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GC2810/02
مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
للحصول على نتائج مذهلة يومًا بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخيّب أملك على الإطلاق. فمع قاعدة المكواة SteamGlide الجديدة، والمحرك بقوة 2000 واط الذي يوفر إخراج بخار مرتفعًا وميزة تنظيف الكلس السهلة، تتميّز هذه المكواة البخارية من Philips بقيمة تدوم طويلاً!
علامة تجارية متخصصة في منتجات الكيّ
SteamGlide
2000 واط توفر تياراً بخارياً شديداً وثابتاً.
تعتبر قاعدة المكواة SteamGlide القاعدة الفضلى من Philips للمكواة بالبخار. فهي مقاومة للخدش وتنزلق بسلاسة ويسهل تنظيفها.
تمكّنك المكواة التي تتميّز بتعزيز بخار يبلغ 90 غ من إزالة أصعب التجاعيد بسهولة تامة.
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