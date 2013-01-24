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Saeco GranBaristo Avanti

آلة تحضير الإسبرسو أوتوماتيكية بامتياز

HD8977/01
Saeco
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التصنيف الإجمالي / 5
Saeco
  • تجربة تحضير القهوة في المنزل الأكثر تطورًا تجربة تحضير القهوة في المنزل الأكثر تطورًا تجربة تحضير القهوة في المنزل الأكثر تطورًا
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    Saeco GranBaristo Avanti آلة تحضير الإسبرسو أوتوماتيكية بامتياز

    HD8977/01
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    تجربة تحضير القهوة في المنزل الأكثر تطورًا

    تقدّم أداة Saeco GranBaristo Avanti مجموعة متنوعة من 18 مشروبًا لذيذًا. يمكن تخصيص كل مشروب بحسب ذوقك وتخميره مباشرة بواسطة جهازك الذكي. أما الصيانة فسهلة جدًا بفضل الإرشاد المفصّل الذي يقدّمه التطبيق*. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Saeco GranBaristo Avanti آلة تحضير الإسبرسو أوتوماتيكية بامتياز

    تجربة تحضير القهوة في المنزل الأكثر تطورًا

    تقدّم أداة Saeco GranBaristo Avanti مجموعة متنوعة من 18 مشروبًا لذيذًا. يمكن تخصيص كل مشروب بحسب ذوقك وتخميره مباشرة بواسطة جهازك الذكي. أما الصيانة فسهلة جدًا بفضل الإرشاد المفصّل الذي يقدّمه التطبيق*. إكتشف كلّ المميزات

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      استمتع بـ 18 مشروبًا يمكنك تحضيرها من جهازك اللوحي*

      • 18 مشروبًا
      • إبريق حليب مضمن
      • فولاذ لا يصدأ
      • AquaClean
      تحضير الكابوتشينو واللاتيه ماكياتو بكبسة زر واحدة بواسطة إبريق الحليب

      تحضير الكابوتشينو واللاتيه ماكياتو بكبسة زر واحدة بواسطة إبريق الحليب

      استمتع بتحضير الكابوتشينو واللاتيه ماكياتو القشدي جدًا على درجة الحرارة الملائمة بأسهل طريقة ممكنة. ما عليك سوى سكب الحليب في الإبريق وتوصيل الآلة بمصدر الطاقة واختيار مشروبك المفضّل. سواء أردت تحضير الكابوتشينو أم الحليب مع الرغوة، ستحصل على مشروبك في غضون ثوانٍ مع دفق خالٍ من الطرطشة وبدرجة حرارة مثالية.

      اضبط مدة التحضير، وقوة النكهات الست وإعدادات المطحنة الخمسة

      اضبط مدة التحضير، وقوة النكهات الست وإعدادات المطحنة الخمسة

      تقدّم لك هذه الآلة الأوتوماتيكية بالكامل وفرةً من الخيارات الممتعة لتضفي لمستك الخاصة على مشروبك بحسب ذوقك. يمكنك تخصيص مدة تحضير كل مشروب وقوة نكهته ودرجة حرارته وحفظها بسهولة. لا تتردد في الاستكشاف والاختبار واحلم بتحضير أي مشروب يخطر على بالك!

      اضبط لغاية 6 ملفات تعريف المستخدم وخزّنها

      اضبط لغاية 6 ملفات تعريف المستخدم وخزّنها

      يمكنك تخزين إعدادات قهوتك الشخصية في ملفات تعريف المستخدم التي يسهل الوصول إليها. ستتمكن من احتساء الإسبرسو والقهوة والكابوتشينو وكل المشروبات الأخرى بحسب تفضيلاتك وبكبسة زر.

      20000 كوب من أجود أنواع القهوة مع مطاحن متينة من السيراميك

      20000 كوب من أجود أنواع القهوة مع مطاحن متينة من السيراميك

      تم تصنيع المطاحن التي نقدّمها من السيراميك العالي الجودة: فهي متينة ودقيقة بشكل استثنائي. تقوم بطحن الحبوب الطازجة بطريقة ناعمة، بدون خطر الإحماء المفرط مع استخلاص أفضل النكهات والطعمات للحصول على قهوة بطعم لذيذ ومتميّز لتحضير 20000. كوب كحد أدنى.

      احصل على رغوة الحليب المثالية بفضل تقنية Latte Perfetto

      احصل على رغوة الحليب المثالية بفضل تقنية Latte Perfetto

      ستغلّف كل قهوة تحضرها بطبقة من رغوة الحليب الحريرية التي ستداعب براعم ذوقك. يقوم إبريق الحليب بإزباد الحليب مرتين، ومن ثم يسكب طبقة قشدية بدون طرطشة بدرجة حرارة مثالية في كوبك. ومن الملائم أيضًا حفظ الإبريق في الثلاجة فهو نظيف بشكل لا يصدّق.

      ضغط تخمير متنوع للقهوة والإسبرسو

      ضغط تخمير متنوع للقهوة والإسبرسو

      تقدّم أداة Saeco GranBaristo مجموعة متنوعة من المشروبات الملائمة لكل المناسبات بفضل حجرة التخمير VariPresso الحائزة براءة اختراع. يكمن السر في ضغط التخمير القابل للضبط؛ فيمكنك ضبطه على المستوى العالي للحصول على إسبرسو قوي وكثيف أو على المستوى المنخفض للحصول على قهوة كلاسيكية وخفيفة.

      لمسات مميزة من الفولاذ المقاوم للصدأ بتصميم دقيق

      لمسات مميزة من الفولاذ المقاوم للصدأ بتصميم دقيق

      تم تصميم كل تفاصيل هذه الآلة وصناعتها بأعلى مستويات الجودة. أما لمسات الفولاذ المقاوم للصدأ المستوحاة من الحرفية والتصميم الإيطالي فتتناسب مع المطبخ الكلاسيكي أو العصري. تتميز الآلة كذلك بمظهر أنيق وتصميم بسيط مما يجعلها رائعة تمامًا كالقهوة التي تعدّها.

      مع فلتر AquaClean لتحضير ما يصل إلى 5000* فنجان من دون إزالة الترسبات

      مع فلتر AquaClean لتحضير ما يصل إلى 5000* فنجان من دون إزالة الترسبات

      AquaClean هو فلتر المياه الذي نقدّمه الحائز براءة اختراع، والمصمم لتحسين جودة القهوة من خلال تنقية المياه. يمنع أيضًا تراكم الترسبات الكلسية في دورة المياه لآلة تحضير القوة لديك: حضّر ما يصل إلى 5000* فنجان من دون إزالة الترسبات من خلال استبدال الفلتر بشكل منتظم.

      لتنظيف ترسبات الحليب بعد كل استخدام بواسطة وظيفة تنظيف ترسبات الحليب

      لتنظيف ترسبات الحليب بعد كل استخدام بواسطة وظيفة تنظيف ترسبات الحليب

      تمكّنك الميزة الفريدة لتنظيف الإبريق بسرعة وبكبسة زر من تشطيف نظام تحضير الحليب جيدًا وعلى راحتك بعد كل استخدام

      تحكم محسّن بآلتك بواسطة الشاشة المتقدمة

      تحكم محسّن بآلتك بواسطة الشاشة المتقدمة

      تعرض الشاشة المتقدمة كل المعلومات ذات الصلة للتفاعل بسهولة مع آلتك وللحصول على أفضل أداء. وسترشدك مجموعة الرموز والنصوص أثناء التنقل بين خيارات التخصيص وأنشطة الصيانة المهمة.

      استمتع بـ 18 مشروبًا في متناول يديك

      استمتع بمجموعة متنوعة من المشروبات التي لا مثيل لها والتي تتلاءم مع أي مناسبة. فسواء كنت ترغب باحتساء الإسبرسو أو القهوة أو وصفة تستند إلى الحليب، ستوفر لك الآلة الأوتوماتيكية تمامًا النتيجة المثالية في الكوب بكل سهولة وبسرعة تامة!

      خصص كل مشروب واحفظه بسهولة بواسطة التطبيق

      يقدّم لك تطبيق Saeco Avanti تجربة قهوة الإسبرسو الأكثر تقدمًا. ويوفر لك إمكانية وصول إلى مجموعة متنوعة ولذيذة من أنواع القهوة المخصصة بحسب ذوقك. يمكنك تخصيص الكثافة ومدة التحضير ودرجة الحرارة والمذاق وحفظها لكل مشروب بسهولة تامة. استكشف وتلذذ قدر ما تشاء بالمشروبات الشهية من راحة منزلك، وخزّن عددًا لا يحصى من المشروبات في تطبيقك.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات العامّة

        ذوبان الحليب
        • إبريق حليب مضمن
        • التنظيف السريع لترسبات الحليب

      • المواصفات التقنية

        سعة إبريق الحليب
        0.5  لتر
        سعة وعاء المخلفات
        20  حصص
        خزان ماء ذو سعة
        1.7  لتر
        سعة حبوب القهوة
        270  غ
        اللون والمظهر الخارجي
        فولاذ لا يصدأ
        طول سلك الطاقة
        >100  سم
        بلد المنشأ
        إيطاليا
        توافق الفلتر
        AquaClean
        التردد
        50  هرتز
        ارتفاع الكوب الأقصى
        165  ملليمترًا
        أبعاد المنتج
        205 x‏ 360 x ‏460  ملليمترًا
        فولتية
        230  فولت
        حاوية المخلفات
        إمكانية وصول من الجهة الأمامية
        خزان الماء
        إمكانية وصول من الجهة العلوية
        وزن المنتج
        13  كلغ

      • التخصيص

        إعدادات قوة النكهة
        6
        مدة تحضير القهوة والحليب
        قابلة للتعديل
        إعدادات المطحنة
        5
        تحكم بالنكهة قبل التخمير
        نعم
        إعدادات درجة الحرارة
        3
        ملفات تعريف المستخدمين
        6

      • ميزات أخرى

        تنظيف تلقائي وإزالة موجّهة للترسبات الكلسية
        نعم
        Gusto perfetto
        نعم
        زر التشغيل/إيقاف التشغيل الأساسي
        نعم
        غلاية مزوّدة بوظيفة التسخين السريع
        نعم
        مجموعة التخمير القابلة للفك
        نعم

      • مجموعة متنوعة

        المشروبات
        • كافيه كريما
        • كابوتشينو
        • إسبرسو
        • إسبرسو دابل
        • إسبرسو لونجو
        • إسبرسو ماكياتو
        • فلات وايت
        • ماء ساخنة
        • لاتيه ماكياتو
        • رغوة حليب
        • ريسترتو
        مجموعة التخمير
        تقنية VariPresso
        خيار استخدام مسحوق القهوة
        نعم
        كوب مزدوج
        نعم
        كوب حليب مزدوج
        لا

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            الآراء

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            • يتوافق تطبيق Avanti مع أجهزة iPad 3/4/Air/Mini retina المشغّلة بواسطة نظام iOS7 وإصدار لاحق، ومع Samsung Galaxy Tab 3‏ (8,0 بوصات)/Tab 4‏ (10,1 بوصات)/Note pro LTE ‏(12,2 بوصات) وNexus 7 2013 ‏(7 بوصات) وSony Xperia Z LTE ‏(10,1 بوصة) المشغلة بواسطة نظام Android v.4.3 وإصدار لاحق وBluetooth إصدار 4,0 وأجدد
            • تجدر الإشارة إلى إمكانية استخدام التطبيق على آلة Saeco GranBaristo Avanti ولكنها لا تتضمن جهازًا ذكيًا مع المنتج. يمكنك تنزيل تطبيق Saeco Avanti من: http://www.saeco.com/avanti-app
            • بالاستناد إلى 8 فلاتر بديلة كما هو محدد من الآلة. يستند عدد الأكواب الفعلي إلى الأنواع المختلفة من القهوة المحددة، وعملية التشطيف والتنظيف.