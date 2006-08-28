احصل على الخصل المجعّدة التي تتمناها
خصل مشدودة أو منسابة بحرية أو مموّجة. اجعلي شعرك يتميّز بمظهر خاص وتمتعي بنوع الخصل والتموّجات التي تريدينها مع مكواة التجعيد الخزفية SalonCurl. فالجذع بقطر 20 مم والطلاء الخزفي الاحترافي يميّزان مكواة تجعيد الشعر الاحترافية هذه عن بقية الأجهزة إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
احصل على الخصل المجعّدة التي تتمناها
خصل مشدودة أو منسابة بحرية أو مموّجة. اجعلي شعرك يتميّز بمظهر خاص وتمتعي بنوع الخصل والتموّجات التي تريدينها مع مكواة التجعيد الخزفية SalonCurl. فالجذع بقطر 20 مم والطلاء الخزفي الاحترافي يميّزان مكواة تجعيد الشعر الاحترافية هذه عن بقية الأجهزة إكتشف كلّ المميزات
احصل على الخصل المجعّدة التي تتمناها
خصل مشدودة أو منسابة بحرية أو مموّجة. اجعلي شعرك يتميّز بمظهر خاص وتمتعي بنوع الخصل والتموّجات التي تريدينها مع مكواة التجعيد الخزفية SalonCurl. فالجذع بقطر 20 مم والطلاء الخزفي الاحترافي يميّزان مكواة تجعيد الشعر الاحترافية هذه عن بقية الأجهزة إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
احصل على الخصل المجعّدة التي تتمناها
خصل مشدودة أو منسابة بحرية أو مموّجة. اجعلي شعرك يتميّز بمظهر خاص وتمتعي بنوع الخصل والتموّجات التي تريدينها مع مكواة التجعيد الخزفية SalonCurl. فالجذع بقطر 20 مم والطلاء الخزفي الاحترافي يميّزان مكواة تجعيد الشعر الاحترافية هذه عن بقية الأجهزة إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت تريدين الحصول على خصل مجعدة رائعة، فستحتاجين إلى استخدام مكواة تجعيد ذات قطر متوسط الحجم. الحجم المثالي للحصول على خصل مجعدة وتموجات عريضة أنيقة هو 20 مم.
تضمن طبقة السيراميك الحامية توزيع الحرارة بالتساوي وضرر أقل للشعر للحصول على شعر لامع وناعم.
تتيح لكِ درجة الحرارة العالية تغيير تسريحة شعركِ وتمنحكِ مظهرًا مثاليًا جذابًا كما لو كنتِ قادمة للتو من صالون التجميل.
يمكن وضع هذا الملحق بسهولة على ملقط للحصول على كثافة إضافية وتسريحات مموّجة أنيقة.
صُنع رأس مسرّح الشعر من مادة خاصة لعزل الحرارة لإبقائه باردًا، ويمكنكِ حمله بأمان أثناء تصفيف الشعر وضمان سهولة مثلى أثناء الاستخدام.
يتميز جهاز تمليس الشعر بوقت إحماء سريع يجعله جاهزًا للاستخدام في غضون 60 ثانية.
مؤشر جاهز للاستعمال: تصبح النقطة بيضاء اللون عندما يصبح الجهاز جاهزًا للاستعمال
تفيد تقنية السلك الدوّار في تدوير السلك لمنع تشابك الأسلاك.
فولتية عالمية تضمن الحصول على رفيق السفر المثالي
المواصفات الفنية
نوع الشعر
الخدمة
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.