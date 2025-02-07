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  • وداعًا لأعراض الهواء الجاف وداعًا لأعراض الهواء الجاف وداعًا لأعراض الهواء الجاف
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    جهاز مرطب للهواء السلسلة 1000

    HU1509/00

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    وداعًا لأعراض الهواء الجاف

    أنشئ جوًا مريحًا بثلاث طرق باستخدام جهاز ترطيب الهواء هذا الذكي والمدمج. يعمل الرذاذ القوي على تعزيز مستويات الرطوبة بسرعة، بينما ينقل محيطك إلى مستوى أعلى مع العلاج بالروائح والإضاءة المحيطة. ويتم التحكم في كل ذلك من خلال تطبيق Air+‎.

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    جهاز مرطب للهواء السلسلة 1000

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    وداعًا لأعراض الهواء الجاف

    واستمتع بالروائح المهدئة والإضاءة اللطيفة

    • لتعزيز مستويات الرطوبة المثالية بفعالية
    • أنشئ جوًا مريحًا يناسب مزاجك.
    • سهلة الاستخدام. سهلة الصيانة.
    للمساعدة في مكافحة أعراض الهواء الجاف

    للمساعدة في مكافحة أعراض الهواء الجاف

    تساعد مستويات الرطوبة المتوازنة في تحسين جودة الهواء (1). تم تطوير جهاز ترطيب الهواء هذا بهدف تخفيف الانزعاج الناجم من الهواء الجاف، مثل الجفاف الذي يؤثر على الجلد والشفتين والممرات الأنفية والعينين، بالإضافة إلى تهيّج الحلق واحتقان الأنف والكهرباء الساكنة. علاوة على ذلك، يساعد هذا الجهاز في الحفاظ على ترطيب نباتاتك الداخلية بشكل جيد، مما يعزز بيئة منزلية صحية أكثر.

    فعال في الغرف التي تصل مساحتها إلى 38 مترًا مربعًا بمعدل 250 مل/الساعة

    فعال في الغرف التي تصل مساحتها إلى 38 مترًا مربعًا بمعدل 250 مل/الساعة

    لا تنخدع بحجمه الصغير، فبفضل معدل الترطيب القوي الذي يبلغ 250 مل/الساعة، يرطّب هذا الجهاز بفعالية الغرف التي تصل مساحتها إلى 38 مترًا مربعًا (2,3). اختر من بين 3 سرعات للمروحة وإعدادات تلقائية لمستوى الأداء والراحة المفضل لديك.

    رذاذ عالٍ جدًا - لتوزيع الرطوبة بشكل متوازن أكثر

    رذاذ عالٍ جدًا - لتوزيع الرطوبة بشكل متوازن أكثر

    يصدر جهاز ترطيب الهواء الخاص بنا رذاذًا ناعمًا يرتفع إلى أكثر من 80 سم، وهو أعلى بكثير من المنافسين الرائدين (4). يعمل تعزيز رفع الرذاذ إلى الأعلى على ضمان توزيع الرطوبة بالتساوي ومنع تشكل قطرات الماء حول الجهاز.

    ترطيب مستمر لمدة تصل إلى 32 ساعة

    ترطيب مستمر لمدة تصل إلى 32 ساعة

    تنفس بشكل مريح من دون الحاجة إلى إعادة التعبئة بشكل متكرر. يوفر خزان المياه حجم XL سعة 3 لترات ما يصل إلى 32 ساعة من الاستخدام المستمر.

    إضافة الزيوت الأساسية الخاصة بك والاستمتاع بعلاج مهدئ بالعطور

    إضافة الزيوت الأساسية الخاصة بك والاستمتاع بعلاج مهدئ بالعطور

    استمتع بكل فوائد العلاج بالعطور مع ميزة إضافة العطر الخاصة بجهاز الترطيب الخاص بنا، حيث يتم نقع الرذاذ بالزيوت العطرية المفضلة لديك، مما يسمح لك بتحسين صحتك بشكل عام.

    تحسين الجو في المساحة الخاصة بك باستخدام الإضاءة المحيطة

    تحسين الجو في المساحة الخاصة بك باستخدام الإضاءة المحيطة

    يتميز جهاز ترطيب الهواء هذا بأضواء ملوّنة تتحرك بلطف وبشكل منسجم مع الرذاذ، ما ينشئ جوًا جذابًا ومريحًا. سواء أكنت تفضل توهجًا دافئًا ومريحًا أم مشهدًا مشرقًا ومنعشًا، يمكنك ضبط الحالة المزاجية لتكمل أي لحظة.

    وضع السكون، التشغيل الهادئ (الحد الأقصى 19 ديسيبل (A)) والضوء الليلي

    وضع السكون، التشغيل الهادئ (الحد الأقصى 19 ديسيبل (A)) والضوء الليلي

    استمتع بنوم مريح أثناء الليل مع رطوبة مثالية واستيقظ مع انتعاش أكبر. يضمن وضع السكون عمل الجهاز بهدوء وفعالية أثناء الليل. استخدم ضوء الليل لإنشاء بيئة مريحة للنوم.

    إلغاء قفل الميزات الذكية في تطبيق Air+‎

    إلغاء قفل الميزات الذكية في تطبيق Air+‎

    سواء أكنت في المنزل أم خارجه، يمنحك جهاز ترطيب الهواء الذكي هذا التحكم الكامل. يوفر تطبيق Air+‎ تجربة ذكية تتيح لك ضبط إعدادات الرطوبة واختيار الإضاءة المثالية وبرمجة المؤقتات والجداول. في أي مكان وفي أي وقت.

    إعادة التعبئة أصبحت سهلة: خزان مياه قابل للتعبئة من الأعلى

    إعادة التعبئة أصبحت سهلة: خزان مياه قابل للتعبئة من الأعلى

    يتيح لك تصميم التعبئة العلوية لجهاز ترطيب الهواء الخاص بنا إعادة التعبئة بسهولة. ما عليك سوى فصل الغطاء العلوي وتجديد المياه، وسيكون جهاز ترطيب الهواء جاهزًا للعمل.

    يستشعر ويتكيف تلقائيًا مع المستويات المثالية

    يستشعر ويتكيف تلقائيًا مع المستويات المثالية

    استخدمه في الوضع التلقائي لترطيب الهواء من دون قلق. يراقب مستشعر الرطوبة الذكي الهواء ويضبط الرذاذ تلقائيًا للحفاظ على الرطوبة عند المستوى المفضل لديك: 40% أو 50% أو 60% أو 70%.

    فوهة 360 درجة للتحكم في الرذاذ المتعدد الاستخدامات

    فوهة 360 درجة للتحكم في الرذاذ المتعدد الاستخدامات

    توفر لك الفوهة القابلة للتعديل المرونة اللازمة لتوجيه الرذاذ بأي اتجاه تريده.

    تنبيه نفاد المياه

    تنبيه نفاد المياه

    ينبهك تنبيه مستوى المياه عندما يتعين عليك إعادة ملء الخزان، ويتوقف جهاز ترطيب الهواء تلقائيًا عن التشغيل عند نفاد المياه.

    مصمّمة لتنظيف سهل

    مصمّمة لتنظيف سهل

    تم تصميم جهاز ترطيب الهواء هذا لتسهيل عملية التنظيف. يتميز بأسطح ناعمة وأجزاء يسهل الوصول إليها لصيانة سريعة وخالية من المتاعب.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      نوع المنتج
      جهاز زيادة الرطوبة
      التقنية
      ترطيب بالموجات فوق الصوتية
      اللون
      أبيض/فضي
      المادة الأساسية
      بلاستيك
      الاتصال بالإنترنت
      نعم
      نطاق Wi-Fi
      2,4 جيجاهرتز
      سعة خزان المياه
      3 ليتر

    • المواصفات التقنية

      جهاز استشعار الرطوبة
      نعم
      مستوى الصوت الأدنى
      19 ديسيبل (A)
      مستوى الصوت الأقصى
      21 ديسيبل (A)

    • الأداء

      وقت التشغيل
      32 ساعة
      معدل الترطيب
      250 مل/الساعة
      الحجم الأقصى للغرفة
      38 م2

    • مدى الاستفادة

      طول سلك الطاقة
      1,5 م
      الأوضاع
      الوضع التلقائي/وضع السكون
      إعدادات السرعة
      سكون، متوسط، عالٍ
      إعدادات الرطوبة
      40% و50% و60% و70%
      موقت
      1-12 ساعة
      معلومات حول جودة الهواء
      حلقة اللون، معلومات رقمية
      واجهة
      لمس، رقمي، LED

    • ميزة السلامة

      إيقاف تشغيل تلقائي
      نعم
      تنبيه امتلاء خزان الماء
      نعم

    • الوزن والأبعاد

      ارتفاع المنتج
      306 مم
      وزن المنتج
      1,153 كجم
      طول الحزمة
      215 مم
      عرض الحزمة
      213 مم
      ارتفاع الحزمة
      356 مم
      وزن الحزمة
      1.84
      طول المنتج
      178 مم
      عرض المنتج
      176 مم

    • موفرة للطاقة

      استهلاك الطاقة بوضع الاستعداد
      < 2 واط
      الفولتية
      220-240 فولت
      طاقة قصوى
      19,6 واط

    • الصيانة

      الكفالة
      سنتان

    • التوافق

      الملحقات المرفقة 1
      الوسائد العطرية (3 وحدة)
      الملحقات المتعلقة 1
      خرطوشة (FY5133)
      الملحقات المتعلقة 2
      الوسائد العطرية (FY5100)

    • بلد المنشأ

      تم الإنتاج في
      الصين

    Badge-D2C

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    الآراء

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    • (1) Wolkoff, P. (2018) رطوبة الهواء الداخلي، وجودة الهواء، والصحة - نظرة عامة. Elsevier، المجلة الدولية للصحة البيئية، ‎221 (3)،‏ 376-390.
    • (2) تم الاحتساب باستخدام AHAM HU-1-2016 البند 7.3 بالاستناد إلى أداء الترطيب الذي تم اختباره وفقًا لـ GB/T 23332-2018 في مختبر تابع لجهة ثالثة.
    • (3) تم الاختبار وفقًا لـ GB/T 23332-2018 في مختبر خارجي. تبلغ درجة الحرارة الأساسية 23 درجة مئوية ± 2 درجة مئوية والرطوبة النسبية 30% ± 2%.
    • (4) استنادًا إلى نتائج الاختبارات الداخلية بما في ذلك أفضل 10 أجهزة ترطيب هواء بالموجات فوق الصوتية وأكثرها مبيعًا على Amazon في أوروبا عام 2023 في الفئة السعرية نفسها.
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