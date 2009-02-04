GC4610/27
تزيل التجاعيد بسهولة
إن عملية الكي ناعمة ولا تتطلب جهداً مع سطح كي SteamGlide هذا. إن البخار الكثيف والانزلاق السهل يجعلان منه التركيبة المثالية لإزالة التجاعيد وللحصول على نتائج ممتازة!إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
2400 واط تمكّن إخراج بخار كثيف وثابت.
توفّر لك أداة الكي البخارية من Philips مع إخراج البخار لغاية 40 غ/الدقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كل التجاعيد بفعالية.
بفضل سلك أداة الكي من Philips الطويل جدًا بطول 3 م، يمكنك الوصول إلى حواف لوح الكيّ، وأبعد بعد بسهولة تامة!
تجمع فتحة البخار الفريد في مكواة Philips هذه بين قاعدة أمامية مدببة وفتحات بخار ممدودة خاصة في الطرف، للوصول إلى أصغر وأصعب المناطق للحصول على أفضل نتائج كي.
تعتبر قاعدة المكواة SteamGlide القاعدة الفضلى من Philips للمكواة البخارية. فهي مقاومة للخدش وتنزلق بسلاسة ويسهل تنظيفها.
يمكن استخدام تعزيز البخار عموديًا ولإزالة التجاعيد الصعبة.
يتيح المقبض الناعم لأداة الكي Philips هذه عملية كيّ مريحة حتى أثناء الجلسات الطويلة.
المواصفات التقنية
سهولة الاستخدام
انزلاق ناعم
عملية كيّ مريحة
إزالة التجاعيد
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