غطاء تأمين الفعالية لإزالة الشعر بفعالية أكبر

لضمان ملامسة البشرة في كل الأوقات وإراحتها قبل إزالة الشعر، يسمح ملحق التمشيط هذا بوضع آلة إزالة الشعر عند أفضل زاوية ممكنة لتتمكّني من إزالة الشعر بطريقة ثابتة وفعالة.