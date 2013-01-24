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غلاية صغيرة

HD4618/20
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    غلاية صغيرة

    HD4618/20
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    مراجعة كل الغلاية

      تغلي الكمية المطلوبة فقط

      توفر هذه الغلاية الصغيرة استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 50%

      • 0,8 لترات، 2400 واط
      • مؤشر كوب واحد
      • معدني مصقول
      • غطاء بمفصلة
      كوب مؤشر واحد لغلي كمية المياه التي تحتاج إليها فقط

      كوب مؤشر واحد لغلي كمية المياه التي تحتاج إليها فقط

      لتمكين المستهلكين من غلي كمية المياه المطلوبة، وبالتالي توفير استهلاك الطاقة والمياه بنسبة تصل إلى 50% والمساهمة في توفير بيئة أفضل.

      يشير الضوء إلى تشغيل الغلاية

      يشير الضوء إلى تشغيل الغلاية

      ضوء أزرق أنيق مضمّن في مفتاح التشغيل/الإيقاف يشير إلى تشغيل الغلاية.

      غطاء بمفصلة مع فتحة عريضة لتسهيل تركيبه وتنظيفه

      غطاء بمفصلة مع فتحة عريضة لتسهيل تركيبه وتنظيفه

      غطاء بمفصلة مع فتحة عريضة لتسهيل عملية الملء والتنظيف، وتجنب التعرض للبخار أيضًا.

      أداة تسخين مسطّحة لغليان سريع وتنظيف سهل

      أداة تسخين مسطّحة لغليان سريع وتنظيف سهل

      تضمن الأداة المغطاة بالفولاذ المقاوم للصدأ في غلاية Philips سرعة الغليان وسهولة التنظيف.

      فلتر مضاد للكلس لكوب من المياه النقية

      فلتر مضاد للكلس لكوب من المياه النقية

      فلتر مضاد للتكلس لكوب ماء نظيف وغلاية أنظف.

      قاعدة بدون أسلاك تدور 360 درجة لحملها ووضعها في المكان المطلوب بسهولة

      قاعدة بدون أسلاك تدور 360 درجة لحملها ووضعها في المكان المطلوب بسهولة

      قاعدة بدون أسلاك تدور 360 درجة لحملها ووضعها في المكان المطلوب بسهولة.

      لفّاف لسلك الطاقة لسهولة التخزين

      لفّاف لسلك الطاقة لسهولة التخزين

      يمكن لف سلك الطاقة حول القاعدة بحيث يسهل وضع الغلاية في المطبخ.

      نظام أمان متعدد المستويات

      نظام أمان متعدد المستويات للحماية من الغليان حتى جفاف المياه، مع ميزة إيقاف التشغيل التلقائي عندما تصبح المياه جاهزة.

      مؤشرات مستوى المياه سهلة القراءة من الجانبين

      مؤشرات مستوى المياه السهلة القراءة على جانبي الغلاية الكهربائية من Philips لاستخدامها من كل من العسراويين واليمناويين.

      المواصفات التقنية

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        Yes

      • المواصفات العامة

        إيقاف التشغيل التلقائي
        Yes
        حماية من الغليان إلى الجفاف
        Yes
        تخزين السلك
        Yes
        المواد
        • Heating element: Stainless steel
        • Housing: Stainless steel & PP
        • Switch & toolholder: Polypropylene
        استخدام لاسلكي
        Yes
        الفولتية
        220-240 V
        طول سلك الطاقة
        0,75 m
        مقبض مريح
        Yes
        اللون (الألوان)
        معدني هادئ
        ملء سهل عبر الفوهة
        Yes
        أقدام مقاومة للانزلاق
        Yes
        الطاقة
        2000-2400 W
        أداة تسخين مسطّحة
        Yes
        غطاء واسع مفتوح
        Yes
        ملء عبر الغطاء والفوهة أيضًا
        Yes
        التردد
        50-60 Hz
        قاعدة تدور 360 درجة
        Yes
        السعة
        0،8 L

      • الأبعاد

        أبعاد المنتج (العرض×العمق×الارتفاع)
        15,8‏x‏18,5‏x‏23,3 cm
        أبعاد العلبة (العرض×العمق×الارتفاع)
        22,5‏x‏22,5‏x‏22,5 cm

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