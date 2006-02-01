HD6107/70
سرعة في القلي، سهولة في التنظيف
نظراً لأنها تتمتع بقوة 2000 واط، تعطي المقلاة العميقة من Philips نتائج رائعة بسرعة كبيرة. فهي سهلة التنظيف بفضل وظيفة التنظيف المسبق المناسبة للاستعمال والتي تقوم بنقع الوعاء الداخلي في الماء الساخن، واحتوائها على فتحة مدمجة سكب الزيت بنظافة.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
لنقع الوعاء الداخلي بالماء الساخن من أجل الحصول على تنظيف سريع وسهل.
تسهّل عملية سكب الزيت بشكل نظيف لإزالة الزيت بسهولة.
يُقلل روائح القلي الكريهة ويمكن غسله في آلة غسل الصحون. لا تحتاج إلى استبداله.
مثالية لتصفية الزيت وتخزينه. تجعل التصفية الزيت أكثر نظافةَ، وهذا أمر مفيد لصحتك، كما تجعل الزيت يدوم طويلاً. يمكن استخدام الحاوية أيضًا لتخزين الزيت المُستعمل.
يتيح الإعداد المسبق السهل لوقت القلي. من خلال قرص الامتصاص، يسهل على الموقت الالتزام بأي إعداد: لن تحتاج إلى مراقبة الطعام على الإطلاق!
مواصفات التصميم
المواصفات العامّة
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