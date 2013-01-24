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نظام الكي المضغوط

GC8220
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • نتائج ممتازة، جهد أدنى نتائج ممتازة، جهد أدنى نتائج ممتازة، جهد أدنى
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    نظام الكي المضغوط

    GC8220
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    نتائج ممتازة، جهد أدنى

    قوي وصغير لدرجة مفاجئة، يصدر نظام الكي هذا بخار عالي المستوى من دون توقّف مع ضغط مرتفع مما يجعل عملية الكي أسرع وأسهل. يمكنك الكي بفضل خزان الماء القابل للفك سعة 1.4 لتر لساعات من دون مقاطعة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    نظام الكي المضغوط

    نتائج ممتازة، جهد أدنى

    قوي وصغير لدرجة مفاجئة، يصدر نظام الكي هذا بخار عالي المستوى من دون توقّف مع ضغط مرتفع مما يجعل عملية الكي أسرع وأسهل. يمكنك الكي بفضل خزان الماء القابل للفك سعة 1.4 لتر لساعات من دون مقاطعة.

    نتائج ممتازة، جهد أدنى

    قوي وصغير لدرجة مفاجئة، يصدر نظام الكي هذا بخار عالي المستوى من دون توقّف مع ضغط مرتفع مما يجعل عملية الكي أسرع وأسهل. يمكنك الكي بفضل خزان الماء القابل للفك سعة 1.4 لتر لساعات من دون مقاطعة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    نظام الكي المضغوط

    نتائج ممتازة، جهد أدنى

    قوي وصغير لدرجة مفاجئة، يصدر نظام الكي هذا بخار عالي المستوى من دون توقّف مع ضغط مرتفع مما يجعل عملية الكي أسرع وأسهل. يمكنك الكي بفضل خزان الماء القابل للفك سعة 1.4 لتر لساعات من دون مقاطعة.

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      نتائج ممتازة، جهد أدنى

      بخار لا نهاية له وقوي مع خزان ماء سعة 1.4 لتر

      خزان ماء قابل للفك كبير جدًّا سعة 1.4 لتر

      خزان ماء قابل للفك كبير جدًّا سعة 1.4 لتر

      تحتاج إلى الكثير من البخار للكيّ من دون عناء. يعني التيار البخاري الشديد الكثير من إعادة التعبئة. يقوم خزان الماء الكبير جدًّا سعة 1.4 لتر بتخفيض الحاجة إلى إعادة التعبئة.

      لغاية 4.5 أشرطة من البخار المضغوط لكيّ سريع

      لغاية 4.5 أشرطة من البخار المضغوط لكيّ سريع

      ضاعف سرعة الكيّ بواسطة البخار المضغوط. يخترق البخار المضغوط الأقمشة بعمق، ليسهّل عملية الكي ويسرّعها، حتى على أصعب الأقمشة.

      بخار مستمر لحدّ 110 غ/دقيقة لإزالة التجاعيد بسرعة

      بخار مستمر لحدّ 110 غ/دقيقة لإزالة التجاعيد بسرعة

      تستمر عملية إخراج البخار لحد 110 غ/دقيقة بفضل كمية المياه الصغيرة التي يتم ضخها داخل الغلاية كل مرة. لإزالة التجاعيد بشكل ممتاز وسريع.

      بخار كثيف لحدّ 120 غ/دقيقة يساعد على إزالة أصعب التجاعيد

      بخار كثيف لحدّ 120 غ/دقيقة يساعد على إزالة أصعب التجاعيد

      بخار كثيف لحدّ 120 غ/دقيقة يساعد على إزالة أصعب التجاعيد.

      جاهزة لاستخدام في غضون دقيقتين مع إمكانية غير محدودة لإعادة التعبئة

      جاهزة لاستخدام في غضون دقيقتين مع إمكانية غير محدودة لإعادة التعبئة

      يصبح البخار جاهزًا في غضون دقيقتَين ويمكن إعادة تعبئته أثناء عملية الكيّ.

      سطح كيّ SteamGlide لبخار فعال وانزلاق رائع

      سطح كيّ SteamGlide لبخار فعال وانزلاق رائع

      يخلط سطح الكي هذا المصمم خصيصًا الطلاء الخزفي الممتاز لانزلاق ممتاز على الأقمشة كافةً والفتحات المصممة بعناية لإزالة التجاعيد بقوة أكثر.

      يتيح لك الرأس البخاري الكيّ مباشرة في المناطق التي يصعب الوصول إليها

      يضمّ الرأس البخاري الفريد جهة أمامية مدببة لسطح الكيّ مع فتحات بخارية طويلة في الرأس، لتأمين الوصول إلى النواحي الصغيرة والصعبة جداً بهدف الحصول على أفضل نتائج كيّ.

      مكواة خفيفة الوزن لعملية كيٍّ لا تتطلب جهدًا

      يبلغ وزن المكواة فقط 1.2 كغ مما يجعل الكي أسهل ولا يتطلب جهدًا.

      المواصفات التقنية

      • الوزن والأبعاد

        اللوح
        48 pcs
        سهلة الإعداد والتخزين
        • تخزين سهل للكبل والخرطوم
        • مدخل ماء كبير جداً
        التحكم
        • ضوء جهوزية درجة الحرارة
        • إعدادات بخار متغيرة
        وصول إلى مناطق صعبة
        أخدود الأزرار
        الوزن (مع التغليف)
        6.06 kg
        الأبعاد
        350 X 350 X 250 mm

      • عملية كيّ مريحة

        خزان ماء مرشِّح متطوِّر
        مستوى الماء سهل التحديد
        قفل مشغل البخار
        يخرج البخار من دون الحاجة إلى الضغط للأسفل
        تتلاءم وماء الحنفية
        المكواة مناسبة للاستخدام مع ماء الحنفية
        خرطوم طاقة طويل ليصل إلى أقصى مدى تريده
        1.9 m
        مدخل ماء كبير جداً
        لتعبئة سريعة وسهلة
        سلك طاقة طويل ليصل إلى أقصى مدى تريده
        2.5
        طول سلك الطاقة
        2,5 m

      • فترة استهلاك أطول

        مرجل Inox مع لولب تسخين خارجي
        حجيرة بخار غير قابلة للتآكل
        تنظيف الكلس
        قم بغسل الغلاية بشكل بسيط كل 10 جلسات

      • كيّ آمن

        إيقاف أمان السخونة الزائدة
        يمنع الغلاية من فرط الإحماء
        تركيز كعب المكواة بثبات
        يبقي المكواة ثابتة على لوح الكي
        لقدمٍ مطاطية
        تأكد من أن الحامل لا ينزلق

      • تزيل التجاعيد بسهولة

        بخار عمودي مستمر
        للأقمشة المعلقة
        شكل فتحة مثالي
        لأفضل توزيع بخار

      • Technical specifications

        Iron wattage
        800
        Boiler wattage
        1200

      • إعداد وتخزين غاية في السهولة

        تخزين الكبل والخرطوم
        لتخزينٍ منظّم للكبل والخرطوم

      • تصل إلى المناطق الصعبة

        فتحة البخار
        يتيح لك الكيّ مباشرة في المناطق التي يصعب الوصول إليها
        أخدود الأزرار
        أخدود الأزرار لتسريع الكي على طول منطقة الأزرار والدرزات

      • انزلاق ناعم

        قاعدة المكواة
        قاعدة المكواة SteamGlide

      • تحكم كامل

        ضوء جهوزية البخار
        يظهر المؤشر عند الوصول إلى مستوى البخار المطلوب
        ضوء إفراغ خزان الماء
        يظهر المؤشر متى يحتاج خزان الماء إلى إعادة التعبئة
        إعدادات بخار متغيرة لتناسب أنواع القماش كافةً
        إعدادات بخار متغيرة لتناسب أنواع القماش كافةً

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