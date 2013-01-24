نتائج ممتازة، جهد أدنى
قوي وصغير لدرجة مفاجئة، يصدر نظام الكي هذا بخار عالي المستوى من دون توقّف مع ضغط مرتفع مما يجعل عملية الكي أسرع وأسهل. يمكنك الكي بفضل خزان الماء القابل للفك سعة 1.4 لتر لساعات من دون مقاطعة.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
نتائج ممتازة، جهد أدنى
قوي وصغير لدرجة مفاجئة، يصدر نظام الكي هذا بخار عالي المستوى من دون توقّف مع ضغط مرتفع مما يجعل عملية الكي أسرع وأسهل. يمكنك الكي بفضل خزان الماء القابل للفك سعة 1.4 لتر لساعات من دون مقاطعة.
نتائج ممتازة، جهد أدنى
قوي وصغير لدرجة مفاجئة، يصدر نظام الكي هذا بخار عالي المستوى من دون توقّف مع ضغط مرتفع مما يجعل عملية الكي أسرع وأسهل. يمكنك الكي بفضل خزان الماء القابل للفك سعة 1.4 لتر لساعات من دون مقاطعة.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
نتائج ممتازة، جهد أدنى
قوي وصغير لدرجة مفاجئة، يصدر نظام الكي هذا بخار عالي المستوى من دون توقّف مع ضغط مرتفع مما يجعل عملية الكي أسرع وأسهل. يمكنك الكي بفضل خزان الماء القابل للفك سعة 1.4 لتر لساعات من دون مقاطعة.
تحتاج إلى الكثير من البخار للكيّ من دون عناء. يعني التيار البخاري الشديد الكثير من إعادة التعبئة. يقوم خزان الماء الكبير جدًّا سعة 1.4 لتر بتخفيض الحاجة إلى إعادة التعبئة.
ضاعف سرعة الكيّ بواسطة البخار المضغوط. يخترق البخار المضغوط الأقمشة بعمق، ليسهّل عملية الكي ويسرّعها، حتى على أصعب الأقمشة.
تستمر عملية إخراج البخار لحد 110 غ/دقيقة بفضل كمية المياه الصغيرة التي يتم ضخها داخل الغلاية كل مرة. لإزالة التجاعيد بشكل ممتاز وسريع.
بخار كثيف لحدّ 120 غ/دقيقة يساعد على إزالة أصعب التجاعيد.
يصبح البخار جاهزًا في غضون دقيقتَين ويمكن إعادة تعبئته أثناء عملية الكيّ.
يخلط سطح الكي هذا المصمم خصيصًا الطلاء الخزفي الممتاز لانزلاق ممتاز على الأقمشة كافةً والفتحات المصممة بعناية لإزالة التجاعيد بقوة أكثر.
يضمّ الرأس البخاري الفريد جهة أمامية مدببة لسطح الكيّ مع فتحات بخارية طويلة في الرأس، لتأمين الوصول إلى النواحي الصغيرة والصعبة جداً بهدف الحصول على أفضل نتائج كيّ.
يبلغ وزن المكواة فقط 1.2 كغ مما يجعل الكي أسهل ولا يتطلب جهدًا.
الوزن والأبعاد
عملية كيّ مريحة
فترة استهلاك أطول
كيّ آمن
تزيل التجاعيد بسهولة
Technical specifications
إعداد وتخزين غاية في السهولة
تصل إلى المناطق الصعبة
انزلاق ناعم
تحكم كامل