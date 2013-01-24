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مكواة ملابس بدون بخار

GC135
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • بسيطة وسريعة وفعالة بسيطة وسريعة وفعالة بسيطة وسريعة وفعالة
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    مكواة ملابس بدون بخار

    GC135
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    بسيطة وسريعة وفعالة

    هذه المكواة بالبخار العالية الجودة والخفيفة الوزن مصممة لكيّ ملابسك بطريقة بسيطة وفعالة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مكواة ملابس بدون بخار

    بسيطة وسريعة وفعالة

    هذه المكواة بالبخار العالية الجودة والخفيفة الوزن مصممة لكيّ ملابسك بطريقة بسيطة وفعالة.

    بسيطة وسريعة وفعالة

    هذه المكواة بالبخار العالية الجودة والخفيفة الوزن مصممة لكيّ ملابسك بطريقة بسيطة وفعالة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مكواة ملابس بدون بخار

    بسيطة وسريعة وفعالة

    هذه المكواة بالبخار العالية الجودة والخفيفة الوزن مصممة لكيّ ملابسك بطريقة بسيطة وفعالة.

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      أخدود الأزرار لتسريع الكي على طول منطقة الأزرار والدرزات

      يجعل أخدود الأزرار من الكيّ بين الأزرار والدرزات أسرع وأسهل.

      ضوء جهوزية حرارة الكي

      ضوء جهوزية حرارة الكي

      ينطفئ المؤشر الضوئي عند بلوغ درجة حرارة الكيّ المطلوبة.

      قاعدة مكواة من الألمنيوم لسهولة الانزلاق فوق الأقمشة كافةً

      قاعدة مكواة من الألمنيوم لسهولة الانزلاق فوق الأقمشة كافةً

      تنزلق قاعدة المكواة المتينة المصنوعة من الألمنيوم بسهولة فوق أنواع الأقمشة كافةً، وهي مقاومة للخدش وسهلة التنظيف.

      مكواة قوية بقدرة 1100 واط

      مكواة قوية بقدرة 1100 واط

      مكواة قوية بقدرة 1100 واط من Philips

      تقنية إحماء القاعدة

      تقنية إحماء القاعدة لإحماء أسرع ومتساوٍ

      المواصفات التقنية

      • سهولة الاستخدام

        طول سلك الطاقة
        1.8 m
        الطاقة
        950 - 1100 W
        فولتية
        220 - 240
        أبعاد المنتج
        25.5 x 11.1 x 12.8 cm
        قاعدة المكواة
        الألمنيوم
        وزن المكواة
        0.76 kg

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