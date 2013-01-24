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Airstyler

HP4674/00
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التصنيف الإجمالي / 5
  • تسريحة شعر خالية من التجعد ولامعة كل يوم كما ترغبين تسريحة شعر خالية من التجعد ولامعة كل يوم كما ترغبين تسريحة شعر خالية من التجعد ولامعة كل يوم كما ترغبين
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    Airstyler

    HP4674/00
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    تسريحة شعر خالية من التجعد ولامعة كل يوم كما ترغبين

    تمتّعي بشعر لامع وناعم كل يوم. يجمع SalonAirstylist Ion بقوة 1000 واط بين التقنية الأيونية وأربعة ملحقات تسريح وطاقة احترافية للقضاء على التجعد إلى الأبد إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Airstyler

    تسريحة شعر خالية من التجعد ولامعة كل يوم كما ترغبين

    تمتّعي بشعر لامع وناعم كل يوم. يجمع SalonAirstylist Ion بقوة 1000 واط بين التقنية الأيونية وأربعة ملحقات تسريح وطاقة احترافية للقضاء على التجعد إلى الأبد إكتشف كلّ المميزات

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      تسريحة شعر خالية من التجعد ولامعة كل يوم كما ترغبين

      Salon Airstylist Ion

      • 1000 واط
      • سيراميك
      • 4 ملحقات
      قوة 1000 واط لنتائج احترافية

      قوة 1000 واط لنتائج احترافية

      يشتمل مجفف الشعر الهوائي هذا على سخان بقوة 1000 واط يوفر مستوى مثاليًا لتدفق الهواء وقوة تجفيف لطيفة.

      عناية أكبر بفضل الترطيب الأيوني لشعر لامع وغير مجعد

      عناية أكبر بفضل الترطيب الأيوني لشعر لامع وغير مجعد

      يتيح الترطيب الأيوني إمكانية التجفيف المقاوم للتطاير بفعل الشحنات الكهربائية. إذ يؤدي شحن الأيونات السالبة إلى إزالة الشعر المتطاير وترطيب الشعر وتمليسه لزيادة لمعانه وبريقه. والنتيجة شعر ناعم وخالٍ من التجعّد يشع لمعانًا وتألقًا.

      فرشاة ذات شعيرات قابلة للنزع لتجعيد الشعر بسهولة

      فرشاة ذات شعيرات قابلة للنزع لتجعيد الشعر بسهولة

      يعمل مسرّح الشعر السهل الاستخدام هذا كفرشاة تصفيف وجهاز تجعيد شعر في وقت واحد. وتنقبض الشعيرات في الفرشاة بلمسة زر واحدة بحيث يمكنكِ سحب المسرّح من شعركِ بسهولة، ليترك لكِ خصل مموجة مرنة وجذابة.

      فرشاة حرارية 38 ملم لتنعيم الشعر

      فرشاة حرارية 38 ملم لتنعيم الشعر

      تتمتع الفرشاة الحرارية بقطر ذي عرض إضافي 38 ملم. ورأس اللف العريض يجعل منها أداة تصفيف مثالية للحصول على تصفيفات وتموجات ناعمة.

      فرشاة ذات شعيرات طبيعية لشعر كثيف وزائد اللمعان

      فرشاة ذات شعيرات طبيعية لشعر كثيف وزائد اللمعان

      تقوم الشعيرات الطبيعية التي تم صنع هذه الفرشاة منها بتنعيم منبت الشعر لإضفاء ذلك اللمعان الزائد على شعرك.

      مكثف ضيق لتيار هواء مركّز

      مكثف ضيق لتيار هواء مركّز

      يعمل المكثّف من خلال تركيز تدفق الهواء عبر الفتحة في مناطق معيّنة. ويؤدي ذلك إلى تسريح الشعر بدقة، كما أنه رائع لإجراء تحسينات طفيفة ووضع اللمسات النهائية لتسريحة الشعر.

      ثلاثة إعدادات مرنة لمزيد من التحكم

      ثلاثة إعدادات مرنة لمزيد من التحكم

      يمكن ضبط السرعة والحرارة بسهولة حسب الطلب للحصول على نتائج نهائية مثالية. وتضمن الإعدادات الثلاثة المرنة تصفيفًا دقيقًا ومخصصًا.

      إعداد الهواء البارد لتجفيف لطيف

      إعداد الهواء البارد لتجفيف لطيف

      إعداد الهواء البارد هو إعداد حرارة منخفضة يجفف الشعر بشكل لطيف للحد من تعرضه للضرر. ويناسب هذا الإعداد كل أنواع الشعر بوجه عام، والشعر الخفيف أو الجاف أو المصاب بضرر بشكل خاص. كما أنه مثالي لفصل الصيف الحار!

      حلقة للتخزين السهل والملائم

      حلقة للتخزين السهل والملائم

      توجد الحلقة المطاطية في قاعدة المقبض وتوفر خيار تخزين آخر، وهي مناسبة بصفة خاصة للاستخدام في المنزل أو عند النزول في الفندق.

      سلك دوّار لمنع تشابك الأسلاك

      سلك دوّار لمنع تشابك الأسلاك

      تفيد تقنية السلك الدوّار في تدوير السلك لمنع تشابك الأسلاك.

      سلك طاقة بطول 1.8 م

      سلك طاقة بطول 1.8 م

      مسكة صحية لسهولة الاستخدام

      لقد تم تصميم المسكة خصيصًا لملاءمة اليد بشكل جيد. هذه المسكة مقاومة للانزلاق، وقد تم اختبارها من قبل الأخصائيين للتأكد من أنها مسكة صحية مثالية الأداء.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التقنية

        القدرة الكهربائية بالواط
        1000  واط
        طول سلك الطاقة
        1.8  أمتار
        اللون/اللون الخارجي
        أزرق داكن وذهبي

      • الميزات

        طبقة من السيراميك
        نعم
        ترطيب أيوني
        نعم
        سلك دوّار
        نعم
        الإعدادات
        3 إعدادات للحرارة/السرعة
        حلقة التعليق
        نعم

      • ملحقات

        فوهة
        نعم
        فرشاة ذات شعيرات قابلة للنزع
        نعم
        فرشاة ذات شعيرات طبيعية مختلطة
        نعم

      • نوع الشعر

        النتيجة النهائية
        تسريحات متنوعة
        طول الشعر
        • متوسط
        • طويل
        سماكة الشعر
        • رفيع
        • متوسط
        • سميك

      • الخدمة

        ضمان لمدة سنتين
        نعم

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