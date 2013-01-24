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المكواة البخارية

GC3321
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • نتائج ممتازة، جهد أدنى نتائج ممتازة، جهد أدنى نتائج ممتازة، جهد أدنى
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    المكواة البخارية

    GC3321
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    نتائج ممتازة، جهد أدنى

    إن هذه المكواة البخارية من Philips هي أكثر من مناسبة بفضل مدخل الماء الكبير، وسلك الطاقة الطويل ومؤشر مستوى الماء؛ كما أن سطح الكيّ الجديد SteamGlide يجعل الكي أسهل وأكثر نعومة!

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    المكواة البخارية

    نتائج ممتازة، جهد أدنى

    إن هذه المكواة البخارية من Philips هي أكثر من مناسبة بفضل مدخل الماء الكبير، وسلك الطاقة الطويل ومؤشر مستوى الماء؛ كما أن سطح الكيّ الجديد SteamGlide يجعل الكي أسهل وأكثر نعومة!

    نتائج ممتازة، جهد أدنى

    إن هذه المكواة البخارية من Philips هي أكثر من مناسبة بفضل مدخل الماء الكبير، وسلك الطاقة الطويل ومؤشر مستوى الماء؛ كما أن سطح الكيّ الجديد SteamGlide يجعل الكي أسهل وأكثر نعومة!

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    المكواة البخارية

    نتائج ممتازة، جهد أدنى

    إن هذه المكواة البخارية من Philips هي أكثر من مناسبة بفضل مدخل الماء الكبير، وسلك الطاقة الطويل ومؤشر مستوى الماء؛ كما أن سطح الكيّ الجديد SteamGlide يجعل الكي أسهل وأكثر نعومة!

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      3 مرات أسهل

      نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية يمنع بناء الطبقة الكلسية

      نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية يمنع بناء الطبقة الكلسية

      يمنع النظام المضاد للتكلس الثنائي الفعالية للمكواة بالبخار من Philips الترسبات الكلسية من خلال أقراص مضادة للتكلس ووظيفة تنظيف الكلس سهلة الاستخدام.

      عدد مرات إعادة تعبئة أقل مع خزان ماء كبير سعة 300 ملل

      عدد مرات إعادة تعبئة أقل مع خزان ماء كبير سعة 300 ملل

      إعادة تعبئة بوتيرة أقل، بفضل خزان المياه الكبير سعة 300 مل، لكيّ ملابس أكثر بجلسة واحدة.

      سلك طاقة بطول 3 أمتار ليصل إلى أقصى مدى تريده

      سلك طاقة بطول 3 أمتار ليصل إلى أقصى مدى تريده

      تأتي مكواة Philips مزوّدة بسلك طاقة بطول 3 أمتار، للوصول إلى حواف لوح الكيّ، وأبعد من ذلك بسهولة تامة!

      مؤشر شفاف جداً لتحديد مستوى الماء بسهولة

      مؤشر شفاف جداً لتحديد مستوى الماء بسهولة

      بفضل المؤشر الشفاف جداً على مكواة Philips، يمكنك رؤية مستوى المياه بكل سهولة لمعرفة ما إذا كان المستوى كافيًا بلمح البصر.

      الرأس المدبب لكيّ المناطق الصعبة

      الرأس المدبب لكيّ المناطق الصعبة

      يتيح لك الرأس المدبب كي حتى المناطق التي يصعب الوصول إليها.

      قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

      قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

      تعتبر قاعدة المكواة SteamGlide القاعدة الفضلى من Philips للمكواة بالبخار. فهي مقاومة للخدش وتنزلق بسلاسة ويسهل تنظيفها.

      المواصفات التقنية

      • سهولة الاستخدام

        سهلة الإعداد والتخزين
        • مدخل ماء كبير جداً
        • حل مضمن لتخزين السلك

      • عملية كيّ مريحة

        راحة إضافية
        • تحريك السلك 360 درجة
        • مؤشر شفاف جداً لتحديد مستوى الماء
        إدارة الترسبات الكلسية
        نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية
        وصلة دوارة 360 درجة
        توفير أقصى قدر من الحرية أثناء الكي
        طول سلك الطاقة
        3 m

      • تزيل التجاعيد بسهولة

        مِرش خفيف
        مِرش خفيف لترطيب الأقمشة بسهولة
        بخار عمودي
        للأقمشة المعلقة
        البخار الكثيف لإزالة التجاعيد الأكثر صعوبة
        90 غ/د
        رأس مدبب
        لكيّ المناطق الصعبة
        بخار كثيف مستمر لإزالة التجاعيد بشكل أفضل
        35 غ/د

      • إزالة التجاعيد

        وصول إلى مناطق صعبة
        رأس مدبب
        البخار الكثيف
        لغاية 90 غ/دقيقة
        مِرش
        نعم
        بخار مستمر
        لغاية 35 غ/دقيقة
        بخار عمودي
        نعم

      • 3 مرات أسهل

        سلك طاقة طويل
        3

      • كيّ سريع وفعال

        طاقة لتسخين سريع وبخار كثيف وثابت
        2200 W

      • انزلاق ناعم

        قاعدة المكواة
        قاعدة المكواة SteamGlide

      • مدة خدمة أطول

        نظام التكلس ثنائي الفاعلية
        يحول دون تراكم الكلس ويدفعه إلى خارج المكواة

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