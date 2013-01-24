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Azur

مكواة بالبخار

GC4610
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  • تزيل التجاعيد بسهولة تزيل التجاعيد بسهولة تزيل التجاعيد بسهولة
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    Azur مكواة بالبخار

    GC4610
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      تزيل التجاعيد بسهولة

      كيّ قوي مع سطح كيّ SteamGlide

      • سلك بطول 3 أمتار
      2400 واط تمكّن إخراج بخار كثيف وثابت

      2400 واط تمكّن إخراج بخار كثيف وثابت

      2400 واط تمكّن إخراج بخار كثيف وثابت.

      إخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة

      إخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة

      تمنحك المكواة البخارية من Philips التي تتمتع بإخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.

      سلك طاقة بطول 3 أمتار ليصل إلى أقصى مدى تريده

      سلك طاقة بطول 3 أمتار ليصل إلى أقصى مدى تريده

      تأتي مكواة Philips مزوّدة بسلك طاقة بطول 3 أمتار، للوصول إلى حواف لوح الكيّ، وأبعد من ذلك بسهولة تامة!

      تسمح لك فتحة البخار بإيصال البخار إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها

      تسمح لك فتحة البخار بإيصال البخار إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها

      تضمّ فتحة البخار الفريدة التي تتمتع بها المكواة من Philips هذه قاعدة مكواة ذات جهة أمامية مسننة مع فتحات بخارية طويلة ومميزة عند الرأس، لتأمين الوصول إلى النواحي الصغيرة والصعبة جداً بهدف الحصول على أفضل نتائج كيّ.

      قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

      قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

      تعتبر قاعدة المكواة SteamGlide القاعدة الفضلى من Philips للمكواة بالبخار. فهي مقاومة للخدش وتنزلق بسلاسة ويسهل تنظيفها.

      تعزيز بخار لحد 160 غ

      تعزيز بخار لحد 160 غ

      يمكن استخدام تعزيز البخار عموديًا ولإزالة التجاعيد الصعبة.

      مقبض ناعم يؤمن الراحة الدائمة في عملية الكيّ

      يسمح المقبض الناعم الخاص بالمكواة من Philips هذه بعملية كيّ مريحة حتى لو امتدّت لفترة طويلة.

      المواصفات التقنية

      • عملية كيّ مريحة

        سعة خزان الماء
        350 ml
        راحة إضافية
        • 360 degree cord freedom
        • Soft grip
        إدارة الترسبات الكلسية
        Double Active Calc System
        تتلاءم وماء الحنفية
        نعم
        طول سلك الطاقة
        3 m
        مانع للتسريب
        Drip-stop system

      • المواصفات الفنية

        الطاقة
        2400
        مضمنة في الحزمة
        لفاف مدمج لسلك الطاقة لسهولة التخزين
        التردد
        50-60
        الفولتية
        220 - 240
        وقت إحماء سريع
        نعم
        التحكم
        • Temperature ready light
        • Variable steam settings

      • إزالة التجاعيد

        وصول إلى مناطق صعبة
        Steam tip
        مِرش
        Yes
        البخار الكثيف
        Up to 150 gr/min
        بخار مستمر
        Up to 40 gr/min
        بخار عمودي
        Yes

      • انزلاق سلس

        قاعدة المكواة
        SteamGlide soleplate

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