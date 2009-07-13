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جهاز تجعيد الشعر

HP4684/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • تموجات وتجعيدات مثالية ومرنة تموجات وتجعيدات مثالية ومرنة تموجات وتجعيدات مثالية ومرنة
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    جهاز تجعيد الشعر

    HP4684/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    تموجات وتجعيدات مثالية ومرنة

    احصلي على شعر مجعّد. إن SalonCurl Pro هو مكواة تجعيد للشعر مزوّدة بحامل مبروم بقياس 38 مم وغطاء ترمالين خزفي يضمن الحصول على تجعيدات مرنة وكبيرة وأقصى درجة من اللمعان إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    جهاز تجعيد الشعر

    تموجات وتجعيدات مثالية ومرنة

    احصلي على شعر مجعّد. إن SalonCurl Pro هو مكواة تجعيد للشعر مزوّدة بحامل مبروم بقياس 38 مم وغطاء ترمالين خزفي يضمن الحصول على تجعيدات مرنة وكبيرة وأقصى درجة من اللمعان إكتشف كلّ المميزات

    تموجات وتجعيدات مثالية ومرنة

    احصلي على شعر مجعّد. إن SalonCurl Pro هو مكواة تجعيد للشعر مزوّدة بحامل مبروم بقياس 38 مم وغطاء ترمالين خزفي يضمن الحصول على تجعيدات مرنة وكبيرة وأقصى درجة من اللمعان إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    جهاز تجعيد الشعر

    تموجات وتجعيدات مثالية ومرنة

    احصلي على شعر مجعّد. إن SalonCurl Pro هو مكواة تجعيد للشعر مزوّدة بحامل مبروم بقياس 38 مم وغطاء ترمالين خزفي يضمن الحصول على تجعيدات مرنة وكبيرة وأقصى درجة من اللمعان إكتشف كلّ المميزات

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      مكواة تجعيد الشعر SalonCurl Pro

      • أسطوانة 32 مم
      • حرارة احترافية 210 درجات مئوية
      • طبقة من السيراميك
      • إيقاف التشغيل التلقائي
      ملقط 38 ملم لتجعيدات مرنة وتموجات طبيعية

      ملقط 38 ملم لتجعيدات مرنة وتموجات طبيعية

      إذا أردتِ الحصول على تجعيدات مرنة وتموجات طبيعية، فأنتِ بحاجة إلى مكواة تجعيد بقطر عريض. 38 ملم هو الحجم المثالي لإخراج تجعيدات وتموجات عريضة أنيقة. إنها بحق اختيار المحترفين.

      طبقة الترمالين السيراميكي لشعر صحي لامع

      طبقة الترمالين السيراميكي لشعر صحي لامع

      تضمن طبقة الترمالين السيراميكي توزيعًا مثاليًا للحرارة عبر رأس اللف للحصول على شعر شديد اللمعان وتموجات خالية من التجعّد.

      درجة سخونة احترافية عالية 210 درجة مئوية لنتائج مثالية مشابهة لصالون التجميل

      درجة سخونة احترافية عالية 210 درجة مئوية لنتائج مثالية مشابهة لصالون التجميل

      تتيح لكِ درجة الحرارة العالية تغيير تسريحة شعركِ وتمنحكِ مظهرًا مثاليًا جذابًا كما لو كنتِ قادمة للتو من صالون التجميل.

      إعدادات رقمية لدرجة الحرارة

      إعدادات رقمية لدرجة الحرارة

      تسهّل إعدادات درجة الحرارة الرقمية اختيار الوظيفة المطلوبة بسرعة أو ضبط درجة حرارة التصفيف عبر الشاشة الرقمية. وهذا يتيح لكِ إمكانية اختيار درجة الحرارة المثالية لمتطلباتكِ الخاصة ونوع شعركِ. والنتيجة تصفيف رائع بلمسة زر واحدة.

      وقت إحماء سريع وإمكانية الاستخدام في غضون 60 ثانية

      وقت إحماء سريع وإمكانية الاستخدام في غضون 60 ثانية

      يتميز جهاز تمليس الشعر بوقت إحماء سريع يجعله جاهزًا للاستخدام في غضون 60 ثانية.

      إيقاف تشغيل تلقائي بعد 60 دقيقةً

      إيقاف تشغيل تلقائي بعد 60 دقيقةً

      تأتي بعض أجهزة تمليس الشعر ومكاوي التجعيد مزودة بميزة إيقاف التشغيل التلقائي التي صُمّمت لتوفر لك راحة البال. ففي حال تُرك الجهاز قيد التشغيل، سيتوقف عن التشغيل تلقائياً بعد 60 دقيقة.

      رأس بارد لاستخدام أسهل وأكثر أمانًا

      رأس بارد لاستخدام أسهل وأكثر أمانًا

      صُنع رأس مسرّح الشعر من مادة خاصة لعزل الحرارة لإبقائه باردًا، ويمكنكِ حمله بأمان أثناء تصفيف الشعر وضمان سهولة مثلى أثناء الاستخدام.

      فولتية عالمية

      فولتية عالمية

      فولتية عالمية تضمن الحصول على رفيق السفر المثالي

      سلك طاقة بطول 1.8 م

      سلك طاقة بطول 1.8 م

      مؤشر سهل الاستعمال على شاشة LCD

      يتوقف رمز درجة الحرارة عن الوميض عندما ينتهي جهاز تجعيد الشعر من الإحماء ويصبح جاهزًا للاستخدام.

      قاعدة آمنة لاستخدام سهل

      تتيح القاعدة الآمنة إمكانية وضع جهاز تجعيد الشعر لأسفل بأمان أثناء الاستخدام.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات الفنية

        اللون/اللون الخارجي
        أزرق داكن وذهبي
        طبقة من السيراميك
        نعم
        طول سلك الطاقة
        1.8 m
        قطر البرميل
        38 mm
        وقت الإحماء
        60 ثانية
        درجة الحرارة القصوى
        210 °C
        نوع السخّانة
        مسخّن PTC الخزفي
        حلقة التعليق
        نعم
        نطاق درجات الحرارة
        إعدادات رقمية

      • الميزات

        مؤشر جاهز للاستعمال
        نعم
        رأس بارد
        نعم
        سلك دوّار
        نعم

      • نوع الشعر

        النتيجة النهائية
        تجعيدات وتموجات ناعمة
        سماكة الشعر
        • رفيع
        • سميك
        • متوسط
        طول الشعر
        • طويل
        • متوسط

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

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