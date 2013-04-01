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أداة تشذيب لمنطقة البكيني

HP6382/20
التصنيف الإجمالي / 5
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    أداة تشذيب لمنطقة البكيني

    HP6382/20
    التصنيف الإجمالي / 5

    ثِق بـ BikiniGenie

    ألم يعد بإمكانك تحمل حساسية البشرة والخدوش والجروح؟ حافظي على منطقة البيكيني بحالة مثالية وتمتعي بنتائج خالية من الشوائب بفضل أداة التشذيب BikiniGenie من Philips. فهي آمنة وسهلة لتشذيب الشعر في المناطق الحساسة وتحديده وتسريحه. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    أداة تشذيب لمنطقة البكيني

    ثِق بـ BikiniGenie

    ألم يعد بإمكانك تحمل حساسية البشرة والخدوش والجروح؟ حافظي على منطقة البيكيني بحالة مثالية وتمتعي بنتائج خالية من الشوائب بفضل أداة التشذيب BikiniGenie من Philips. فهي آمنة وسهلة لتشذيب الشعر في المناطق الحساسة وتحديده وتسريحه. إكتشف كلّ المميزات

    ثِق بـ BikiniGenie

    ألم يعد بإمكانك تحمل حساسية البشرة والخدوش والجروح؟ حافظي على منطقة البيكيني بحالة مثالية وتمتعي بنتائج خالية من الشوائب بفضل أداة التشذيب BikiniGenie من Philips. فهي آمنة وسهلة لتشذيب الشعر في المناطق الحساسة وتحديده وتسريحه. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    أداة تشذيب لمنطقة البكيني

    ثِق بـ BikiniGenie

    ألم يعد بإمكانك تحمل حساسية البشرة والخدوش والجروح؟ حافظي على منطقة البيكيني بحالة مثالية وتمتعي بنتائج خالية من الشوائب بفضل أداة التشذيب BikiniGenie من Philips. فهي آمنة وسهلة لتشذيب الشعر في المناطق الحساسة وتحديده وتسريحه. إكتشف كلّ المميزات

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      ثِق بـ BikiniGenie

      أداة تشذيب آمنة وسهلة لمنطقة بيكيني ناعمة

      • BikiniGenie
      رؤوس مستديرة لإزالة الشعر بطريقة آمنة ودقيقة

      رؤوس مستديرة لإزالة الشعر بطريقة آمنة ودقيقة

      تمارس الرؤوس المستديرة لإزالة الشعر سحرها لتتمكني من تشذيب الشعر في منطقة البيكيني وتحديد شكله وتسريحه بأمان.

      مشط تشذيب الشعر بطول 4 مم.

      مشط تشذيب الشعر بطول 4 مم.

      دقة فائقة تصل إلى طول 4 مم. ما عليك سوى تركيب مشط الدقة برأس التشذيب.

      رأس آلة الحلاقة الصغيرة. للاستخدام بعد حلاقة الشعر بواسطة آلة التشذيب.

      رأس آلة الحلاقة الصغيرة. للاستخدام بعد حلاقة الشعر بواسطة آلة التشذيب.

      ابدأي بتشذيب الشعر إلى طول أقصر يمكن التحكم فيه. انزعي رأس التشذيب واستبدليه برأس آلة الحلاقة الصغيرة. وها قد أصبحت جاهزة لبدء تحديد شكل الشعر بدقة بفضل BikiniGenie الجديدة من Philips.

      مسكة مريحة مصمّمة خصيصًا لمنطقة البيكيني.

      تجعل المسكة المريحة الذكية من الممكن تشذيب شعر منطقة البيكيني وحلاقته وتحديد شكله بسهولة.

      تصميم صغير ومريح مع ألوان مبهجة.

      صُمّمت BikiniGenie من Philips لتسحر كل من يستخدمها. إنها صغيرة الحجم وتصميمها رائع وألوانها مرحة، ما يجعلها مثالية للاستخدام في المنزل أو على الشاطئ. لا جلبة ولا إزعاج، ما عليك سوى النقر فوق مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل على جانب الجهاز لتبدأي. ضعي ببساطة رأس التشذيب على الشعر الذي تريدين إزالته واجعليه ينزلق بعكس اتجاه نمو الشعر. للحصول على أفضل النتائج، حافظي على البشرة مشدودة أثناء التشذيب.

      تنظيف سريع وسهل!

      التنظيف سريع وسهل. ما عليك سوى إزالة الرأس وغسله. حاولي إبقاء BikiniGenie من Philips جافة قدر الإمكان للاستمتاع فترة استخدام أطول.

      احمل معك بطاريات بحجم AA للاستخدام في أي وقت وفي أي مكان.

      احملي معك بطاريات بحجم AA للاستخدام من أجل نتائج خالية من العيوب في أي وقت وفي أي مكان!

      المواصفات التقنية

      • التصميم

        اللون
        الزهري الغامق

      • سهولة الاستعمال

        تنظيف
        قابلة للغسل بالكامل
        ضمان لمدة سنتين
        نعم
        مقبض
        • سهلة الحمل
        • مقبض مطاطي

      • الطاقة

        نوع البطارية
        AA

      • سهولة الاستعمال

        البطارية
        تعمل بدون أسلاك
        سهولة الحمل
        قابلة للحمل وتتطلب مساحة أقل لنقلها

      • Performance

        الحلاقة والتسريح
        آلة حلاقة صغيرة تظهر بكبسة زر مضمّنة
        التشذيب والتسريح
        • رأس تشذيب يظهر بكبسة زر مضمّن
        • مشط يظهر بكبسة زر مضمّن

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