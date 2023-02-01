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  • آلة إزالة الوبر عن الأقمشة آلة إزالة الوبر عن الأقمشة آلة إزالة الوبر عن الأقمشة

    السلسلة 500 آلة إزالة الوبر عن الأقمشة

    GC026/80

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء
    1 جائزة

    آلة إزالة الوبر عن الأقمشة

    تسمح لك آلة إزالة الوبر عن الأقمشة من Philips بإزالة الوبر عن كل أنواع الملابس بسهولة وسرعة. وستبدو كل مقتنياتك من الأقمشة، أكانت قميصك أو بطانيتك، وكأنها جديدة!

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    السلسلة 500 آلة إزالة الوبر عن الأقمشة

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    آلة إزالة الوبر عن الأقمشة

    أعِد الرونق لملابسك القديمة بصورة فورية

    • إزالة تكتلات النسيج
    • ملائمة لكافة أنواع الأقمشة
    • بطاريتان مضمنتان بحجم AA من Philips
    شفرة ذات مساحة كبيرة لتغطية مساحة كبيرة في الوقت نفسه

    شفرة ذات مساحة كبيرة لتغطية مساحة كبيرة في الوقت نفسه

    تضمن الشفرة ذات المساحة الكبيرة تغطية مساحة أكبر من الملابس في الوقت نفسه، بالتالي ستحتاج إلى عدد تمريرات أقل لتجعل ملابسك تبدو جديدة مجددًا

    شفرة بسرعة دوران تصل إلى 8800 دورة/الدقيقة لإزالة الوبر بفعالية

    شفرة بسرعة دوران تصل إلى 8800 دورة/الدقيقة لإزالة الوبر بفعالية

    تدور الشفرات بسرعة دوران تبلغ 8800 دورة/الدقيقة لإزالة تكتلات وبر النسيج من الملابس بسرعة وفعالية

    تتميز حاوية الوبر بسهولة فكها وإفراغها

    تتميز حاوية الوبر بسهولة فكها وإفراغها

    يسهل فك الحاوية حيث يتم تخزين الوبر الذي تمت إزالته، كما يسهل إفراغها.

    3 أحجام للفتحات في الشبكة لإزالة الوبر بمختلف الأحجام

    3 أحجام للفتحات في الشبكة لإزالة الوبر بمختلف الأحجام

    بفضل الشبكة المزودة بـ 3 أحجام للفتحات، سيتم سحب كل الأحجام من تكتلات وبر النسيج إليها وإزالتها من الأقمشة.

    غطاء لضبط الارتفاع للملابس الرقيقة جدًا

    غطاء لضبط الارتفاع للملابس الرقيقة جدًا

    يمكّنك غطاء ضبط الارتفاع من إزالة تكتلات وبر النسيج حتى من الملابس الرقيقة جدًا

    تساعد فرشاة التنظيف على تنظيف الجهاز بعد الاستخدام

    تساعد فرشاة التنظيف على تنظيف الجهاز بعد الاستخدام

    تساعد فرشاة التنظيف في تنظيف الجهاز بسهولة بعد الاستخدام. يرجى اتباع دليل البدء السريع المضمن في الحزمة لتنظيف الجهاز.

    بطاريتان حجم AA من Philips مضمنتان في الحزمة

    بطاريتان حجم AA من Philips مضمنتان في الحزمة

    بطاريتان حجم AA من Philips مضمنتان في الحزمة.

    المواصفات التقنية

    • الوزن والأبعاد

      أبعاد المنتج (العرض×الارتفاع×الطول)
      12,3 × 5,8 × 8 سم
      أبعاد الحزمة (العرض × الارتفاع × الطول)
      9 × 8 × 16,8 سم
      وزن المنتج
      0,1645 كجم
      الوزن الإجمالي مع العلبة
      0,258 كجم

    • الملحقات

      نوع البطارية
      بطاريتان AA

    • بلد المنشأ

      تم الإنتاج في
      الصين

    • الملحقات

      فرشاة
      نعم
      حامي الأقمشة الرقيقة
      نعم

    • المواصفات التقنية

      نوع الطاقة
      بطاريتان بحجم AA

    • الوزن والأبعاد

      أبعاد المنتج (العرض×الارتفاع×الطول)
      12,3 × 5,8 × 8  cm

    • الاستدامة

      دليل المستخدم
      100% ورق معاد تدويره

    Badge-D2C

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