY5133/00
خرطوشة أصلية مضادة للترسبات الكلسية لأجهزة الترطيب، السلسلة 1000
قم بإطالة فترة استخدام جهاز ترطيب الهواء مع الخرطوشة المضادة للترسبات الكلسية، فهي تزيل المعادن بفعالية وتمنع تراكم الترسبات البيضاء وتحافظ على جودة الهواء ونظافته في المنزل.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تتوافق خرطوشة الترطيب هذه مع أجهزة ترطيب الهواء من السلسلة 1000، بما في ذلك الطرازان HU1509 وHU1510. للعثور على طراز جهاز ترطيب الهواء، انظر أسفل الجهاز
للحصول على الأداء المثالي، استخدم دائمًا الخراطيش الأصلية من Philips. تم تصميم هذه الفلاتر للحصول على ملاءمة مثالية وتم إخضاعها لفحوصات صارمة واختبارات متانة دقيقة من أجل ضمان الأداء المثالي لأجهزة الترطيب من Philips طوال العمر الافتراضي للخرطوشة.
تمتص الحبيبات المصنوعة خصيصًا المعادن، مثل الكالسيوم والمغنيسيوم من الماء، ما يمنع تراكم الترسبات الكلسية في الجهاز. للمناطق حيث الماء عسير، يوصى باستخدام خرطوشة للحفاظ على الأداء المثالي
للحصول على الأداء المثالي، نوصي باستبدال الخرطوشة كل شهرَين إلى ثلاثة أشهر، استنادًا إلى كمية المعادن في الماء ووتيرة الاستخدام.
أنشئ اتصالاً ما بين الجهاز وتطبيق Air+ لتتمكن من طلب الملحقات بسهولة عند الحاجة.
المواصفات العامة
الوزن والأبعاد
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