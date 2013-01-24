تسريحة شعر خالية من التجعد ولامعة كل يوم كما ترغبين
تمتّعي بشعر لامع وناعم كل يوم. يجمع SalonAirstylist Ion بقوة 1000 واط بين التقنية الأيونية وأربعة ملحقات تسريح وطاقة احترافية للقضاء على التجعد إلى الأبد إكتشف كلّ المميزات
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تسريحة شعر خالية من التجعد ولامعة كل يوم كما ترغبين
تمتّعي بشعر لامع وناعم كل يوم. يجمع SalonAirstylist Ion بقوة 1000 واط بين التقنية الأيونية وأربعة ملحقات تسريح وطاقة احترافية للقضاء على التجعد إلى الأبد إكتشف كلّ المميزات
يشتمل مجفف الشعر الهوائي هذا على سخان بقوة 1000 واط يوفر مستوى مثاليًا لتدفق الهواء وقوة تجفيف لطيفة.
يتيح الترطيب الأيوني إمكانية التجفيف المقاوم للتطاير بفعل الشحنات الكهربائية. إذ يؤدي شحن الأيونات السالبة إلى إزالة الشعر المتطاير وترطيب الشعر وتمليسه لزيادة لمعانه وبريقه. والنتيجة شعر ناعم وخالٍ من التجعّد يشع لمعانًا وتألقًا.
يعمل مسرّح الشعر السهل الاستخدام هذا كفرشاة تصفيف وجهاز تجعيد شعر في وقت واحد. وتنقبض الشعيرات في الفرشاة بلمسة زر واحدة بحيث يمكنكِ سحب المسرّح من شعركِ بسهولة، ليترك لكِ خصل مموجة مرنة وجذابة.
تتمتع الفرشاة الحرارية بقطر ذي عرض إضافي 38 ملم. ورأس اللف العريض يجعل منها أداة تصفيف مثالية للحصول على تصفيفات وتموجات ناعمة.
تقوم الشعيرات الطبيعية التي تم صنع هذه الفرشاة منها بتنعيم منبت الشعر لإضفاء ذلك اللمعان الزائد على شعرك.
يعمل المكثّف من خلال تركيز تدفق الهواء عبر الفتحة في مناطق معيّنة. ويؤدي ذلك إلى تسريح الشعر بدقة، كما أنه رائع لإجراء تحسينات طفيفة ووضع اللمسات النهائية لتسريحة الشعر.
يمكن ضبط السرعة والحرارة بسهولة حسب الطلب للحصول على نتائج نهائية مثالية. وتضمن الإعدادات الثلاثة المرنة تصفيفًا دقيقًا ومخصصًا.
إعداد الهواء البارد هو إعداد حرارة منخفضة يجفف الشعر بشكل لطيف للحد من تعرضه للضرر. ويناسب هذا الإعداد كل أنواع الشعر بوجه عام، والشعر الخفيف أو الجاف أو المصاب بضرر بشكل خاص. كما أنه مثالي لفصل الصيف الحار!
توجد الحلقة المطاطية في قاعدة المقبض وتوفر خيار تخزين آخر، وهي مناسبة بصفة خاصة للاستخدام في المنزل أو عند النزول في الفندق.
تفيد تقنية السلك الدوّار في تدوير السلك لمنع تشابك الأسلاك.
لقد تم تصميم المسكة خصيصًا لملاءمة اليد بشكل جيد. هذه المسكة مقاومة للانزلاق، وقد تم اختبارها من قبل الأخصائيين للتأكد من أنها مسكة صحية مثالية الأداء.
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