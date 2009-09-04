HD4729/60
تغذية إضافية في كل كوب
التغذية هي العنصر الأهم للحفاظ على الصحة. طباخ الأرز من Philips طراز HD4729/60 مع برامج الطهي التلقائية يحافظ على طزاجة العناصر الغذائية في كل وجبة أرز.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
استخدم وظيفة حفظ السخونة لإبقاء الأرز ساخنًا لفترة أطول من الوقت. عند الانتهاء من عملية الطهو، تنتقل آلة طهو الأرز تلقائيًا إلى وضع keepwarm
زر بكبسة واحدة للتحكم بالطهو أو لحفظ السخونة، مع ضوء واضح على اللوحة لإظهار حالة الطهو
تم طلاء جهاز طهو الأرز من Philips بشكل خاص بمواد غير لاصقة تكون أكثر استدامة وسهلة التنظيف.
تُظهر علامة مستوى الماء الواضحة السعة ونسبة الماء بالنسبة إلى الأرز
طهي الأرز والحفاظ على سخونته بكل سهولة
سطح بارد، سهل الوصول مع مقبـض مدمج
من السهل حمل طباخ الأرز بعيداً عن المطبخ، أو لتقديم الأرز في غرفة الطعام
مواصفات التصميم
الملحقات
المواصفات التقنية
المواصفات العامّة
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