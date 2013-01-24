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Premium

Airfryer حجم XXL

HD9860/99
التصنيف الإجمالي / 5
  • أعلى مستوى من النكهة، أدنى قدر من الدهون. بدون مجهود. أعلى مستوى من النكهة، أدنى قدر من الدهون. بدون مجهود. أعلى مستوى من النكهة، أدنى قدر من الدهون. بدون مجهود.
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    Premium Airfryer حجم XXL

    HD9860/99
    التصنيف الإجمالي / 5

    أعلى مستوى من النكهة، أدنى قدر من الدهون. بدون مجهود.

    يتكفّل جهاز Airfryer حجم XXL الجديد من Philips بإنجاز المهام والطهو نيابة عنك. تم تزويد جهاز Airfryer بتقنية الاستشعار الذكي، ما يجعله الجهاز الوحيد الذي يعدّل الوقت ودرجة الحرارة تلقائيًا أثناء الطهو، لأطباق مطهية بطريقة مثالية. حدد البرنامج واستمتع بكل قضمة! إكتشف كلّ المميزات

    Premium Airfryer حجم XXL

    أعلى مستوى من النكهة، أدنى قدر من الدهون. بدون مجهود.

    يتكفّل جهاز Airfryer حجم XXL الجديد من Philips بإنجاز المهام والطهو نيابة عنك. تم تزويد جهاز Airfryer بتقنية الاستشعار الذكي، ما يجعله الجهاز الوحيد الذي يعدّل الوقت ودرجة الحرارة تلقائيًا أثناء الطهو، لأطباق مطهية بطريقة مثالية. حدد البرنامج واستمتع بكل قضمة! إكتشف كلّ المميزات

    أعلى مستوى من النكهة، أدنى قدر من الدهون. بدون مجهود.

    يتكفّل جهاز Airfryer حجم XXL الجديد من Philips بإنجاز المهام والطهو نيابة عنك. تم تزويد جهاز Airfryer بتقنية الاستشعار الذكي، ما يجعله الجهاز الوحيد الذي يعدّل الوقت ودرجة الحرارة تلقائيًا أثناء الطهو، لأطباق مطهية بطريقة مثالية. حدد البرنامج واستمتع بكل قضمة! إكتشف كلّ المميزات

    Premium Airfryer حجم XXL

    أعلى مستوى من النكهة، أدنى قدر من الدهون. بدون مجهود.

    يتكفّل جهاز Airfryer حجم XXL الجديد من Philips بإنجاز المهام والطهو نيابة عنك. تم تزويد جهاز Airfryer بتقنية الاستشعار الذكي، ما يجعله الجهاز الوحيد الذي يعدّل الوقت ودرجة الحرارة تلقائيًا أثناء الطهو، لأطباق مطهية بطريقة مثالية. حدد البرنامج واستمتع بكل قضمة! إكتشف كلّ المميزات

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      أعلى مستوى من النكهة، أدنى قدر من الدهون. بدون مجهود.

      نتائج مثالية بكبسة زر

      • تقنية الاستشعار الذكي
      • تقنية إزالة الدهون
      • تقنية Rapid Air
      • أسود، نحاسي، سعة 1,4 كجم
      تقنية الاستشعار الذكي

      تقنية الاستشعار الذكي

      يتكفّل الجيل الجديد من Philips Airfryer بإنجاز المهام نيابة عنك. احصل على نتائج مثالية بخطوتَين سهلتَين. اختر نوع الطعام واضغط على الزر للطهو. يقوم المستشعر الذكي بضبط الوقت ودرجة الحرارة تلقائيًا، لتحصل على نتائج مثالية من دون أي مجهود، في كل مرة!

      برامج الطاهي الذكي لتحضير أطباق شعبية ورائجة

      برامج الطاهي الذكي لتحضير أطباق شعبية ورائجة

      صمّم طهاتنا المحترفون برامج الطاهي الذكي لتفكّر وتطهو نيابة عنك. سيتكفّل جهاز Airfryer حجم XXL بالتفكير والطهو نيابة عنك بلمسة واحدة فقط، بدءًا من البطاطس الطازجة أو المثلجة ووصولاً إلى أفخاذ الدجاج أو دجاجة كاملة، وحتى سمكة كاملة.

      إعداد الطبخ الملائم "حفظ وجباتك المفضّلة"

      إعداد الطبخ الملائم "حفظ وجباتك المفضّلة"

      يمكنك حفظ طبقك المفضل وسيقوم الجهاز بتحضيره كما تحبه في كل مرة. وبلمسة زر واحدة، سيطهو وضع الإعداد المفضّل وجبتك بالمدة والحرارة المثاليتين لراحة قصوى. وسيكون الطبق مثاليًا في كل مرة، سواء كان فطورًا ساخنًا لذيذًا أو وصفة عائلية مفضّلة.

      جهاز Airfryer الأصلي مع تدفق هواء أسرع بـ 7 مرات*

      جهاز Airfryer الأصلي مع تدفق هواء أسرع بـ 7 مرات*

      احصل على طعام مقلي صحي أكثر ومقرمش من الخارج وطري من الداخل مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%*. يستخدم جهاز Airfryer حجم XL من Philips الهواء الساخن (بدلاً من الزيت) لقلي الطعام بدون إضافة الزيت أو بكمية قليلة منه. وتولّد تقنية Rapid Air من Philips تدفق هواء أسرع بـ 7 أضعاف لتحضير طعام مقرمش أكثر* ولذيذ.

      جهاز Airfryer الوحيد المزود بتقنية إزالة الدهون

      جهاز Airfryer الوحيد المزود بتقنية إزالة الدهون

      يمكنك الآن تناول طعام صحي أكثر وإزالة الدهون الزائدة من الطعام. يعد جهاز XXL من Philips جهاز Airfryer الوحيد المزود بتقنية إزالة الدهون الذي يفصل الدهون الزائدة ويلتقطها. استمتع بطعم دجاجة مشوية كاملة مع جلد مقرمش ولحم طري ودهون مشبعة أقل بنسبة 50%****.

      سعة XXL، يطهو دجاجة كاملة أو 1,4 كجم من البطاطس المقلية

      سعة XXL، يطهو دجاجة كاملة أو 1,4 كجم من البطاطس المقلية

      نعم، يمكنك إعداد الوجبات بحجم عائلي في جهاز Airfryer الجديد حجم XXL. تسهّل سعته الكبيرة تحضير الوجبات الشهية والكبيرة. وبإمكانك طهو دجاجة كاملة أو حتى ما يصل إلى 1,4 كجم من البطاطس المقلية لإرضاء أفراد العائلة أو الأصدقاء الجائعين. حضّر ما يصل إلى ست حصص بفضل السلة بسعة 7,3 لترات.

      متعدد الاستعمالات: القلي والخَبز والشوي والتحميص وحتى إعادة التسخين!

      متعدد الاستعمالات: القلي والخَبز والشوي والتحميص وحتى إعادة التسخين!

      يمكنك إعداد مئات الأطباق باستخدام جهاز Airfryer XXL، إذ يسمح لك بقلي الوجبات وخَبزها وشويها وتحميصها وحتى إعادة تسخينها. استمتعي بطعام لذيذ مع كل قضمة بفضل تدفق الهواء في جهاز Philips وتصميمه على شكل نجم البحر. فهو يطهو الطعام بشكل متساوٍ من كل الجوانب للحصول على وجبات مثالية في كل مرة.

      مئات الوصفات في التطبيق وكتيّب وصفات مجاني مضمّن

      مئات الوصفات في التطبيق وكتيّب وصفات مجاني مضمّن

      يمكنك أن تستلهم وتصبح شيفًا متمرسًا بجهاز Airfryer. عند شرائك جهاز Airfryer حجم XXL الجديد من Philips، ستتمكن من الوصول إلى تطبيقنا NutriU. استعرض مئات الوصفات الشهية وجرّب المزيد من الأطباق الشهية بفضل كتيّب الوصفات المجاني المضمّن مع جهاز Airfryer من Philips.

      تأتي كل الأجزاء القابلة للفك مزوّدة بتقنية QuickClean وهي آمنة للتنظيف في الجلاية

      تأتي كل الأجزاء القابلة للفك مزوّدة بتقنية QuickClean وهي آمنة للتنظيف في الجلاية

      تتميّز عملية التنظيف بسرعتها وسهولتها بفضل سلة Airfryer المزوّدة بتقنية QuickClean مع شبكة غير لاصقة وقابلة للفك. يمكن تنظيف كل الأجزاء القابلة للفك في الجلاية، لعملية تنظيف بدون مجهود.

      طهي الوجبات أسرع من الفرن بمرة ونصف*

      طهي الوجبات أسرع من الفرن بمرة ونصف*

      باتت عملية الطهو أسرع وأنسب من أي وقت مضى مع جهاز Airfryer من Philips؛ فبفضل التسخين الفوري وتقنية Rapid Air، يمكنك طهو الطعام بوقت أسرع بمرة ونصف مقارنة بالفرن**. والأفضل من ذلك كله، لا داعي لإحماء جهاز Airfryer مسبقًا، فما عليك سوى تشغيله وبدء الطهو.

      وضع الحفاظ على السخونة المريح

      وضع الحفاظ على السخونة المريح

      بفضل وضع الحفاظ على السخونة المفيد، يمكنك الاستمتاع بوجبتك متى تشاء، فسيحافظ على طعامك ساخنًا وبدرجة حرارة مثالية لغاية 30 دقيقة.

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        مضمنة
        كتيّب وصفات

      • بلد المنشأ

        صُنع في
        الصين

      • المواصفات العامّة

        ميزات المنتج
        • إيقاف تشغيل تلقائي
        • الجزء الخارجي من الغطاء الجانبي البارد
        • قابلة للغسل في غسالة الأطباق
        • مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل
        • إشارة الاستعداد
        • عنصر تحكم بدرجة الحرارة
        • ضوء تشغيل الطاقة
        • QuickClean
        • زر إلغاء
        • مخزن لسلك الطاقة مدمج
        • شاشة عرض LED
        • Rapid Air الحائزة على براءة اختراع
        • وظيفة تعيين الطهو مسبقًا
        • التحكم بالوقت
        برامج محددة مسبقًا
        5
        وظيفة حفظ السخونة
        30 دقيقة

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

      • الاستدامة

        التّعبئة
        > 90% من المواد المعاد تدويرها
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

      • المواصفات التقنية

        طول سلك الطاقة
        0،8  أمتار
        الطاقة
        2200‎-2225  واط
        فولتية
        220-240  فولت
        التردد
        50/60  هرتز

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد المنتج (الطول×الوزن×الارتفاع)
        433,10×321,60×315,70  ملليمترًا
        وزن المنتج
        7,99  كلغ

      • التصميم واللون الخارجي

        لون لوحة التحكم
        أسود
        اللون (الألوان)
        أسود داكن مع نحاس
        مواد الهيكل الرئيسي
        بلاستيك

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