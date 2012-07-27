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    Azur Steam Iron

    GC4410/12

    قوة فائقة بدقة

    للحصول على كي أسهل وأكثر سلاسة، تحتاج إلى أفضل مزيج من الانزلاق والبخار القوي. توفر لك مكواة Philips البخارية GC4410/02 مع قاعدة مكواة SteamGlide أفضل ما في الاثنين!

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Azur Steam Iron

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    مراجعة كل مكواة بالبخار

    قوة فائقة بدقة

    بخار فائق، انزلاق فائق

    • دفعة بخار بقوة 130 جم
    • 2400 واط
    قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

    قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

    تعتبر قاعدة المكواة SteamGlide القاعدة الفضلى من Philips للمكواة البخارية. فهي مقاومة للخدش وتنزلق بسلاسة ويسهل تنظيفها.

    قوة 2400 واط تتيح إنتاج بخار عالٍ ومستمر

    قوة 2400 واط تتيح إنتاج بخار عالٍ ومستمر

    قوة 2400 واط تتيح إنتاج بخار عالٍ ومستمر.

    تعزيز بخار يصل إلى 180 غرام لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة

    تعزيز بخار يصل إلى 180 غرام لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة

    يمكن استخدام تعزيز البخار عموديًا ولإزالة التجاعيد الصعبة.

    سلك طويل جدًا بطول 3 م للوصول إلى أقصى حد

    سلك طويل جدًا بطول 3 م للوصول إلى أقصى حد

    بفضل سلك أداة الكي من Philips الطويل جدًا بطول 3 م، يمكنك الوصول إلى حواف لوح الكيّ، وأبعد بعد بسهولة تامة!

    تتيح لك فتحة البخار توزيع البخار في الأماكن التي يصعب الوصول إليها.

    تتيح لك فتحة البخار توزيع البخار في الأماكن التي يصعب الوصول إليها.

    تجمع فتحة البخار الفريد في مكواة Philips هذه بين قاعدة أمامية مدببة وفتحات بخار ممدودة خاصة في الطرف، للوصول إلى أصغر وأصعب المناطق للحصول على أفضل نتائج كي.

    يُحافظ نظام منع التقطير على ملابسك خالية من البقع في أثناء الكيّ

    يُحافظ نظام منع التقطير على ملابسك خالية من البقع في أثناء الكيّ

    يتيح نظام منع التقطير الخاص بأداة الكي البخارية من Philips تمليس الأقمشة الناعمة على درجات حرارة منخفضة من دون الحاجة إلى القلق بشأن البقع من نقاط المياه.

    نظام مزدوج الفعالية لتنظيف الكلس لمنع تراكمه

    نظام مزدوج الفعالية لتنظيف الكلس لمنع تراكمه

    يمنع النظام المضاد للتكلس الثنائي الفعالية للمكواة البخارية من Philips الترسبات الكلسية من خلال أقراص مضادة للتكلس ووظيفة تنظيف الكلس سهلة الاستخدام.

    المواصفات التقنية

    • التحكم بالترسبات الكلسية

      حل تنظيف الكلس
      إجراء مزدوج الفعالية لتنظيف الكلس
      تتلاءم مع ماء الحنفية
      نعم

    • المواصفات التقنية

      وزن أداة الكي
      1.55  kg
      الفولتية
      220 - 240  V
      أبعاد المنتج
      30,3 × 12 × 15,2  cm

    • سهولة الاستخدام

      تعبئة المياه وإفراغها
      فتحة تعبئة كبيرة جدًا
      سعة خزان المياه
      350  ml
      منع التقطير
      نعم
      حرية تحريك السلك (دوّار)
      تحريك السلك 360 درجة
      مخزن لسلك الطاقة
      مشبك لسلك الطاقة
      طول سلك الطاقة
      المرحلة الثالثة  m

    • إزالة التجاعيد بقوة وسرعة

      إخراج بخار مستمر
      40  g/min
      قاعدة أداة الكي
      SteamGlide
      الطاقة
      2400  W
      بخار عمودي
      نعم
      البخ
      نعم
      بخار كثيف
      130  g
      إعدادات بخار متغيرة
      نعم
      فتحة البخار
      نعم

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