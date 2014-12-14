HD4825/91
خبز محمّص شهي، أكان طازجًا أم مثلجًا
استمتع بخبز محمّص شهي، أكان طازجًا أم مثلجًا، بفضل آلة التحميص الصغيرة الحجم هذه. فهي مزوّدة بأداة تسخين أكبر لعملية تحميص أكثر تساويًا وميزة إذابة الجليد عن الخبز المثلجّ وتحميصه مباشرة والتحكم بمستوى التحمير ليتناسب مع التفضيلات الشخصية.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يمكنك إذابة الجليد عن الخبز وتحميصه مثلجًا مباشرةً.
احصل على إمكانية تحكّم متغيرة بالتحمير بحسب التفضيلات الفردية.
ميزة الرفع لأعلى لإزالة قطع الخبز الأصغر حجمًا بسهولة.
الإلغاء لإيقاف التحميص في أي وقت تريد.
صينية فتات سهلة التحرير لعملية تنظيف سهلة.
تصميم صغير لتوفير مساحة على المنضدة.
مخزن لسلك الطاقة لتخزين آلة التحميص بطريقة مرتبة.
لتطرية الخبز المحمّص وتسخينه بثوانٍ.
أداة تسخين أكبر لتحمير أكثر تساويًا للخبز المحمّص.
مواصفات التصميم
المواصفات التقنية
الوزن والأبعاد
المواصفات العامّة
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