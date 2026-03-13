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مكواة بالبخار

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مكواة بالبخار

GC1010/01

مكواة بالبخار

تم إيقافه

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الدلائل والمستندات

User Manual Philips Steam iron

  • PDF ملف, 2.5 MB
  • 13 March 2026

مكواة بخارية مع ثلاثة إعدادات للبخار، وقاعدة مكواة من الألومنيوم، ووظيفة تنظيف الكلس المضمّنة.

  • PDF ملف
  • 26 June 2026

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