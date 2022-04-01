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  • طعام صحي ولذيذ، مع الاتصال بالإنترنت. طعام صحي ولذيذ، مع الاتصال بالإنترنت. طعام صحي ولذيذ، مع الاتصال بالإنترنت.
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    السلسلة 5000 Airfryer السلسلة 5000 حجم XL

    HD9280/91

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    طعام صحي ولذيذ، مع الاتصال بالإنترنت.

    اختر من بين مئات* الوجبات الشهية الموصى بها بالاستناد إلى تفضيلاتك. قم بالإقران بتطبيق NutriU، واختر وصفة وأرسلها إلى جهاز Airfryer. راقب وجبتك من راحة الأريكة، فسيُعلمك التطبيق عندما تصبح وجبتك جاهزة!

    إكتشف كلّ المميزات

    السلسلة 5000 Airfryer السلسلة 5000 حجم XL

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    مراجعة كل Airfryer

    طعام صحي ولذيذ، مع الاتصال بالإنترنت.

    قم بالإقران بتطبيق NutriU لأفضل تجربة طهو

    • تقنية Rapid Air
    • 1,2 كجم، 6,2 لترات
    • أسود
    • متصل
    أفكار ملهمة يومية لوصفات جديدة بحسب تفضيلاتك

    أفكار ملهمة يومية لوصفات جديدة بحسب تفضيلاتك

    اعثر على مئات* الوجبات الشهية التي يمكنك طهوها بواسطة Airfryer عند إقرانه بتطبيق HomeID. كلما ازداد استخدم تطبيق HomeID، ازدادت التوصيات التي تحصل عليها. يمكنك تنزيل تطبيق HomeID بسهولة من متجر Google play أو Apple Store وإقرانه بجهاز Airfryer بعد ذلك.

    وصفات Airfryer شهية لحياة صحية كل يوم

    وصفات Airfryer شهية لحياة صحية كل يوم

    اكتشف المئات من الوصفات الشهية واللذيذة والسريعة التحضير والصحية المخصصة لجهاز Airfryer. يتم وضع الوصفات في تطبيق HomeID من قبل خبراء تغذية، ما يسهّل اتخاذ الخيارات الصحيحة كل يوم.

    توجيه مفصّل لمزيد من الوصفات الدقيقة

    توجيه مفصّل لمزيد من الوصفات الدقيقة

    أطلِق العنان للشيف في داخلك وتجرّأ على طهو مجموعة متنوعة من الوجبات الشهية والصحية. سيوجّهك تطبيق HomeID في كل خطوة لتتمكّن من تحضير وجبات في المنزل تحبها أنت وأفراد عائلتك، كل يوم.

    راقب عملية الطهو من هاتفك أو كمبيوترك اللوحي

    راقب عملية الطهو من هاتفك أو كمبيوترك اللوحي

    اختر وصفة وأرسلها إلى جهاز Airfryer، وراقب تقدّم عملية الطهو وأنت مرتاح على الأريكة. عندما يصبح الطبق جاهزًا، ستتلقّى تنبيهًا.

    متوافق مع Amazon Alexa

    متوافق مع Amazon Alexa

    إمكانية التحكّم الصوتي، يتوافق مع Amazon Alexa.

    قلي صحي مع تقنية Rapid Air

    قلي صحي مع تقنية Rapid Air

    تقوم تقنية Rapid Air، بفضل تصميمها الذي يتخذ شكل "نجم البحر"، بتدوير الهواء الساخن لتحضير طعام شهي ومقرمش من الخارج وطريّ من الداخل، من دون إضافة أي زيت أو باستخدام كمية قليلة منه.

    قلي مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%*

    قلي مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%*

    يستخدم جهاز Airfryer من Philips الهواء الساخن لطهو طعامك المفضّل حتى يصبح مقرمشًا بطريقة مثالية، مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%.*

    وظائف طهو 14 في 1

    وظائف طهو 14 في 1

    اكتشف عالمًا من الخيارات بفضل Airfryer من Philips: قلي وخَبز وشوي وتحمير وتجفيف وتحميص وإذابة الجليد وإعادة التسخين والمزيد غير ذلك.

    حجم XL لجميع أفراد العائلة

    حجم XL لجميع أفراد العائلة

    تم تصميم Airfryer حجم XL من Philips ليناسب كل أفراد عائلتك. فهو مزوّد بسلة سعة 1,2 كجم بالإضافة إلى صَينية سعة 6,2 لترات، لمساعدتك في طهو مجموعة متنوعة من الوجبات. حضّر لغاية 5 وجبات دفعة واحدة لأصدقائك وأفراد عائلتك.

    شاشة لمس مع 7 إعدادات مسبقة

    شاشة لمس مع 7 إعدادات مسبقة

    لمسة زر ويبدأ الطهي. تتضمّن البرامج المحددة مسبقًا الوجبات الخفيفة المثلجة والبطاطس المقلية الطازجة واللحمة والسمك وأفخاذ الدجاج وقالب الحلوى وحتى الخضار المشوية.

    وظيفة المحافظة على السخونة

    وظيفة المحافظة على السخونة

    استمتع بوجبتك عندما تصبح جاهزًا. اضغط على وضع الحفاظ على السخونة وسيبقى طعامك على درجة الحرارة المثالية لغاية 30 دقيقة.

    توفير الوقت والطاقة

    توفير الوقت والطاقة

    تعمل أجهزة Airfryer من Philips بفعالية أكبر لتوفير الوقت والطاقة من خلال طهي وجبات شهية مع استهلاك طاقة أقل بنسبة تصل إلى 70% وسرعة أكبر بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالفرن التقليدي.****

    سهل الاستخدام والتنظيف

    سهل الاستخدام والتنظيف

    يمكن تنظيف كل القطع القابلة للفك في الجلاية. تتميّز سلة QuickClean الخاصة بجهاز Airfryer بطلاء مانع للالتصاق لعملية تنظيف سهلة. يسمح لك القلي بواسطة الهواء أيضًا بالحفاظ على منزلك خاليًا من رائحة القلي التي تتصاعد عند استخدام المقلاة التقليدية.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامّة

      ميزات المنتج
      • إيقاف تشغيل تلقائي
      • جدران خارجية باردة
      • قابلة للغسل في الجلاية
      • مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل
      • مؤشر الجهوزية
      • عنصر تحكم بدرجة الحرارة
      • ضوء تشغيل الطاقة
      • QuickClean
      • شاشة LED
      • التحكم بالوقت
      • تقنية Rapid Air

    • الاستدامة

      التّعبئة
      90% من المواد المعاد تدويرها<

    • وظائف الطهي

      تدفق هواء مرتفع
      • • القلي
      • • التحميص
      • • الشوي
      • • الخَبز
      • • الطهي في وعاء واحد
      • • التحمير
      • • سوتيه
      • • طهي المأكولات المثلجة
      • • التسخين
      • • إذابة الجليد
      • • المحافظة على السخونة
      • • التجفيف
      • • التحميص
      • • اليخنة

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    الآراء

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    • قد يختلف عدد الوصفات بحسب البلد
    • *مقارنة بمحتويات الدهون الموجودة في الدجاج واللحم عند استخدام مقلاة تقليدية ومقلاة صينية
    • * * مقارنة بالبطاطس المقلية الطازجة المحضّرة في مقلاة تقليدية من Philips
    • * * * متوسط النسب المئوية استنادًا إلى قياس المختبر الداخلي مع المنتجات HD9280، وHD9650، وHD9860، وHD9270، وHD9285، وHD9252، وHD9200، وHD9255، وHD9880؛ طهو صدر دجاج واحد (ضبط جهاز Airfryer على 160 درجة مئوية، بدون إحماء مسبق) أو فيليه سمك السلمون (ضبط جهاز Airfryer على 200 درجة مئوية، بدون إحماء مسبق) مقارنة باستخدام فرن من الفئة أ. تختلف النسب المئوية الدقيقة وتختلف بحسب نوع جهاز Airfryer والوصفة.
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