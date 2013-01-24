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3500 series

مكواة بالبخار

GC3588
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    3500 series مكواة بالبخار

    GC3588
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      • سلك بطول 3 أمتار
      قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

      قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

      تعتبر قاعدة المكواة SteamGlide القاعدة الفضلى من Philips للمكواة بالبخار. فهي مقاومة للخدش وتنزلق بسلاسة ويسهل تنظيفها.

      يحفظ نظام منع التقطير الثياب خالية من البقع أثناء الكي

      يحفظ نظام منع التقطير الثياب خالية من البقع أثناء الكي

      يتيح نظام منع التقطير الخاص بالمكواة بالبخار من Philips تمليس الأقمشة الناعمة على درجات حرارة منخفضة من دون الحاجة إلى القلق بشأن البقع من نقاط المياه.

      نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية يمنع بناء الطبقة الكلسية

      نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية يمنع بناء الطبقة الكلسية

      يمنع النظام المضاد للتكلس الثنائي الفعالية للمكواة بالبخار من Philips الترسبات الكلسية من خلال أقراص مضادة للتكلس ووظيفة تنظيف الكلس سهلة الاستخدام.

      سلك طاقة بطول 3 أمتار ليصل إلى أقصى مدى تريده

      سلك طاقة بطول 3 أمتار ليصل إلى أقصى مدى تريده

      تأتي مكواة Philips مزوّدة بسلك طاقة بطول 3 أمتار، للوصول إلى حواف لوح الكيّ، وأبعد من ذلك بسهولة تامة!

      مؤشر شفاف جداً لتحديد مستوى الماء بسهولة

      مؤشر شفاف جداً لتحديد مستوى الماء بسهولة

      بفضل المؤشر الشفاف جداً على مكواة Philips، يمكنك رؤية مستوى المياه بكل سهولة لمعرفة ما إذا كان المستوى كافيًا بلمح البصر.

      تسمح لك فتحة البخار بإيصال البخار إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها

      تسمح لك فتحة البخار بإيصال البخار إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها

      تضمّ فتحة البخار الفريدة التي تتمتع بها المكواة من Philips هذه قاعدة مكواة ذات جهة أمامية مسننة مع فتحات بخارية طويلة ومميزة عند الرأس، لتأمين الوصول إلى النواحي الصغيرة والصعبة جداً بهدف الحصول على أفضل نتائج كيّ.

      عدد مرات إعادة تعبئة أقل مع خزان ماء كبير سعة 300 ملل

      عدد مرات إعادة تعبئة أقل مع خزان ماء كبير سعة 300 ملل

      إعادة تعبئة بوتيرة أقل، بفضل خزان المياه الكبير سعة 300 مل، لكيّ كمية أكبر من الملابس بجلسة واحدة.

      المواصفات التقنية

      • عملية كيّ مريحة

        راحة إضافية
        • 360 degree cord freedom
        • Extra-clear water level indicator
        • Soft grip
        سعة خزان الماء
        300 ml
        إدارة الترسبات الكلسية
        Double Active Calc System
        طول سلك الطاقة
        3 m
        مانع للتسريب
        Drip-stop system

      • المواصفات الفنية

        التردد
        50-60
        الطاقة
        2300
        أبعاد المنتج
        328 x 129 x 163
        وقت إحماء سريع
        نعم
        الفولتية
        220 - 240
        وزن المنتج
        1,64
        سهلة الإعداد والتخزين
        • Extra-large water inlet
        • Integrated cord storage solution

      • إزالة التجاعيد

        وصول إلى مناطق صعبة
        • Pointed tip
        • Steam tip
        بخار مستمر
        Up to 35 gr/min
        مِرش
        Yes
        البخار الكثيف
        Up to 100 gr/min
        بخار عمودي
        Yes

      • انزلاق سلس

        قاعدة المكواة
        SteamGlide soleplate

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