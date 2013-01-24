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2500 series

مكواة بالبخار

GC2560
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  • بسيطة وسريعة وفعالة بسيطة وسريعة وفعالة بسيطة وسريعة وفعالة
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    2500 series مكواة بالبخار

    GC2560
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      بسيطة وسريعة وفعالة

      أداء البخار يدوم طويلاً

      • إيقاف تشغيل تلقائي
      إخراج بخار كثيف وثابت.

      إخراج بخار كثيف وثابت.

      قوة 2100 واط تمكّن إخراج بخار كثيف وثابت.

      إيقاف إلكتروني وقائي عند ترك المكواة دون مراقبة

      إيقاف إلكتروني وقائي عند ترك المكواة دون مراقبة

      توقف ميزة الإيقاف الإلكتروني تشغيل المكواة تلقائيًا عند تركها من دون مراقبة أو عند تركها مقلوبة.

      نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية يمنع بناء الطبقة الكلسية

      نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية يمنع بناء الطبقة الكلسية

      يمنع النظام المضاد للتكلس الثنائي الفعالية للمكواة بالبخار من Philips الترسبات الكلسية من خلال أقراص مضادة للتكلس ووظيفة تنظيف الكلس سهلة الاستخدام.

      قاعدة مطليّة بطبقة غير لاصقة

      قاعدة مطليّة بطبقة غير لاصقة

      إن قاعدة مكواة الملابس من Philips مطليّة بطبقة غير لاصقة مميزة لانزلاق جيد على كافة الأقمشة.

      بخار عمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة

      بخار عمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة

      تتمتع المكواة من Philips هذه بوظيفة البخار العمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة.

      تعزيز البخار لحدّ 95 غ لإزالة أصعب التجاعيد بسهولة

      تعزيز البخار لحدّ 95 غ لإزالة أصعب التجاعيد بسهولة

      بخار مستمر حتى 32 غ/دقيقة لإزالة مثلى للتجاعيد

      بخار مستمر حتى 32 غ/دقيقة لإزالة مثلى للتجاعيد.

      المواصفات التقنية

      • عملية كيّ مريحة

        تتلاءم وماء الحنفية
        نعم
        إدارة الترسبات الكلسية
        Double Active Calc System
        راحة إضافية
        360 degree cord freedom
        طول سلك الطاقة
        2 m
        استخدام آمن
        • Automatic shut-off when iron is left unattended
        • Exceeds international drop test standards
        مانع للتسريب
        Drip-stop system

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد المنتج
        29.5×11.6×19.5
        الطاقة
        2100
        التردد
        50-60
        الفولتية
        220 - 240
        وقت إحماء سريع
        نعم
        وزن المنتج
        1.2
        وصول إلى مناطق صعبة
        Button groove
        التحكم
        • Temperature ready light
        • Variable steam settings

      • إزالة التجاعيد

        وصول إلى مناطق صعبة
        Pointed tip
        مِرش
        Yes
        البخار الكثيف
        Up to 95 gr/min
        بخار مستمر
        Up to 32 gr/min
        بخار عمودي
        Yes

      • انزلاق سلس

        قاعدة المكواة
        Non-stick soleplate

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