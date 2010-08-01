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أداة طهو الأرز

HD4729
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • تغذية إضافية في كل كوب تغذية إضافية في كل كوب تغذية إضافية في كل كوب
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    أداة طهو الأرز

    HD4729
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    تغذية إضافية في كل كوب

    التغذية هي أهم عوامل المحافظة على الصحة. تحافظ آلة طهي الأرز HD4729/60 المزودة ببرامج طهي تلقائية من Philips على كل وعاء أرز طازجًا وغنيًا بالعناصر الغذائية. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    أداة طهو الأرز

    تغذية إضافية في كل كوب

    التغذية هي أهم عوامل المحافظة على الصحة. تحافظ آلة طهي الأرز HD4729/60 المزودة ببرامج طهي تلقائية من Philips على كل وعاء أرز طازجًا وغنيًا بالعناصر الغذائية. إكتشف كلّ المميزات

    تغذية إضافية في كل كوب

    التغذية هي أهم عوامل المحافظة على الصحة. تحافظ آلة طهي الأرز HD4729/60 المزودة ببرامج طهي تلقائية من Philips على كل وعاء أرز طازجًا وغنيًا بالعناصر الغذائية. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    أداة طهو الأرز

    تغذية إضافية في كل كوب

    التغذية هي أهم عوامل المحافظة على الصحة. تحافظ آلة طهي الأرز HD4729/60 المزودة ببرامج طهي تلقائية من Philips على كل وعاء أرز طازجًا وغنيًا بالعناصر الغذائية. إكتشف كلّ المميزات

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      تغذية إضافية في كل كوب

      طهو الأرز بطريقة ذكية وتلقائية

      • الدورق
      • 10 أكواب
      • تصميم رسم الأرز
      وظيفة حفظ السخونة التلقائية للحفاظ على الأرز طازجًا لمدة 12 ساعة

      وظيفة حفظ السخونة التلقائية للحفاظ على الأرز طازجًا لمدة 12 ساعة

      استخدم وظيفة حفظ السخونة لإبقاء الأرز ساخنًا لفترة أطول من الوقت. عند الانتهاء من عملية الطهو، تنتقل آلة طهو الأرز تلقائيًا إلى وضع keepwarm

      وعاء داخلي سهل التنظيف وغير لاصق

      وعاء داخلي سهل التنظيف وغير لاصق

      تتميز آلة طهي الأرز من Philips بأنها مطلية بطلاء خاص عبر مادة مانعة للالتصاق تتميز بمتانة أكبر وسهولة في التنظيف.

      مؤشر مستوى الماء سهل القراءة

      مؤشر مستوى الماء سهل القراءة

      تُظهر علامة مستوى الماء الواضحة السعة ونسبة الماء بالنسبة إلى الأرز

      طهو الأرز التلقائي

      طهو الأرز وحفظ السخونة بطريقة ملائمة

      زر بكبسة واحدة لتحكم سهل

      زر بكبسة واحدة للتحكم بالطهو أو لحفظ السخونة، مع ضوء واضح على اللوحة لإظهار حالة الطهو

      تصميم بسيط للغطاء يتيح الاستعمال بسهولة وأمان

      سطح بارد يسهل الوصول إليه من خلال المقبض المدمج

      مقبض يسهل الوصول إليه

      لقد أصبح من السهل حمل آلة طهي الأرز بعيدًا عن المطبخ أو تقديم الأرز في غرفة الطعام

      المواصفات التقنية

      • المواصفات العامة

        سلك الطاقة قابل للفك لتخزين مريح
        Yes
        ملعقة مجوّفة لسكب الأرز
        Yes
        الفولتية
        220 V
        اللون المتوفر/الألوان المتوفرة
        أبيض مع الأرز
        سعة الوعاء الداخلي
        5 لترات
        السعة
        1.8/10 Litres / cups
        القدرة الكهربائية بالواط
        700 W
        طول سلك الطاقة
        1.0 m
        وزن الأداة المنزلية
        3.5 kg
        مقبض يسهل الوصول إليه
        نعم
        مؤشر مستوى الماء
        Yes
        كوب قياس
        Yes
        طهو الأرز التلقائي
        نعم
        وعاء داخلي سهل التنظيف ومانع للالتصاق
        Yes
        التردد
        50 Hz
        الوزن (مع التغليف)
        3.7 kg
        صينية الطهو على البخار البلاستيكية
        Yes
        الحفاظ على السخونة لمدة 12 ساعة
        Yes
        مواد الجزء الأساسي
        هيكل معدني؛ غطاء من البلاستيك/المعدن
        تشغيل بلمسة زر واحدة
        Yes

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