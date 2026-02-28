نظام إزالة الشعر الفريد من Philips مع أقراص سيراميك

تم تصميم نظام إزالة الشعر الفريد من Philips مع أقراص من السيراميك للامساك بالشعر والتقاطه بشكل مثالي. تزيل الأقراص الشعر القصير الذي ينمو بعد مرور يومَين أو ثلاثة من دون شد البشرة.