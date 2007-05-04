HD4702/80
تغذية إضافية في كل كوب
التغذية هي أهم عوامل المحافظة على الصحة. تحافظ برامج طهي الأرز التلقائية من Philips على كل وعاء أرز طازجًا وغنيًا بالعناصر الغذائية.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
استخدم وظيفة حفظ السخونة لإبقاء الأرز ساخنًا لفترة أطول من الوقت. عند الانتهاء من عملية الطهو، تنتقل آلة طهو الأرز تلقائيًا إلى وضع keepwarm
لقد أصبح من السهل حمل آلة طهي الأرز بعيدًا عن المطبخ أو تقديم الأرز في غرفة الطعام
زر بكبسة واحدة للتحكم بالطهو أو لحفظ السخونة، مع ضوء واضح على اللوحة لإظهار حالة الطهو
تتميز آلة طهي الأرز من Philips بأنها مطلية بطلاء خاص عبر مادة مانعة للالتصاق تتميز بمتانة أكبر وسهولة في التنظيف.
تُظهر علامة مستوى الماء الواضحة السعة ونسبة الماء بالنسبة إلى الأرز
طهي الأرز والحفاظ على سخونته بكل سهولة
الملحقات
المواصفات التقنية
المواصفات العامّة
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