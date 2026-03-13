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Daily Collection آلة تحضير القهوة
تم إيقافه
الدعم
HD7448/20
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User Manual Philips Daily Collection Coffee maker
استمتع بقهوة لذيذة باستخدام آلة تحضير قهوة موثوق بها ومميزة بتصميمها الذكي والصغير لتخزين سهل يتلاءم مع كل المطابخ.
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