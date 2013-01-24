الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية
AR
EN
1

مصطلحات البحث

PerfectCare Aqua Silence

مكواة مولدة للبخار

GC8650
التصنيف الإجمالي / 5
  • عملية كيّ سريعة وهادئة جدًا عملية كيّ سريعة وهادئة جدًا عملية كيّ سريعة وهادئة جدًا
    -{discount-value}

    PerfectCare Aqua Silence مكواة مولدة للبخار

    GC8650
    التصنيف الإجمالي / 5

    عملية كيّ سريعة وهادئة جدًا

    قم بكيّ أي ملابس قابلة للكيّ من قماش الحرير إلى الكتان والقطن والكشمير...بأي ترتيب من دون الحاجة إلى ضبط درجة الحرارة. توفر لك PerfectCare Xpress من Philips نتائج ممتازة دون خطر تعريض أي من ملابسك للحرق أو التسبّب باللمعان. لقد أصبح الكيّ فعلاً في منتهى السهولة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    PerfectCare Aqua Silence مكواة مولدة للبخار

    عملية كيّ سريعة وهادئة جدًا

    قم بكيّ أي ملابس قابلة للكيّ من قماش الحرير إلى الكتان والقطن والكشمير...بأي ترتيب من دون الحاجة إلى ضبط درجة الحرارة. توفر لك PerfectCare Xpress من Philips نتائج ممتازة دون خطر تعريض أي من ملابسك للحرق أو التسبّب باللمعان. لقد أصبح الكيّ فعلاً في منتهى السهولة. إكتشف كلّ المميزات

    عملية كيّ سريعة وهادئة جدًا

    قم بكيّ أي ملابس قابلة للكيّ من قماش الحرير إلى الكتان والقطن والكشمير...بأي ترتيب من دون الحاجة إلى ضبط درجة الحرارة. توفر لك PerfectCare Xpress من Philips نتائج ممتازة دون خطر تعريض أي من ملابسك للحرق أو التسبّب باللمعان. لقد أصبح الكيّ فعلاً في منتهى السهولة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    PerfectCare Aqua Silence مكواة مولدة للبخار

    عملية كيّ سريعة وهادئة جدًا

    قم بكيّ أي ملابس قابلة للكيّ من قماش الحرير إلى الكتان والقطن والكشمير...بأي ترتيب من دون الحاجة إلى ضبط درجة الحرارة. توفر لك PerfectCare Xpress من Philips نتائج ممتازة دون خطر تعريض أي من ملابسك للحرق أو التسبّب باللمعان. لقد أصبح الكيّ فعلاً في منتهى السهولة. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل مكواة مولدة للبخار

      عملية كيّ سريعة وهادئة جدًا

      ما من حاجة إلى تعديل درجة الحرارة

      • ضغط لغاية 6,2 بار
      • تعزيز بخار لغاية 330 غ
      • قفل للحمل الآمن
      • خزان مياه ثابت سعة 2,5 لتر
      جاهزة لاستخدام في غضون دقيقتين مع إمكانية غير محدودة لإعادة التعبئة

      جاهزة لاستخدام في غضون دقيقتين مع إمكانية غير محدودة لإعادة التعبئة

      يصبح البخار جاهزًا في غضون دقيقتَين ويمكن إعادة تعبئته أثناء عملية الكيّ.

      يمكن استخدام مياه الحنفية وإعادة التعبئة في أي وقت أثناء الكيّ

      يمكن استخدام مياه الحنفية وإعادة التعبئة في أي وقت أثناء الكيّ

      تم تصميم المكواة المولّدة للبخار لاستخدام مياه الحنفية. فأثناء الكيّ وعند نفاد المياه من خزان المياه، يمكنك إعادة تعبئته بسهولة من دون الانتظار أو إيقاف تشغيل جهازك.

      إزالة الترسبات من الجهاز بفعالية وتنظيفه بسهولة لإطالة فترة استهلاكه

      إزالة الترسبات من الجهاز بفعالية وتنظيفه بسهولة لإطالة فترة استهلاكه

      أداء بخار يدوم لفترة طويلة جدًا: تعتبر وظيفة Easy De-Calc الحصرية من Philips الطريقة المثالية للتخلص من الترسبات الكلسية وإطالة فترة استهلاك المكواة المولّدة للبخار. ستذكّرك المكواة بواسطة الضوء والصوت عندما يحين وقت التنظيف. عندما يكون الجهاز باردًا فقط، ما عليك سوى فتح مفتاح Easy De-Calc وجمع المياه الوسخة والطبقة الكلسية في كوب.

      ضغط لغاية 6,2 بار

      ضغط لغاية 6,2 بار

      كلما كانت كمية البخار أكبر، ازدادت سرعة الكيّ. يتم توليد دفق بخار مستمرّ وفعال يتغلغل في عمق الأقمشة، مما يجعل عملية الكيّ أسرع وأفضل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن ضبط قوة البخار لتتناسب مع احتياجاتك.

      من الآمن ترك قاعدة المكواة الساخنة على لوح الكيّ

      من الآمن ترك قاعدة المكواة الساخنة على لوح الكيّ

      تضمن تقنية OptimalTEMP المبتكرة من Philips عدم التسبب بحرق أي من أنواع الأقمشة القابلة للكيّ. وأثناء عملية الكيّ، لا داعي لإعادة المكواة إلى مسندها القاعدي، بل يمكنك بكل بساطة ترك قاعدة المكواة الساخنة مباشرة على الملابس أو غطاء لوح الكيّ القطني. لن يلحق ذلك أي ضرر بأي من الملابس القابلة للكيّ، ولا باللوح. ومن شأنه أيضًا أن يجعل الكيّ أسهل ويخفف الجهود على المعصم.

      توفير استهلاك الطاقة بفضل وضع ECO

      توفير استهلاك الطاقة بفضل وضع ECO

      يمكنك توفير استهلاك الطاقة من دون المساومة على نتائج الكيّ من خلال استخدام وضع ECO الذي يستهلك كمية بخار أقل.

      تقنية البخار الصامت: بخار قوي بأدنى مستوى من الضجيج

      تقنية البخار الصامت: بخار قوي بأدنى مستوى من الضجيج

      استمتع بالكيّ مع وجود العائلة أو أثناء مشاهدة التلفزيون بدون الانزعاج الناجم عن صوت البخار. توفّر تقنية البخار الصامت بخارًا صامتًا وقويًا في الوقت نفسه. بالإضافة إلى ذلك، فقد تم تزويد المكواة المولّدة للبخار بفلاتر كاتمة لصوت البخار لتخفيض صوت البخار، ونظام أساسي يمتص الصوت لتقليل صوت المضخة الموجودة في القاعدة.

      يتم إيقاف تشغيلها تلقائيًا لضمان راحة البال وتوفير استهلاك الطاقة

      يتم إيقاف تشغيلها تلقائيًا لضمان راحة البال وتوفير استهلاك الطاقة

      تعمد وظيفة الإيقاف التلقائي إلى إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا إذا لم يتم استخدامه لبضع دقائق، وتوفّر بالتالي استهلاك الطاقة.

      نقدّم إليكم أفضل قاعدة مكواة منزلقة

      نقدّم إليكم أفضل قاعدة مكواة منزلقة

      قاعدة المكواة الأفضل والأكثر مقاومة للخدوش لدينا والحائزة على تصنيف 5 نجوم مع طبقة مضمنة من أوكسيد التيتانيوم

      قم بتثبيت المكواة بأمان على مسند القاعدة

      قم بتثبيت المكواة بأمان على مسند القاعدة

      تأتي المكواة المولدة للبخار مزوّدة بقفل للحمل الآمن. فيمكنك ثبيتها بأمان على القاعدة، مما يجعل حملها أكثر أمانًا ويقلل خطر لمس الأشخاص لقاعدة المكواة الساخنة. يمكنك أيضًا حمل المكواة المولدة للبخار بسهولة.

      كيّ كل الأقمشة من الجينز إلى الحرير من دون الحاجة إلى إعداد درجة الحرارة

      كيّ كل الأقمشة من الجينز إلى الحرير من دون الحاجة إلى إعداد درجة الحرارة

      بات بإمكانك كيّ كل الأقمشة من الجينز إلى الحرير من دون الحاجة إلى إعداد درجة الحرارة. بالإضافة إلى ذلك، نضمن عدم التسبب بحرق على كل الملابس القابلة للكيّ. نقدّم إليك التقنية الثورية مع 1) معالج التحكم الذكي المتقدم للتحكم بدقة بدرجة حرارة قاعدة المكواة. فما من حاجة إلى تعديل درجة الحرارة 2) حجرة البخار الإعصاري القوي التي تزوّدك ببخار قوي ومستمر لتسهيل عملية الكيّ وتسريعها.

      خزان مياه كبير ومرئي بالكامل بسعة 2,5 لترات

      خزان مياه كبير ومرئي بالكامل بسعة 2,5 لترات

      يضمن خزان المياه الكبير جدًا سعة 2,5 لترات عملية كيّ تصل إلى 3 ساعات من دون الحاجة إلى إعادة تعبئته، لجلسة كيّ أسرع وأسهل. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك رؤية مستوى المياه من أي زاوية بفضل خزان المياه الشفاف، والتأكد من أن مستوى المياه المتبقي كافٍ لتوليد البخار بفعالية.

      تم اختبارها واعتمادها من قِبل خبراء قماش مستقلين

      تم اختبارها واعتمادها من قِبل خبراء قماش مستقلين

      تم اختبار هذه المكواة واعتمادها من قبل معاهد خبراء قماش مستقلين، مثل DWI وIWTO وWoolmark لأداء الكيّ المتفوق الذي تتميز به. يساعد برنامج Woolmark Apparel Care العملاء على معرفة منتجات العناية بالملابس ذات الجودة الممتازة والتي تعتمدها شركة Woolmark للاستخدام على الأقمشة المصنوعة من الصوف. وتُعتبر Philips، بفضل تقنية OptimalTEMP الحصرية، العلامة التجارية الوحيدة حتى الآن التي نجحت في الحصول على شهادة لتوافقها مع معيار Gold من Woolmark. فيمكنك التأكد أن منتجات العناية بالملابس المعتمدة من Woolmark مثالية لكل أنواع الأقمشة المصنوعة من الصوف.

      المواصفات التقنية

      • إزالة الثنيات بقوة وسرعة

        قاعدة المكواة
        T-ionicGlide
        تقنية OptimalTEMP
        نعم
        مسند آمن
        نعم
        تقنية البخار الصامت
        نعم
        بخار عمودي
        نعم
        فتحة البخار
        نعم
        الطاقة
        2400  واط
        تعزيز البخار
        330  غ
        ضغط
        ضغط لغاية 6,2 بار

      • سهولة الاستخدام

        آمن على كافة أنواع الأقمشة
        حتى على الحرير الناعم
        سعة خزان الماء
        2500  مل
        تعبئة المياه وإفراغها
        فتحة تعبئة كبيرة جدًا
        تعبئة في أي وقت
        نعم
        وقت التسخين
        2  دقيقة
        وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن
        نعم
        حل التخزين
        قفل للحمل الآمن
        حرية تحريك السلك (دوّار)
        حرية تحريك السلك بـ 180 درجة
        منبّه يشير إلى مستوى ماء منخفض
        نعم
        مخزن لسلك الطاقة
        مشبك لسلك الطاقة
        طول سلك الطاقة
        1.8  أمتار
        مخزن لحفظ سلك الطاقة
        مخزن لحفظ سلك الطاقة
        طول الخرطوم
        1.7  أمتار

      • الاستدامة

        وضع توفير الطاقة
        نعم

      • التحكم بالترسبات الكلسية

        تتلاءم وماء الحنفية
        نعم
        تذكير لتنظيف الكلس
        نعم
        حل لتنظيف الكلس
        سهولة في التخلص من الرواسب الكلسية

      • المواصفات التقنية

        وزن المكواة
        1.1  كلغ
        وزن المكواة + القاعدة
        4.5  كلغ
        أبعاد المنتج
        36,2 x‏ 27 x‏ 26,3  سم
        فولتية
        220 - 240  فولت

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند

          • في فئة المكواة المولدة للبخار المضغوط غير المحدود