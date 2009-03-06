HD4618/20
تغلي الكمية المطلوبة فقط
تتميّز غلاية HD4618/20 الصغيرة والكهربائية من Philips بميزة ''مؤشر كوب واحد'' الفريدة التي تسمح لك بغلي كمية المياه المطلوبة بالضبط، لتوفير استهلاك الطاقة بسهولة بنسبة تصل إلى 50% والحدّ من التأثيرات السلبية على البيئةإكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
لتمكين المستهلكين من غلي كمية المياه المطلوبة، وبالتالي توفير استهلاك الطاقة والمياه بنسبة تصل إلى 50% والمساهمة في توفير بيئة أفضل.
ضوء أزرق أنيق مضمّن في مفتاح التشغيل/الإيقاف يشير إلى تشغيل الغلاية.
غطاء بمفصلة مع فتحة عريضة لتسهيل عملية الملء والتنظيف، وتجنب التعرض للبخار أيضًا.
تضمن الأداة المغطاة بالفولاذ المقاوم للصدأ في غلاية Philips سرعة الغليان وسهولة التنظيف.
فلتر مضاد للتكلس لكوب ماء نظيف وغلاية أنظف.
قاعدة بدون أسلاك تدور 360 درجة لحملها ووضعها في المكان المطلوب بسهولة.
يمكن لف سلك الطاقة حول القاعدة بحيث يسهل وضع الغلاية في المطبخ.
مؤشرات مستوى المياه السهلة القراءة على جانبي الغلاية الكهربائية من Philips لاستخدامها من كل من العسراويين واليمناويين.
نظام أمان متعدد المستويات للحماية من الغليان حتى جفاف المياه، مع ميزة إيقاف التشغيل التلقائي عندما تصبح المياه جاهزة.
مواصفات التصميم
الأبعاد
المواصفات التقنية
المواصفات العامّة
الخدمة
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.