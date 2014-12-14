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  • خبز محمّص شهي، أكان طازجًا أم مثلجًا خبز محمّص شهي، أكان طازجًا أم مثلجًا خبز محمّص شهي، أكان طازجًا أم مثلجًا

    Daily Collection آلة تحميص الخبز

    HD4825/91

    خبز محمّص شهي، أكان طازجًا أم مثلجًا

    استمتع بخبز محمّص شهي، أكان طازجًا أم مثلجًا، بفضل آلة التحميص الصغيرة الحجم هذه. فهي مزوّدة بأداة تسخين أكبر لعملية تحميص أكثر تساويًا وميزة إذابة الجليد عن الخبز المثلجّ وتحميصه مباشرة والتحكم بمستوى التحمير ليتناسب مع التفضيلات الشخصية.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Daily Collection آلة تحميص الخبز

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    خبز محمّص شهي، أكان طازجًا أم مثلجًا

    بتصميم معدني صغير

    • معدنية
    • صغيرة الحجم
    إذابة الجليد عن الخبز وتحميصه مثلجًا مباشرةً

    إذابة الجليد عن الخبز وتحميصه مثلجًا مباشرةً

    يمكنك إذابة الجليد عن الخبز وتحميصه مثلجًا مباشرةً.

    إمكانية تحكّم متغيرة بالتحمير بحسب التفضيلات الفردية

    إمكانية تحكّم متغيرة بالتحمير بحسب التفضيلات الفردية

    احصل على إمكانية تحكّم متغيرة بالتحمير بحسب التفضيلات الفردية.

    ميزة الرفع لأعلى لإزالة قطع الخبز الأصغر حجمًا بسهولة

    ميزة الرفع لأعلى لإزالة قطع الخبز الأصغر حجمًا بسهولة

    ميزة الرفع لأعلى لإزالة قطع الخبز الأصغر حجمًا بسهولة.

    الإلغاء لإيقاف التحميص في أي وقت تريد

    الإلغاء لإيقاف التحميص في أي وقت تريد

    الإلغاء لإيقاف التحميص في أي وقت تريد.

    صينية فتات سهلة التحرير لعملية تنظيف سهلة

    صينية فتات سهلة التحرير لعملية تنظيف سهلة

    صينية فتات سهلة التحرير لعملية تنظيف سهلة.

    تصميم صغير لتوفير مساحة على المنضدة

    تصميم صغير لتوفير مساحة على المنضدة

    تصميم صغير لتوفير مساحة على المنضدة.

    مخزن لسلك الطاقة لتخزين آلة التحميص بطريقة مرتبة

    مخزن لسلك الطاقة لتخزين آلة التحميص بطريقة مرتبة

    مخزن لسلك الطاقة لتخزين آلة التحميص بطريقة مرتبة.

    لتطرية الخبز المحمّص وتسخينه

    لتطرية الخبز المحمّص وتسخينه

    لتطرية الخبز المحمّص وتسخينه بثوانٍ.

    أداة تسخين أكبر

    أداة تسخين أكبر لتحمير أكثر تساويًا للخبز المحمّص.

    المواصفات التقنية

    • مواصفات التصميم

      المواد
      غلاف معدني ومفاتيح ومقابض بلاستيكية (PBT)
      اللون (الألوان)
      أسود وفولاذ مقاوم للصدأ

    • المواصفات التقنية

      الفولتية
      220-240  V
      الطاقة
      800  W
      التردد
      50/60  Hz

    • الوزن والأبعاد

      أبعاد المنتج (ع x ع x ط)
      265x157x130  mm

    • المواصفات العامّة

      مخزن لسلك الطاقة
      نعم
      إيقاف تشغيل تلقائي للأمان
      نعم
      زر إلغاء
      نعم
      ميزة الرفع لأعلى
      نعم
      مستويات تحميص قابلة للضبط
      نعم

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