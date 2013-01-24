غليان آمن وسهل
تتميّز الغلاية الكهربائية الجديدة من Philips بهيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ القياسي والموافق عليه لملامسة الطعام، ووظيفة الحفاظ على السخونة من دون إعادة الغليان، لغلي المياه بسرعة وبكل راحة بال! إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
غليان آمن وسهل
تتميّز الغلاية الكهربائية الجديدة من Philips بهيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ القياسي والموافق عليه لملامسة الطعام، ووظيفة الحفاظ على السخونة من دون إعادة الغليان، لغلي المياه بسرعة وبكل راحة بال! إكتشف كلّ المميزات
غليان آمن وسهل
تتميّز الغلاية الكهربائية الجديدة من Philips بهيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ القياسي والموافق عليه لملامسة الطعام، ووظيفة الحفاظ على السخونة من دون إعادة الغليان، لغلي المياه بسرعة وبكل راحة بال! إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
غليان آمن وسهل
تتميّز الغلاية الكهربائية الجديدة من Philips بهيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ القياسي والموافق عليه لملامسة الطعام، ووظيفة الحفاظ على السخونة من دون إعادة الغليان، لغلي المياه بسرعة وبكل راحة بال! إكتشف كلّ المميزات
يحافظ على حرارة الماء عند درجة 85+5؟ من دون إعادة غليان. تشغيل بسيط مع مفتاح ومؤشر الحفاظ على السخونة
طول كبل الطاقة قابل للتعديل بحسب الحاجة لتخزين سهل
شكل مختلف عن الشكل الدائري للغلايات التقليدية، وهيكل مستقيم بتصميم أنيق مع تشطيبات من الفولاذ المقاوم للصدأ
الفولاذ المقاوم للصدأ المعتمد في الطعام
تحكم دقيق بالحرارة، متانة تدوم طويلاً
عملية فتح وإغلاق سهلة تساعد في تجنب الإصابة بحروق
فلتر قابل للفك من الفولاذ المقاوم للصدأ يعمل بفعالية على فلترة كل كوب من الماء. تصميم قابل للفك يسمح بالتنظيف المريح
استخدام أسهل
مواصفات التصميم
المواصفات التقنية
المقاييس والوزن