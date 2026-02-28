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تم إيقافه
HP6565/60
إمكانية حمل مثالية لإزالة الشعر في المناطق الحساسة
تتميّز المناطق الحساسة مثل تحت الإبط والبيكيني والوجه باحتياجات خاصة لإزالة الشعر. من هنا، تم تصميم آلة إزالة الشعر للمناطق الحساسة لتوفير استخدام مثالي وراحة للبشرة، للوصول إلى الشعر وإزالته براحة.
تصميم مريح وفريد
لسهولة وراحة أثناء الاستخدام
يسهّل الهيكل المصمم بشكل s الوصول إلى كل المناطق. ويضمن المقبض الخلفي عدم الانزلاق عند الاستخدام أثناء الحمام أو الدش.
لا يسمح شريط الأمان المضمن بقرص البشرة ويحرص على عدم إلحاق الضرر بها.
تم تصميم نظام إزالة الشعر الفريد من Philips مع أقراص من السيراميك للامساك بالشعر والتقاطه بشكل مثالي. تزيل الأقراص الشعر القصير الذي ينمو بعد مرور يومَين أو ثلاثة من دون شد البشرة.
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