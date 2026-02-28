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HP4674/00
تسريحة شعر خالية من التجعد ولامعة كل يوم كما ترغبين
تمتّعي بشعر لامع وناعم كل يوم. يجمع SalonAirstylist Ion بقوة 1000 واط بين التقنية الأيونية وأربعة ملحقات تسريح وطاقة احترافية للقضاء على التجعد إلى الأبد
1000 واط
سيراميك
4 ملحقات
يشتمل مجفف الشعر الهوائي هذا على سخان بقوة 1000 واط يوفر مستوى مثاليًا لتدفق الهواء وقوة تجفيف لطيفة.
يتيح الترطيب الأيوني إمكانية التجفيف المقاوم للتطاير بفعل الشحنات الكهربائية. إذ يؤدي شحن الأيونات السالبة إلى إزالة الشعر المتطاير وترطيب الشعر وتمليسه لزيادة لمعانه وبريقه. والنتيجة شعر ناعم وخالٍ من التجعّد يشع لمعانًا وتألقًا.
يعمل مسرّح الشعر السهل الاستخدام هذا كفرشاة تصفيف وجهاز تجعيد شعر في وقت واحد. وتنقبض الشعيرات في الفرشاة بلمسة زر واحدة بحيث يمكنكِ سحب المسرّح من شعركِ بسهولة، ليترك لكِ خصل مموجة مرنة وجذابة.
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