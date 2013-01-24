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ProTouch

قدر بخاري للملابس

GC612/36
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • نتائج احترافية لكل أنواع الأقمشة نتائج احترافية لكل أنواع الأقمشة نتائج احترافية لكل أنواع الأقمشة
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    ProTouch قدر بخاري للملابس

    GC612/36
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    نتائج احترافية لكل أنواع الأقمشة

    بفضل تقنية PureSteam المبتكرة، يضمن القدر البخاري للملابس ProTouch الجديد أداء بخار قويًا للحصول على نتائج احترافية لسنوات متعددة!* إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    ProTouch قدر بخاري للملابس

    نتائج احترافية لكل أنواع الأقمشة

    بفضل تقنية PureSteam المبتكرة، يضمن القدر البخاري للملابس ProTouch الجديد أداء بخار قويًا للحصول على نتائج احترافية لسنوات متعددة!* إكتشف كلّ المميزات

    نتائج احترافية لكل أنواع الأقمشة

    بفضل تقنية PureSteam المبتكرة، يضمن القدر البخاري للملابس ProTouch الجديد أداء بخار قويًا للحصول على نتائج احترافية لسنوات متعددة!* إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    ProTouch قدر بخاري للملابس

    نتائج احترافية لكل أنواع الأقمشة

    بفضل تقنية PureSteam المبتكرة، يضمن القدر البخاري للملابس ProTouch الجديد أداء بخار قويًا للحصول على نتائج احترافية لسنوات متعددة!* إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل قدر بخاري للملابس

      نتائج احترافية لكل أنواع الأقمشة

      مع تقنية PureSteam

      • 2000 واط
      • 3 مستويات من البخار
      • عمودان، مع ميزة Hang&Lock
      بخار قوي يخترق الأقمشة مع قوة ضغط للمضخة تصل إلى 3 بار

      بخار قوي يخترق الأقمشة مع قوة ضغط للمضخة تصل إلى 3 بار

      تختلف تقنية PureSteam المبتكرة اختلافًا جوهريًا عن أجهزة الكيّ البخارية الأخرى. مع قوة ضغط للمضخة تصل إلى 3 بار، يولّد الجهاز بخارًا قويًا يتغلغل بعمق في الملابس، مما يمكّنك من إزالة التجاعيد ببضع تمريرات فقط.

      تضمن تقنية PureSteam الحصول على بخار قوي على مرّ السنين

      تضمن تقنية PureSteam الحصول على بخار قوي على مرّ السنين

      من السهل أن ينخفض أداء البخار على مرّ الوقت في أجهزة الكيّ البخارية الأخرى، وذلك بسبب تراكم الترسبات الكلسية، حتى ولو تم تنظيف الجهاز بشكل منتظم. ولكن بفضل تقنية PureSteam المبتكرة، تتم إزالة الترسبات عن جهاز التسخين تلقائيًا أثناء توليد البخار، لتفادي تراكم الترسبات الكلسية. وهي فعالة جدًا بحيث يبقى البخار قويًا لسنوات عدة*.

      لا حاجة إلى إزالة الترسبات بفضل تقنية PureSteam

      لا حاجة إلى إزالة الترسبات بفضل تقنية PureSteam

      يجب إزالة الترسبات من داخل أجهزة الكيّ البخارية بانتظام لضمان أداء بخار جيد. وبفضل تقنية PureSteam الجديدة التي نقدمها، تتم إزالة الترسبات تلقائيًا عن جهاز التسخين أثناء توليد البخار، وبالتالي لا داعي للقلق بشأن هذا الأمر.

      3 مستويات من البخار لأنواع مختلفة من الأقمشة

      3 مستويات من البخار لأنواع مختلفة من الأقمشة

      يمكنك تحديد مستوى البخار المفضل لديك للحصول على نتائج مثالية على مختلف أنواع الأقمشة.

      رؤوس خاصة للدقة لكيّ الأماكن التي يصعب كيّها

      رؤوس خاصة للدقة لكيّ الأماكن التي يصعب كيّها

      تمكّنك الرؤوس الخاصة للدقة لرأس القدر البخار من الوصول إلى الأماكن التي يصعب كيّها، مثل الياقة والكتف والمناطق بين الأزرار، مما يمنحك نتائج دقيقة.

      ينتقل تلقائيًا إلى وضع السكون لاستخدام آمن

      ينتقل تلقائيًا إلى وضع السكون لاستخدام آمن

      عندما يفرغ الخزان من المياه، سيبدأ ضوء الطاقة بالوميض لتذكيرك. إذا لم يتم استخدام المنتج لـ 8 دقائق أخرى، فسينتقل الجهاز إلى وضع الاستعداد التلقائي لضمان السلامة.

      آمن للاستخدام على كل الأقمشة

      آمن للاستخدام على كل الأقمشة

      إن القدر البخاري آمن للاستخدام على كل أنواع الأقمشة. فهو حل مثالي للأقمشة الدقيقة كالحرير والكشمير.

      خرطوم من السليكون خالٍ من PVC

      خرطوم من السليكون خالٍ من PVC

      إن خرطوم البخار مصنوع من مادة السليكون وهو الخيار الآمن والصحي للاستخدام مع البخار. ولأن سلامة عائلتك وصحة أفرادها تهمنا، لم يتم استخدام PVC في صنع خرطوم البخار.

      المواصفات التقنية

      • سهولة الاستخدام

        Hang&Lock
        نعم
        تقنية PureSteam
        نعم
        طول الخرطوم
        1.3 m
        إعادة تعبئة في أي وقت أثناء الاستخدام
        نعم
        طول سلك الطاقة
        1.6 m
        وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن
        نعم
        قفاز لحماية إضافية
        نعم
        خزان ماء قابل للفك
        نعم
        اسم قاعدة المكواة
        قاعدة بخار SmartFlow Plus
        أداة تثبيت الياقة
        نعم
        سعة خزان الماء
        2000 ml
        خرطوم بخار من السليكون
        نعم
        آمنة على كل الأقمشة القابلة للكيّ
        حتى الأقمشة الدقيقة مثل الحرير
        فرشاة
        نعم
        مناسبة للاستخدام مع مياه الحنفية
        نعم
        علاّقة السراويل
        نعم

      • إزالة التجاعيد بسرعة

        ضغط
        ضغط مضخّة يبلغ 3 بار كحد أقصى
        بخار مستمر
        لغاية 40 غ/د
        الطاقة
        2000 W
        بخار متغير
        3 مستويات
        جاهز للاستخدام
        &lt;1,5 min

      • معالجة الكلس

        إزالة الترسبات الكلسية والتنظيف
        Auto De-Calc

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            • *تم اختباره بالاستناد إلى بروتوكول IEC مع مياه عسرة لمدة 500 ساعة لمحاكاة 10 سنوات من وقت الاستخدام.