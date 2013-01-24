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Azur

مكواة بالبخار

GC4410/12
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    Azur مكواة بالبخار

    GC4410/12
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      الطاقة مع الدقة

      بخار ممتاز، انزلاق ممتاز

      • بخار كثيف 130 غ
      • 2400 واط
      قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

      قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

      تعتبر قاعدة المكواة SteamGlide القاعدة الفضلى من Philips للمكواة بالبخار. فهي مقاومة للخدش وتنزلق بسلاسة ويسهل تنظيفها.

      2400 واط تمكّن إخراج بخار كثيف وثابت

      2400 واط تمكّن إخراج بخار كثيف وثابت

      2400 واط تمكّن إخراج بخار كثيف وثابت.

      تعزيز بخار يصل إلى 180 غرام لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة

      تعزيز بخار يصل إلى 180 غرام لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة

      يمكن استخدام تعزيز البخار عموديًا ولإزالة التجاعيد الصعبة.

      سلك طاقة بطول 3 أمتار ليصل إلى أقصى مدى تريده

      سلك طاقة بطول 3 أمتار ليصل إلى أقصى مدى تريده

      تأتي مكواة Philips مزوّدة بسلك طاقة بطول 3 أمتار، للوصول إلى حواف لوح الكيّ، وأبعد من ذلك بسهولة تامة!

      تسمح لك فتحة البخار بإيصال البخار إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها

      تسمح لك فتحة البخار بإيصال البخار إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها

      تضمّ فتحة البخار الفريدة التي تتمتع بها المكواة من Philips هذه قاعدة مكواة ذات جهة أمامية مسننة مع فتحات بخارية طويلة ومميزة عند الرأس، لتأمين الوصول إلى النواحي الصغيرة والصعبة جداً بهدف الحصول على أفضل نتائج كيّ.

      يحفظ نظام منع التقطير الثياب خالية من البقع أثناء الكي

      يحفظ نظام منع التقطير الثياب خالية من البقع أثناء الكي

      يتيح نظام منع التقطير الخاص بالمكواة بالبخار من Philips تمليس الأقمشة الناعمة على درجات حرارة منخفضة من دون الحاجة إلى القلق بشأن البقع من نقاط المياه.

      نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية يمنع بناء الطبقة الكلسية

      نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية يمنع بناء الطبقة الكلسية

      يمنع النظام المضاد للتكلس الثنائي الفعالية للمكواة بالبخار من Philips الترسبات الكلسية من خلال أقراص مضادة للتكلس ووظيفة تنظيف الكلس سهلة الاستخدام.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات الفنية

        الفولتية
        220 - 240 V
        طول سلك الطاقة
        3 m
        بخار عمودي
        Yes
        تخزين السلك
        Cord clip
        تعبئة المياه وإفراغها
        Extra large filling hole
        الطاقة
        2400 W
        حرية تحريك السلك (دوّار)
        360 degree cord freedom
        أبعاد المنتج
        30,3 x‏ 12 x‏ 15,2 cm
        وزن المكواة
        1.55 kg
        فتحة البخار
        Yes
        قاعدة المكواة
        SteamGlide
        سعة خزان الماء
        350 ml
        البخار المستمر
        40 g/min
        إعدادات بخار متغيرة
        Yes
        تعزيز البخار
        130 g
        مِرش
        Yes
        منع التقطير
        Yes

      • التحكّم بالترسبات الكلسية

        تتلاءم وماء الحنفية
        Yes
        حل لتنظيف الكلس
        Double active calc clean

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