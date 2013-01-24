قوة 2100 واط تمكّن إخراج بخار كثيف وثابت.
توقف ميزة الإيقاف الإلكتروني تشغيل المكواة تلقائيًا عند تركها من دون مراقبة أو عند تركها مقلوبة.
يمنع النظام المضاد للتكلس الثنائي الفعالية للمكواة بالبخار من Philips الترسبات الكلسية من خلال أقراص مضادة للتكلس ووظيفة تنظيف الكلس سهلة الاستخدام.
إن قاعدة مكواة الملابس من Philips مطليّة بطبقة غير لاصقة مميزة لانزلاق جيد على كافة الأقمشة.
تتمتع المكواة من Philips هذه بوظيفة البخار العمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة.
بخار مستمر حتى 32 غ/دقيقة لإزالة مثلى للتجاعيد.
عملية كيّ مريحة
الوزن والأبعاد
إزالة التجاعيد
انزلاق سلس