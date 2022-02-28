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  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Airfryer
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Airfryer HD9220/41
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Airfryer HD9220/41
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Airfryer
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Airfryer
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Airfryer
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Airfryer
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Airfryer
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Airfryer
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Airfryer HD9220/41
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Airfryer HD9220/41
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Airfryer
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Airfryer
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Airfryer
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Airfryer
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Airfryer

تم إيقافه

Viva CollectionAirfryer

HD9220/41

4

| (1) الرأي

مأكولات مقلية رائعة المذاق بنسبة دهون أقل بنسبة تصل إلى 80%!*

تمكّنك تقنية Rapid Air الفريدة من Philips من القلي للحصول على طعام مقرمش من الخارج وطري من الداخل. لن تحتاج إلى إضافة الزيت أو ستحتاج إلى كمية قليلة جدًا لضمان الحصول على طعام ذي قوام مثالي ونتائج شهية!

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العلامة التجارية الرائدة في مجال أجهزة Airfryer في العالم1

مع تقنية Rapid Air لنتائج مثالية

مأكولات مقلية رائعة المذاق بنسبة دهون أقل بنسبة تصل إلى 80%!*

  • مقلاة تقلل الدهون

  • جهاز طهو متعدد الوظائف

  • أبيض/بنفسجي

  • 800 غ

تقنية Rapid Air للقلي الصحي

تقنية Rapid Air للقلي الصحي

تأتي Airfryer مزوّدة بتقنية Rapid Air الفريدة التي تمكّنك من قلي الوجبات الخفيفة ووجبات الطعام الشهية وخبزها وتحميصها وشويها بنسبة دهون أقل من المقلاة التقليدية، وذلك من دون استخدام الزيت أو باستخدام كمية قليلة جدًا! بالإضافة إلى ذلك، تصدر Airfryer من Philips المزوّدة بتقنية Rapid Air رائحة أقل من المقالي التقليدية وهي سهلة التنظيف وآمنة واقتصادية للاستخدام اليومي!

سعة طهو كبيرة لكافة وصفاتك المفضلة

سعة طهو كبيرة لكافة وصفاتك المفضلة

التحكم القابل للضبط بدرجة الحرارة والوقت

التحكم القابل للضبط بدرجة الحرارة والوقت

يتيح لك المؤقت المضمّن تعيين أوقات الطهو مسبقًا لما يصل إلى 30 دقيقةً. وتتضمن وظيفة الإيقاف التلقائي مؤشر صوت "جاهز". يسمح لك التحكم بدرجة الحرارة القابلة للضبط بالكامل بتعيين درجة حرارة طهو الطعام مسبقًا لما يصل إلى 200 درجة. تمتعي بأطباق اللحم والدجاج والوجبات الخفيفة والبطاطا المقرمشة ذات اللون الأسمر الذهبي والمزيد غير ذلك، المحضرة كلها في الوقت المناسب ودرجة الحرارة الملائمة للحصول على نتائج أفضل!

المواصفات التقنية

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المراجعات

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4.0

من 5

1

الرأي

5
3
2
1

28/02/2022

Saudi Arabia

Saudi Arabia

المنتج جيد ولكن سرعان ما تعطلت مروحة دفع الهواء

المنتج جيد ولكن مروحة دفع الهواء تعطلت ولم اجد طريقة لصيانتها عدا ذالك فالمنتج جيد جدا

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Viva Collection HD9220/22 Airfryer

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Viva Collection HD9220/22 Airfryer

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  • عروض حصرية للأعضاء.
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  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.
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  1. مقارنة بأجهزة Airfryer ذات السلة المزدوجة الأخرى من Philips 

  1. مقارنة بالمأكولات المقلية الطازجة المحضرة في مقلاة Philips التقليدية.