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جهاز تجعيد الشعر

HP4658/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • احصل على الخصل المجعّدة التي تتمناها احصل على الخصل المجعّدة التي تتمناها احصل على الخصل المجعّدة التي تتمناها
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    جهاز تجعيد الشعر

    HP4658/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    احصل على الخصل المجعّدة التي تتمناها

    خصل مشدودة أو منسابة بحرية أو مموّجة. اجعلي شعرك يتميّز بمظهر خاص وتمتعي بنوع الخصل والتموّجات التي تريدينها مع مكواة التجعيد الخزفية SalonCurl. فالجذع بقطر 20 مم والطلاء الخزفي الاحترافي يميّزان مكواة تجعيد الشعر الاحترافية هذه عن بقية الأجهزة إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    جهاز تجعيد الشعر

    احصل على الخصل المجعّدة التي تتمناها

    خصل مشدودة أو منسابة بحرية أو مموّجة. اجعلي شعرك يتميّز بمظهر خاص وتمتعي بنوع الخصل والتموّجات التي تريدينها مع مكواة التجعيد الخزفية SalonCurl. فالجذع بقطر 20 مم والطلاء الخزفي الاحترافي يميّزان مكواة تجعيد الشعر الاحترافية هذه عن بقية الأجهزة إكتشف كلّ المميزات

    احصل على الخصل المجعّدة التي تتمناها

    خصل مشدودة أو منسابة بحرية أو مموّجة. اجعلي شعرك يتميّز بمظهر خاص وتمتعي بنوع الخصل والتموّجات التي تريدينها مع مكواة التجعيد الخزفية SalonCurl. فالجذع بقطر 20 مم والطلاء الخزفي الاحترافي يميّزان مكواة تجعيد الشعر الاحترافية هذه عن بقية الأجهزة إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    جهاز تجعيد الشعر

    احصل على الخصل المجعّدة التي تتمناها

    خصل مشدودة أو منسابة بحرية أو مموّجة. اجعلي شعرك يتميّز بمظهر خاص وتمتعي بنوع الخصل والتموّجات التي تريدينها مع مكواة التجعيد الخزفية SalonCurl. فالجذع بقطر 20 مم والطلاء الخزفي الاحترافي يميّزان مكواة تجعيد الشعر الاحترافية هذه عن بقية الأجهزة إكتشف كلّ المميزات

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      احصل على الخصل المجعّدة التي تتمناها

      مكواة تجعيد الشعر الخزفية SalonCurl

      • SalonCurl Ceramic
      • سيراميك
      • ملقط بحجم 20 مم
      ملقط بحجم 20 مم للحصول على خصل مجعدة رائعة

      ملقط بحجم 20 مم للحصول على خصل مجعدة رائعة

      إذا كنت تريدين الحصول على خصل مجعدة رائعة، فستحتاجين إلى استخدام مكواة تجعيد ذات قطر متوسط الحجم. الحجم المثالي للحصول على خصل مجعدة وتموجات عريضة أنيقة هو 20 مم.

      طبقة حماية من السيراميك

      طبقة حماية من السيراميك

      تضمن طبقة السيراميك الحامية توزيع الحرارة بالتساوي وضرر أقل للشعر للحصول على شعر لامع وناعم.

      درجة حرارة تبلغ 180 درجة مئوية للحصول على نتائج مذهلة

      درجة حرارة تبلغ 180 درجة مئوية للحصول على نتائج مذهلة

      تتيح لكِ درجة الحرارة العالية تغيير تسريحة شعركِ وتمنحكِ مظهرًا مثاليًا جذابًا كما لو كنتِ قادمة للتو من صالون التجميل.

      فرشاة منزلقة للحصول على كثافة إضافية وموجات جميلة

      فرشاة منزلقة للحصول على كثافة إضافية وموجات جميلة

      يمكن وضع هذا الملحق بسهولة على ملقط للحصول على كثافة إضافية وتسريحات مموّجة أنيقة.

      رأس بارد لاستخدام أسهل وأكثر أمانًا

      رأس بارد لاستخدام أسهل وأكثر أمانًا

      صُنع رأس مسرّح الشعر من مادة خاصة لعزل الحرارة لإبقائه باردًا، ويمكنكِ حمله بأمان أثناء تصفيف الشعر وضمان سهولة مثلى أثناء الاستخدام.

      وقت إحماء سريع وإمكانية الاستخدام في غضون 60 ثانية

      وقت إحماء سريع وإمكانية الاستخدام في غضون 60 ثانية

      يتميز جهاز تمليس الشعر بوقت إحماء سريع يجعله جاهزًا للاستخدام في غضون 60 ثانية.

      مؤشر جاهز للاستعمال

      مؤشر جاهز للاستعمال

      مؤشر جاهز للاستعمال: تصبح النقطة بيضاء اللون عندما يصبح الجهاز جاهزًا للاستعمال

      سلك دوّار لمنع تشابك الأسلاك

      سلك دوّار لمنع تشابك الأسلاك

      تفيد تقنية السلك الدوّار في تدوير السلك لمنع تشابك الأسلاك.

      فولتية عالمية

      فولتية عالمية

      فولتية عالمية تضمن الحصول على رفيق السفر المثالي

      ضوء مؤشر التشغيل/إيقاف التشغيل

      ضوء مؤشر التشغيل/إيقاف التشغيل

      المواصفات التقنية

      • المواصفات الفنية

        وقت الإحماء
        60 ثانية
        اللون/اللون الخارجي
        أرجواني داكن وذهبي
        طول سلك الطاقة
        2.2 m
        قطر البرميل
        20 mm
        طبقة من السيراميك
        نعم
        مؤشر جاهز للاستعمال
        نعم
        درجة الحرارة القصوى
        180 °C
        رأس بارد
        نعم
        فولتية
        عالمية
        نوع السخّانة
        مسخّن PTC الخزفي
        سلك دوّار
        نعم
        حلقة التعليق
        نعم
        نطاق درجات الحرارة
        إعداد واحد

      • نوع الشعر

        النتيجة النهائية
        خصل مجعدة مشدودة ومموجة
        طول الشعر
        • متوسط
        • طويل
        سماكة الشعر
        • رفيع
        • متوسط
        • سميك

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

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