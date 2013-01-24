اقلب الصحن للشواء كما يحلو لك
صحن مزدوج لصنع أصناف متنوعة على طريقتك الخاصة. والسطح الأملس مثالي لطهو أطعمة مثل الخضار والأسماك والقريدس على نار هادئة، بينما يُستخدم السطح المضلع لشواء قطع اللحم مثل الشرائح والهامبورجر والنقانق مع خطوط شواء لا تُقاوم. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
اقلب الصحن للشواء كما يحلو لك
صحن مزدوج لصنع أصناف متنوعة على طريقتك الخاصة. والسطح الأملس مثالي لطهو أطعمة مثل الخضار والأسماك والقريدس على نار هادئة، بينما يُستخدم السطح المضلع لشواء قطع اللحم مثل الشرائح والهامبورجر والنقانق مع خطوط شواء لا تُقاوم. إكتشف كلّ المميزات
اقلب الصحن للشواء كما يحلو لك
صحن مزدوج لصنع أصناف متنوعة على طريقتك الخاصة. والسطح الأملس مثالي لطهو أطعمة مثل الخضار والأسماك والقريدس على نار هادئة، بينما يُستخدم السطح المضلع لشواء قطع اللحم مثل الشرائح والهامبورجر والنقانق مع خطوط شواء لا تُقاوم. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
اقلب الصحن للشواء كما يحلو لك
صحن مزدوج لصنع أصناف متنوعة على طريقتك الخاصة. والسطح الأملس مثالي لطهو أطعمة مثل الخضار والأسماك والقريدس على نار هادئة، بينما يُستخدم السطح المضلع لشواء قطع اللحم مثل الشرائح والهامبورجر والنقانق مع خطوط شواء لا تُقاوم. إكتشف كلّ المميزات
يشتمل الصحن المزدوج على وجهين ليتيح لك الطهو باستخدام سطح شواء مضلع أو أملس بحيث يمكنك الاستمتاع بطعامك على طريقتك الخاصة تمامًا. والسطح الأملس مناسب لطهي قطع الطعام الصغيرة. ويُستخدم السطح المضلع لإكساب قطع اللحم تأثير الشواء باللهب الذي لا يُقاوم.
تتيح لك الأسطح غير اللاصقة الطهو بدون أي زيت إضافي، وبذلك لن تتذوق إلا نكهة الطعام فحسب
يتم تصريف الدهون الزائدة إلى صينية تجميع آمنة للغسل في غسالة الأطباق
الشوّاية المائلة من شأنها تصريف الدهون الزائدة إلى صينية تجميع الدهون، وبذلك تقلل الرائحة والدخان
صحن قابل للفك ويمكن غسله في غسالة الأطباق لتتمكن من تنظيفه بسهولة
نطاق واسع لدرجة الحرارة (من 70 إلى 230 درجة مئوية) لاختيار درجة الحرارة المثالية لكل مكون بحيث يمكنك ضمان نتائج مثلى لكل صنف من المأكولات
المواصفات العامّة
الوزن والأبعاد
المواصفات التقنية
التصميم واللون الخارجي