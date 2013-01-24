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2800 series

مكواة بالبخار

GC2810
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
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    2800 series مكواة بالبخار

    GC2810
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

    للحصول على نتائج مذهلة يومًا بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخيّب أملك على الإطلاق. فمع قاعدة المكواة SteamGlide الجديدة، والمحرك بقوة 2000 واط الذي يوفر إخراج بخار مرتفعًا وميزة تنظيف الكلس السهلة، تتميّز هذه المكواة البخارية من Philips بقيمة تدوم طويلاً! إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    2800 series مكواة بالبخار

    مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

    للحصول على نتائج مذهلة يومًا بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخيّب أملك على الإطلاق. فمع قاعدة المكواة SteamGlide الجديدة، والمحرك بقوة 2000 واط الذي يوفر إخراج بخار مرتفعًا وميزة تنظيف الكلس السهلة، تتميّز هذه المكواة البخارية من Philips بقيمة تدوم طويلاً! إكتشف كلّ المميزات

    مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

    للحصول على نتائج مذهلة يومًا بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخيّب أملك على الإطلاق. فمع قاعدة المكواة SteamGlide الجديدة، والمحرك بقوة 2000 واط الذي يوفر إخراج بخار مرتفعًا وميزة تنظيف الكلس السهلة، تتميّز هذه المكواة البخارية من Philips بقيمة تدوم طويلاً! إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    2800 series مكواة بالبخار

    مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

    للحصول على نتائج مذهلة يومًا بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخيّب أملك على الإطلاق. فمع قاعدة المكواة SteamGlide الجديدة، والمحرك بقوة 2000 واط الذي يوفر إخراج بخار مرتفعًا وميزة تنظيف الكلس السهلة، تتميّز هذه المكواة البخارية من Philips بقيمة تدوم طويلاً! إكتشف كلّ المميزات

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      مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

      مكواة مع قاعدة المكواة SteamGlide الجديدة

      • SteamGlide
      تعزيز البخار لحدّ 90 غ/دقيقة لإزالة أصعب التجاعيد بسهولة

      تعزيز البخار لحدّ 90 غ/دقيقة لإزالة أصعب التجاعيد بسهولة

      تمكّنك المكواة التي تتميّز بتعزيز بخار يبلغ 90 غ من إزالة أصعب التجاعيد بسهولة تامة.

      2000 واط توفر تياراً بخارياً شديداً وثابتاً

      2000 واط توفر تياراً بخارياً شديداً وثابتاً

      2000 واط توفر تياراً بخارياً شديداً وثابتاً.

      بخار مستمر لغاية 30 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

      بخار مستمر لغاية 30 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

      بخار مستمر لغاية 30 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

      ضمان لمدة سنتين

      ضمان لمدة سنتين

      ضمانة كاملة لمدة سنتين.

      قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

      قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

      تعتبر قاعدة المكواة SteamGlide القاعدة الفضلى من Philips للمكواة بالبخار. فهي مقاومة للخدش وتنزلق بسلاسة ويسهل تنظيفها.

      المواصفات التقنية

      • سهولة الاستخدام

        طول سلك الطاقة
        2 m
        الطاقة
        2000 W
        سعة خزان الماء
        300 ml
        أبعاد المنتج
        29.5×11.6×19.5 cm
        الفولتية العالمية
        220-240 V
        وزن المكواة
        1.2 kg
        البخار المستمر
        إلى حد 30 غ/د
        إعدادات بخار متغيرة
        نعم
        حرية تحريك السلك (دوّار)
        تحريك السلك 360 درجة
        قاعدة المكواة
        SteamGlide
        تعزيز البخار
        لغاية 90 g
        منع التقطير
        نعم
        الجهد لتايوان
        110 V
        مِرش
        نعم

      • التحكم بالترسبات الكلسية

        تتلاءم وماء الحنفية
        نعم

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