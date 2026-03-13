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GC1010/01
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User Manual Philips Steam iron
مكواة بخارية مع ثلاثة إعدادات للبخار، وقاعدة مكواة من الألومنيوم، ووظيفة تنظيف الكلس المضمّنة.
الجميع (1)
كيف يمكنني إزالة الترسبات الكلسية من جهاز الكي بالبخار من Philips؟
السلسلة 500آلة إزالة الوبر عن الأقمشة
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