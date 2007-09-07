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  • نتائج ممتازة، جهد أدنى نتائج ممتازة، جهد أدنى نتائج ممتازة، جهد أدنى

    المكواة البخارية

    GC3321/27

    نتائج ممتازة، جهد أدنى

    إن هذه المكواة البخارية من Philips هي أكثر من مناسبة بفضل مدخل الماء الكبير، وسلك الطاقة الطويل ومؤشر مستوى الماء؛ كما أن سطح الكيّ الجديد SteamGlide يجعل الكي أسهل وأكثر نعومة!

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    المكواة البخارية

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    نتائج ممتازة، جهد أدنى

    3 مرات أسهل

    نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية يمنع بناء الطبقة الكلسية

    نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية يمنع بناء الطبقة الكلسية

    يمنع النظام المضاد للتكلس الثنائي الفعالية للمكواة بالبخار من Philips الترسبات الكلسية من خلال أقراص مضادة للتكلس ووظيفة تنظيف الكلس سهلة الاستخدام.

    عدد مرات إعادة تعبئة أقل مع خزان ماء كبير سعة 300 ملل

    عدد مرات إعادة تعبئة أقل مع خزان ماء كبير سعة 300 ملل

    إعادة تعبئة بوتيرة أقل، بفضل خزان المياه الكبير سعة 300 مل، لكيّ كمية أكبر من الملابس بجلسة واحدة.

    سلك طويل جدًا بطول 3 م للوصول إلى أقصى حد

    سلك طويل جدًا بطول 3 م للوصول إلى أقصى حد

    بفضل سلك أداة الكي من Philips الطويل جدًا بطول 3 م، يمكنك الوصول إلى حواف لوح الكيّ، وأبعد بعد بسهولة تامة!

    مؤشر شفاف جداً لتحديد مستوى الماء بسهولة

    مؤشر شفاف جداً لتحديد مستوى الماء بسهولة

    بفضل المؤشر الشفاف جداً على مكواة Philips، يمكنك رؤية مستوى المياه بكل سهولة لمعرفة ما إذا كان المستوى كافيًا بلمح البصر.

    الرأس المدبب لكيّ المناطق الصعبة

    الرأس المدبب لكيّ المناطق الصعبة

    يتيح لك الرأس المدبب كي حتى المناطق التي يصعب الوصول إليها.

    قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

    قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

    تعتبر قاعدة المكواة SteamGlide القاعدة الفضلى من Philips للمكواة البخارية. فهي مقاومة للخدش وتنزلق بسلاسة ويسهل تنظيفها.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      2200
      التردد
      50-60
      الفولتية
      220 - 240

    • الوزن والأبعاد

      وزن المنتج
      1,64
      أبعاد المنتج
      328 x 129 x 163

    • سهولة الاستخدام

      سهلة الإعداد والتخزين
      • مدخل ماء كبير جداً
      • حل مضمن لتخزين السلك
      وقت إحماء سريع
      Yes

    • يزيل التجاعيد بسهولة

      البخار الكثيف لإزالة التجاعيد الأكثر صعوبة
      90  g/min

    • انزلاق سلس

      قاعدة أداة الكي
      قاعدة المكواة SteamGlide

    • عملية كيّ مريحة

      طول سلك الطاقة
      3  m
      راحة إضافية
      • تحريك السلك 360 درجة
      • مؤشر شفاف جداً لتحديد مستوى الماء
      إدارة الترسبات الكلسية
      نظام مزدوج الفعالية لتنظيف الكلس
      سعة خزان المياه
      300  ml

    • عمر أطول

      نظام التكلس ثنائي الفاعلية
      يحول دون تراكم الكلس ويدفعه إلى خارج المكواة

    • إزالة التجاعيد

      بخار عمودي
      نعم
      بخار مستمر
      لغاية 35 غ/دقيقة
      البخ
      نعم
      وصول إلى مناطق صعبة
      رأس مدبب
      بخار كثيف
      لغاية 90 غ/دقيقة

    Badge-D2C

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