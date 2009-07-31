التغذية هي أهم عوامل المحافظة على الصحة. تأتي آلة طهي الأرز HD4755/00 من Philips مزودةً ببرامج طهي ذكية وأوتوماتيكية للتحكم في درجة الحرارة المناسبة بحيث تحافظ على الطزاجة والعناصر الغذائية بشكل أفضل ولا يفقدهما الطعام.
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تشتمل قائمة الأرز على الأرز السادة والأرز السادة السريع والأرز السادة بكمية قليلة والأرز الدبق والأرز المخلوط والأرز مع الحساء.
وظيفة إعادة التسخين لتحضير أرز طازج بلمح البصر
استخدم وضع إعادة التسخين في آلة طهي الأرز بالضغط من Philips لتسخين الأرز الذي برُد.
وظيفة الحفاظ على السخونة بشكل صحي للحفاظ على الأرز طازجًا لمدة 12 ساعة
استخدم وظيفة الحفاظ على السخونة للحفاظ على الأرز أو الأطباق ساخنة لمدة أطول، من دون خسارة المكونات الغذائية والمذاق الشهي. عند الانتهاء من عملية الطهو، تنتقل آلة طهو الأرز تلقائيًا إلى وضع الحفاظ على السخونة.
شاشة LCD كبيرة مع عرض البرنامج والمؤقّت
شاشة LCD لعرض اختيار البرنامج بوضوح. وتعرض أيضًا زمنَ الطهي والساعة وإعداد المؤقت
مؤقت سهل البرمجة يضمن تجهيز الأرز ووجبة الطعام في الوقت المحدد
استخدم المؤقت لوظائف طهي الأرز ووضع الطهي بالبخار وطهي اليخني وعصيدة الأرز ووضع طهي الحساء. يمكن التعيين المسبق للطهي حسب المؤقت بما يصل إلى 23 ساعة
مقبض دوّار لسهولة في الحمل
بات من السهل والآمن حمل آلة طهو الأرز من Philips والتنقل بها في المطبخ أو نقلها إلى غرفة الطعام لتقديم الأرز.
وعاء داخلي متين وسميك للغاية وغير لاصق
غطاء داخلي قابل للفك والغسل
التحكم القائم على الذكاء الاصطناعي لتحضير وجبات طازجة وغنية بالعناصر الغذائية
آلية تسخين محوسبة والتحكم في درجة الحرارة من أجل نتائج طهي مثلى في البرامج المختلفة
5 قوائم طعام لمزيد من وصفات الطعام الصحية
تشمل مجموعة متنوعة من قوائم الطهي تضم عصيدة الأرز والحساء والطهي بالبخار واليخني والكعك
برنامج مخصص لطهي الكميات القليلة
برنامج طهي الكميات القليلة مخصص لقائمة الأرز فقط
تصميم متطور للغطاء لتسهيل الوصول بشكل آمن
سطح بارد يسهل الوصول إليه بزر لا يحتاج إلا إلى ضغطة واحدة
المواصفات التقنية
مواصفات التصميم
مواد الجزء الأساسي
بلاستيك - PP
اللون (الألوان)
أبيض لامع
الارتفاع
256
mm
العرض
255
mm
وزن الأداة المنزلية
4.3
kg
العمق
271
mm
الوزن (مع التغليف)
5.3
kg
الملحقات
صينية الطهو على البخار البلاستيكية
نعم
كوب قياس
نعم
ملعقة مجوّفة لسكب الأرز
نعم
ملعقة مجوّفة لتقديم الحساء
نعم
المواصفات الفنية
طول سلك الطاقة
1.0
m
الفولتية
220 فولت (الصين)؛ 220-240
V
التردد
50 هرتز (الصين)؛ 50/60
Hz
القدرة الكهربائية بالواط
825 واط (الصين)، 900
W
السعة
1.8/10
Litres / cups
سعة الوعاء الداخلي
5 لترات
المواصفات العامة
5 قوائم طهو
نعم
وظيفة إعادة التسخين
لأرز طازج بشكل فوري
مقبض دوّار لسهولة في الحمل
نعم
سلك الطاقة قابل للفك لتخزين مريح
نعم
وعاء داخلي متين وسميك جدًا، لضمان نتيجة متساوية
نعم
تصميم متطور للغطاء لتسهيل الوصول بشكل آمن
نعم
فتحة لمنع التدفق
نعم
ذاكرة احتياطية عند انقطاع التيار الكهربائي
نعم
التحكّم بالذكاء الاصطناعي
نعم
يضمن وضع المؤقت
أرز جاهز عندما تريد
وعاء داخلي سهل التنظيف وغير لاصق
نعم
وظيفة حفظ السخونة بطريقة صحية تبقي الأرز طازجًا لمدة 12 ساعة