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  • تغذية إضافية في كل كوب تغذية إضافية في كل كوب تغذية إضافية في كل كوب

    جهاز طهي الأرز

    HD4729/60

    تغذية إضافية في كل كوب

    التغذية هي العنصر الأهم للحفاظ على الصحة. طباخ الأرز من Philips طراز HD4729/60 مع برامج الطهي التلقائية يحافظ على طزاجة العناصر الغذائية في كل وجبة أرز.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    جهاز طهي الأرز

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    مراجعة كل جهاز طهو متعدد الوظائف وآلة طهو الأرز

    تغذية إضافية في كل كوب

    طهو الأرز بشكل ذكي وتلقائي

    • الدورق
    • 10 أكواب
    • تصميم جرافيك للأرز
    وظيفة حفظ السخونة التلقائية للحفاظ على الأرز طازجًا لمدة 12 ساعة

    وظيفة حفظ السخونة التلقائية للحفاظ على الأرز طازجًا لمدة 12 ساعة

    استخدم وظيفة حفظ السخونة لإبقاء الأرز ساخنًا لفترة أطول من الوقت. عند الانتهاء من عملية الطهو، تنتقل آلة طهو الأرز تلقائيًا إلى وضع keepwarm

    زر بكبسة واحدة لتحكم سهل

    زر بكبسة واحدة لتحكم سهل

    زر بكبسة واحدة للتحكم بالطهو أو لحفظ السخونة، مع ضوء واضح على اللوحة لإظهار حالة الطهو

    وعاء داخلي سهل التنظيف وغير لاصق

    وعاء داخلي سهل التنظيف وغير لاصق

    تم طلاء جهاز طهو الأرز من Philips بشكل خاص بمواد غير لاصقة تكون أكثر استدامة وسهلة التنظيف.

    مؤشر مستوى المياه سهل القراءة

    مؤشر مستوى المياه سهل القراءة

    تُظهر علامة مستوى الماء الواضحة السعة ونسبة الماء بالنسبة إلى الأرز

    طهي الأرز تلقائياً

    طهي الأرز والحفاظ على سخونته بكل سهولة

    تصميم غطاء بسيط للوصول السهل والآمن

    سطح بارد، سهل الوصول مع مقبـض مدمج

    مقبـض سهل الوصول

    من السهل حمل طباخ الأرز بعيداً عن المطبخ، أو لتقديم الأرز في غرفة الطعام

    المواصفات التقنية

    • مواصفات التصميم

      مواد الجزء الأساسي
      الهيكل: معدني؛ الغطاء: بلاستيك/معدن
      الألوان المتوفرة
      أبيض مع الأرز
      وزن الجهاز المنزلي
      3,5  kg
      الوزن (مع التغليف)
      3,7  kg

    • الملحقات

      صينية الطهو على البخار البلاستيكية
      نعم
      كوب لقياس السعة
      نعم
      ملعقة مجوّفة لسكب الأرز
      نعم

    • المواصفات التقنية

      طول سلك الطاقة
      المرحلة الأولى  m
      الفولتية
      220  V
      القدرة بالواط
      700  W
      التردد
      50  Hz
      السعة
      1.8/10  Litres / cups
      سعة الوعاء الداخلي
      5 لترات

    • المواصفات العامّة

      مؤشر مستوى الماء
      نعم
      الحفاظ على السخونة لمدة 12 ساعة
      نعم
      تشغيل بلمسة زر واحدة
      نعم
      سلك الطاقة قابل للفك لتخزين مريح
      نعم
      طهي الأرز تلقائياً
      نعم
      مقبـض سهل الوصول
      نعم
      وعاء داخلي سهل التنظيف ومانع للالتصاق
      نعم

    Badge-D2C

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