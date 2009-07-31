HD4738/30
تغذية إضافية في كل كوب
تُشكّل التغذية أهم عنصر للحفاظ على الصحة. لذلك، تم تزويد جهاز طهو الأرز من Philips طراز HD4738/30 ببرامج طهي تلقائية للأرز والكونجي تحافظ بشكل أفضل على نضارة المكونات وعلى المغذيات في كل طبق أرز.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
استخدم وظيفة حفظ السخونة لإبقاء الأرز ساخنًا لفترة أطول من الوقت. عند الانتهاء من عملية الطهو، تنتقل آلة طهو الأرز تلقائيًا إلى وضع keepwarm
زر بكبسة واحدة للتحكم بالطهو أو لحفظ السخونة، مع ضوء واضح على اللوحة لإظهار حالة الطهو
تم طلاء جهاز طهو الأرز من Philips بشكل خاص بمواد غير لاصقة تكون أكثر استدامة وسهلة التنظيف.
بات من السهل والآمن حمل آلة طهو الأرز من Philips والتنقل بها في المطبخ أو نقلها إلى غرفة الطعام لتقديم الأرز.
تُظهر علامة مستوى الماء الواضحة السعة ونسبة الماء بالنسبة إلى الأرز
طهو الكونجي مع نتائج مثالية
سطح بارد، مع وصول سهل بفضل زر لمس واحد
مواصفات التصميم
الملحقات
المواصفات التقنية
المواصفات العامّة
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