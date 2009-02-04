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  • تزيل التجاعيد بسهولة تزيل التجاعيد بسهولة تزيل التجاعيد بسهولة

    Azur مكواة بالبخار

    GC4610/27

    تزيل التجاعيد بسهولة

    إن عملية الكي ناعمة ولا تتطلب جهداً مع سطح كي SteamGlide هذا. إن البخار الكثيف والانزلاق السهل يجعلان منه التركيبة المثالية لإزالة التجاعيد وللحصول على نتائج ممتازة!

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    Azur مكواة بالبخار

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    تزيل التجاعيد بسهولة

    كيّ قوي مع سطح كيّ SteamGlide

    • سلك بطول 3 أمتار
    2400 واط تمكّن إخراج بخار كثيف وثابت

    2400 واط تمكّن إخراج بخار كثيف وثابت

    2400 واط تمكّن إخراج بخار كثيف وثابت.

    إخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة

    إخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة

    توفّر لك أداة الكي البخارية من Philips مع إخراج البخار لغاية 40 غ/الدقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كل التجاعيد بفعالية.

    سلك طويل جدًا بطول 3 م للوصول إلى أقصى حد

    سلك طويل جدًا بطول 3 م للوصول إلى أقصى حد

    بفضل سلك أداة الكي من Philips الطويل جدًا بطول 3 م، يمكنك الوصول إلى حواف لوح الكيّ، وأبعد بعد بسهولة تامة!

    تتيح لك فتحة البخار توزيع البخار في الأماكن التي يصعب الوصول إليها.

    تتيح لك فتحة البخار توزيع البخار في الأماكن التي يصعب الوصول إليها.

    تجمع فتحة البخار الفريد في مكواة Philips هذه بين قاعدة أمامية مدببة وفتحات بخار ممدودة خاصة في الطرف، للوصول إلى أصغر وأصعب المناطق للحصول على أفضل نتائج كي.

    قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

    قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

    تعتبر قاعدة المكواة SteamGlide القاعدة الفضلى من Philips للمكواة البخارية. فهي مقاومة للخدش وتنزلق بسلاسة ويسهل تنظيفها.

    تعزيز بخار لحد 160 غ

    تعزيز بخار لحد 160 غ

    يمكن استخدام تعزيز البخار عموديًا ولإزالة التجاعيد الصعبة.

    مقبض ناعم لراحة تدوم طويلاً أثناء الكيّ

    يتيح المقبض الناعم لأداة الكي Philips هذه عملية كيّ مريحة حتى أثناء الجلسات الطويلة.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      2400
      التردد
      50-60
      الفولتية
      220 - 240

    • سهولة الاستخدام

      التحكم
      • ضوء مؤشر جاهزية درجة الحرارة
      • إعدادات بخار متغيرة
      وقت إحماء سريع
      نعم

    • انزلاق ناعم

      قاعدة أداة الكي
      قاعدة المكواة SteamGlide

    • عملية كيّ مريحة

      طول سلك الطاقة
      3  m
      راحة إضافية
      • تحريك السلك 360 درجة
      • مقبض ناعم
      إدارة الترسبات الكلسية
      نظام مزدوج الفعالية لتنظيف الكلس
      لا يوجد تسرب
      نظام منع التقطّر
      تتلاءم مع ماء الحنفية
      نعم
      سعة خزان المياه
      350  ml

    • إزالة التجاعيد

      بخار عمودي
      نعم
      بخار مستمر
      لغاية 40 غ/الدقيقة
      البخ
      نعم
      وصول إلى مناطق صعبة
      فتحة البخار
      بخار كثيف
      لغاية 150 غ/الدقيقة

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