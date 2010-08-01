تغذية إضافية في كل كوب
التغذية هي أهم عوامل المحافظة على الصحة. تحافظ آلة طهي الأرز HD4729/60 المزودة ببرامج طهي تلقائية من Philips على كل وعاء أرز طازجًا وغنيًا بالعناصر الغذائية. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تغذية إضافية في كل كوب
التغذية هي أهم عوامل المحافظة على الصحة. تحافظ آلة طهي الأرز HD4729/60 المزودة ببرامج طهي تلقائية من Philips على كل وعاء أرز طازجًا وغنيًا بالعناصر الغذائية. إكتشف كلّ المميزات
تغذية إضافية في كل كوب
التغذية هي أهم عوامل المحافظة على الصحة. تحافظ آلة طهي الأرز HD4729/60 المزودة ببرامج طهي تلقائية من Philips على كل وعاء أرز طازجًا وغنيًا بالعناصر الغذائية. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تغذية إضافية في كل كوب
التغذية هي أهم عوامل المحافظة على الصحة. تحافظ آلة طهي الأرز HD4729/60 المزودة ببرامج طهي تلقائية من Philips على كل وعاء أرز طازجًا وغنيًا بالعناصر الغذائية. إكتشف كلّ المميزات
استخدم وظيفة حفظ السخونة لإبقاء الأرز ساخنًا لفترة أطول من الوقت. عند الانتهاء من عملية الطهو، تنتقل آلة طهو الأرز تلقائيًا إلى وضع keepwarm
تتميز آلة طهي الأرز من Philips بأنها مطلية بطلاء خاص عبر مادة مانعة للالتصاق تتميز بمتانة أكبر وسهولة في التنظيف.
تُظهر علامة مستوى الماء الواضحة السعة ونسبة الماء بالنسبة إلى الأرز
طهو الأرز وحفظ السخونة بطريقة ملائمة
زر بكبسة واحدة للتحكم بالطهو أو لحفظ السخونة، مع ضوء واضح على اللوحة لإظهار حالة الطهو
سطح بارد يسهل الوصول إليه من خلال المقبض المدمج
لقد أصبح من السهل حمل آلة طهي الأرز بعيدًا عن المطبخ أو تقديم الأرز في غرفة الطعام
المواصفات العامة
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