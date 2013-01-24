لتمكين المستهلكين من غلي كمية المياه المطلوبة، وبالتالي توفير استهلاك الطاقة والمياه بنسبة تصل إلى 50% والمساهمة في توفير بيئة أفضل.
ضوء أزرق أنيق مضمّن في مفتاح التشغيل/الإيقاف يشير إلى تشغيل الغلاية.
غطاء بمفصلة مع فتحة عريضة لتسهيل عملية الملء والتنظيف، وتجنب التعرض للبخار أيضًا.
تضمن الأداة المغطاة بالفولاذ المقاوم للصدأ في غلاية Philips سرعة الغليان وسهولة التنظيف.
فلتر مضاد للتكلس لكوب ماء نظيف وغلاية أنظف.
قاعدة بدون أسلاك تدور 360 درجة لحملها ووضعها في المكان المطلوب بسهولة.
يمكن لف سلك الطاقة حول القاعدة بحيث يسهل وضع الغلاية في المطبخ.
نظام أمان متعدد المستويات للحماية من الغليان حتى جفاف المياه، مع ميزة إيقاف التشغيل التلقائي عندما تصبح المياه جاهزة.
مؤشرات مستوى المياه السهلة القراءة على جانبي الغلاية الكهربائية من Philips لاستخدامها من كل من العسراويين واليمناويين.
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