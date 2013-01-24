تعتبر قاعدة المكواة SteamGlide القاعدة الفضلى من Philips للمكواة بالبخار. فهي مقاومة للخدش وتنزلق بسلاسة ويسهل تنظيفها.
يتيح نظام منع التقطير الخاص بالمكواة بالبخار من Philips تمليس الأقمشة الناعمة على درجات حرارة منخفضة من دون الحاجة إلى القلق بشأن البقع من نقاط المياه.
يمنع النظام المضاد للتكلس الثنائي الفعالية للمكواة بالبخار من Philips الترسبات الكلسية من خلال أقراص مضادة للتكلس ووظيفة تنظيف الكلس سهلة الاستخدام.
تأتي مكواة Philips مزوّدة بسلك طاقة بطول 3 أمتار، للوصول إلى حواف لوح الكيّ، وأبعد من ذلك بسهولة تامة!
بفضل المؤشر الشفاف جداً على مكواة Philips، يمكنك رؤية مستوى المياه بكل سهولة لمعرفة ما إذا كان المستوى كافيًا بلمح البصر.
تضمّ فتحة البخار الفريدة التي تتمتع بها المكواة من Philips هذه قاعدة مكواة ذات جهة أمامية مسننة مع فتحات بخارية طويلة ومميزة عند الرأس، لتأمين الوصول إلى النواحي الصغيرة والصعبة جداً بهدف الحصول على أفضل نتائج كيّ.
إعادة تعبئة بوتيرة أقل، بفضل خزان المياه الكبير سعة 300 مل، لكيّ كمية أكبر من الملابس بجلسة واحدة.
عملية كيّ مريحة
المواصفات الفنية
إزالة التجاعيد
انزلاق سلس