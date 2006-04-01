أداة تشذيب دقيقة HP6361/00
أداة تشذيب دقيقة HP6361/00
مثالية لمنطقة البيكيني
شعور بالخصوصية والانتعاش
حاجب حماية لقص الشعر بشكل مرتب
قص الشعر بالنعومة التي ترغب بها. مع إمكانية السحب نحو الأعلى والأسفل بأربع وضعيات للحصول على الطول المثالي.
حلاقة دقيقة حتى للتشكيل وتتبع خطوط الجسم
لتحديد منطقة البيكيني بشكل مرتب ومتساوٍ.
المواصفات التقنية
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الميزات
- اللون (الألوان)
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باللون البنفسجي الفاتح مع مسحات ليلكية
- وحدة القص
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فولاذ لا يصدأ بعرض 21 مم
- حاجب قابل للضبط
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4 إعدادات لطول الشعر; طول الشعر: 2 إلى 9.5 مم
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المواصفات التقنية
- المحرّك
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Mabuchi FF180 SH3827 DV
- مصدر الطاقة
-
قابلة للشحن
- البطارية
-
Sanyo KR-3UV 600mAh AA NiCd (1,2V)
- وقت الشحن
-
12 ساعة
- فترة التشغيل
-
على الأقل 30 دقيقة
- محول للتوصل
-
-
الوزن والأبعاد
- أبعاد الصندوق F
-
240×180×83 (الارتفاع×العرض×العمق)
ملليمترًا
- وزن العلبة من النوع F
-
0,391
- أبعاد الصندوق A
-
475×250×19 (الارتفاع×العرض×العمق)
ملليمترًا
- وزن الصندوق A
-
2,546
غ
- عدد العلب من النوع F لكل علبة من النوع A
-
6
-
بيانات لوجيستية
- عدد الألواح (الاتحاد الأوروبي)
-
456
قطعة
- عدد الألواح (بريطانيا العظمى)
-
600
قطعة
- لوح تحميل (الاتحاد الأوروبي)
-
204 x 120 x 80
سم
- لوح تحميل (بريطانيا العظمى)
-
204 x 120 x 100
سم
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