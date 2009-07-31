وظيفة الحفاظ على السخونة بشكل صحي للحفاظ على الأرز طازجًا لمدة 12 ساعة

استخدم وظيفة الحفاظ على السخونة للحفاظ على الأرز أو الأطباق ساخنة لمدة أطول، من دون خسارة المكونات الغذائية والمذاق الشهي. عند الانتهاء من عملية الطهو، تنتقل آلة طهو الأرز تلقائيًا إلى وضع الحفاظ على السخونة.