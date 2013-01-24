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SalonDry Control

مجفف الشعر

HP8182/00
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التصنيف الإجمالي / 5
  • جفّفي، وزيّني وسرّحي شعرك على طريقتك الخاصة جفّفي، وزيّني وسرّحي شعرك على طريقتك الخاصة جفّفي، وزيّني وسرّحي شعرك على طريقتك الخاصة
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    SalonDry Control مجفف الشعر

    HP8182/00
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    جفّفي، وزيّني وسرّحي شعرك على طريقتك الخاصة

    تحكمي بتجفيف شعرك مع مجفف الشعر SalonDry Control. فتساعد قوة التجفيف الاحترافية التي تبلغ 2200 واط والتكييف الأيوني والإعدادات المتعددة في الحصول على تسريحات شعر رائعة. انتقلي من التجفيف إلى الإعداد فالتسريح. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    SalonDry Control مجفف الشعر

    جفّفي، وزيّني وسرّحي شعرك على طريقتك الخاصة

    تحكمي بتجفيف شعرك مع مجفف الشعر SalonDry Control. فتساعد قوة التجفيف الاحترافية التي تبلغ 2200 واط والتكييف الأيوني والإعدادات المتعددة في الحصول على تسريحات شعر رائعة. انتقلي من التجفيف إلى الإعداد فالتسريح. إكتشف كلّ المميزات

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      جفّفي، وزيّني وسرّحي شعرك على طريقتك الخاصة

      مجفف الشعر SalonDry Control

      • 2200 واط
      • عناية أيونية
      • مع ناشر هواء
      • النفحة الباردة
      محرك احترافي بقوة 2200 واط لنتائج مثالية مشابهة لصالون التجميل

      محرك احترافي بقوة 2200 واط لنتائج مثالية مشابهة لصالون التجميل

      يضمن مجفف الشعر الاحترافي بقدرة 2200 واط تدفقًا قويًا للهواء. ومن شأن هذا المزيج بين القوة والسرعة أن يجعل تجفيف الشعر وتصفيفه أسرع وأسهل.

      ترطيب أيوني لشعر لامع وغير مجعد

      ترطيب أيوني لشعر لامع وغير مجعد

      امنحي شعركِ طاقة فورية باستخدام الترطيب الأيوني. يؤدي شحن الأيونات السالبة إلى التخلص من الشعر المتطاير بفعل الشحنات الكهربائية وترطيب الشعر وتمليسه لزيادة لمعانه وبريقه. والنتيجة شعر أنيق لامع وناعم وخالٍ من التجعّد.

      6 إعدادات مرنة للسرعة والحرارة لتحكم كامل

      6 إعدادات مرنة للسرعة والحرارة لتحكم كامل

      يمكن ضبط السرعة والحرارة بسهولة حسب الطلب للحصول على التسريحة المثالية. وتضمن الإعدادات الستة تحكمًا كاملاً لتصفيف دقيق ومخصص.

      خاصية النفحة الباردة (Cool Shot) لتسريح شعركِ

      خاصية النفحة الباردة (Cool Shot) لتسريح شعركِ

      بصفته وظيفة احترافية لا غنى عنها لمصففي الشعر، يوفر زر النفحة الباردة (Cool Shot) دفقاً شديداً للهواء البارد. ويُستخدم بعد تصفيف الشعر لوضع اللمسات الأخيرة على التسريحة وتثبيتها.

      مكثف ضيق لتيار هواء مركّز

      مكثف ضيق لتيار هواء مركّز

      يعمل المكثف في مجفف الشعر عن طريق تركيز تدفق الهواء على منطقة معينة عبر الفتحة. ويؤدي ذلك إلى تصفيف شديد الدقة ويعتبر رائعًا لتحسين التسريحة أو وضع اللمسات الأخيرة عليها.

      ناشر هواء مثالي لتصفيف الشعر المجعّد وإظهاره أكثر تموجاً وكثافةً

      ناشر هواء مثالي لتصفيف الشعر المجعّد وإظهاره أكثر تموجاً وكثافةً

      يجفف ناشر الهواء الشعر بشكل صحي ويقلل من التجعّد ويزيد الكثافة من خلال توزيع تدفق الهواء عبر الشعر. كما أنه يزيد الارتفاع والكثافة، وبخاصة عند استخدامه في منطقة فروة الرأس والجذور، مما يجعله مثاليًا للحصول على خصل ذات تجاعيد وتصفيفات مرنة.

      حلقة للتخزين السهل والملائم

      حلقة للتخزين السهل والملائم

      توجد الحلقة المطاطية في قاعدة المقبض وتوفر خيار تخزين آخر، وهي مناسبة بصفة خاصة للاستخدام في المنزل أو عند النزول في الفندق.

      سلك طاقة بطول 1.8 م

      سلك طاقة بطول 1.8 م

      شبكة مدخل هواء قابلة للفك لتنظيف سهل

      يمكن فك شبكة مدخل الهواء للتنظيف. فكيها ونظفيها بانتظام لمنع تراكم الأوساخ.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التقنية

        القدرة الكهربائية بالواط
        2200  واط
        طول سلك الطاقة
        1,8  أمتار

      • الميزات

        النفحة الباردة
        نعم
        ترطيب أيوني
        نعم

      • الخدمة

        ضمان لمدة سنتين
        نعم

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