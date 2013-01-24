الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية
AR
EN
1

مصطلحات البحث

MoistureProtect

جهاز تمليس الشعر

HP8372/03
العثور على الدعم لهذا المنتج
التصنيف الإجمالي / 5
2 الجوائز
  • حافظي على الترطيب الطبيعي لشعرك حافظي على الترطيب الطبيعي لشعرك حافظي على الترطيب الطبيعي لشعرك
    -{discount-value}

    MoistureProtect جهاز تمليس الشعر

    HP8372/03
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    حافظي على الترطيب الطبيعي لشعرك

    تحمي التقنية التي يستخدمها المستشعر توازن رطوبة شعرك. إذ يفحص المستشعر شعرك 30 مرة في الثانية ويكيّف درجة الحرارة للحفاظ على ترطيبه الطبيعي. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    MoistureProtect جهاز تمليس الشعر

    حافظي على الترطيب الطبيعي لشعرك

    تحمي التقنية التي يستخدمها المستشعر توازن رطوبة شعرك. إذ يفحص المستشعر شعرك 30 مرة في الثانية ويكيّف درجة الحرارة للحفاظ على ترطيبه الطبيعي. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل straighteners

      حافظي على الترطيب الطبيعي لشعرك

      للمعان صحي

      • تقنية MoistureProtect
      • الأيونية
      • ألواح من السيراميك متحركة
      وقت سخونة فوري في غضون 15 ثانية

      وقت سخونة فوري في غضون 15 ثانية

      يضمن المسخّن عالي الأداء وقت تسخين سريع في غضون 15 ثانية فقط.

      ضغط أقل على الشعر لتخفيض احتمال تلفه

      ضغط أقل على الشعر لتخفيض احتمال تلفه

      تتحرك الألواح من السيراميك لتعديل مستوى الضغط على الشعر. ويمنع هذا الأمر إلحاق الضرر بجذور الشعر كما يقلل احتمال تلفه.

      مسخّن عالي الأداء وأسرع مع عناية أكثر

      مسخّن عالي الأداء وأسرع مع عناية أكثر

      يحافظ جهاز تمليس الشعر على درجة حرارة ثابتة للاستمتاع بنتائج متناسقة. إذ يوفر المسخّن عالي الأداء درجة حرارة ثابتة للعناية أكثر بشعرك ويمكنّك من الحصول على التسريحة التي تريدينها في الوقت نفسه! باتت عملية التسريح أسرع من قبل، إذ إنك تحتاجين إلى تمريرات أقل أثناء التمليس.

      يمنع الكهرباء الثابتة للاستمتاع بشعر ناعم وخالٍ من التجعيدات

      يمنع الكهرباء الثابتة للاستمتاع بشعر ناعم وخالٍ من التجعيدات

      تؤدي الأيونات المشحونة سلبيًا إلى إزالة الكهرباء الثابتة وترطيب الشعر وتمليس طبقاته المختلفة لزيادة حيوية الشعر ولمعانه، والحصول بالتالي على شعر ناعم ولامع وخالٍ من التجعيد.

      تحكم مثالي بدرجة السخونة مع جهاز الاستشعار المبتكر

      تحكم مثالي بدرجة السخونة مع جهاز الاستشعار المبتكر

      يعدّل المستشعر بتقنية MoistureProtect درجة حرارة الألواح بحسب احتياجات شعرك لحمايته من التسخين المفرط.

      حماية الترطيب المثالية مع جهاز استشعار مبتكر

      حماية الترطيب المثالية مع جهاز استشعار مبتكر

      يفحص المستشعر شعرك 30 مرة في الثانية ويعدّل درجة الحرارة للحفاظ على الترطيب الطبيعي لشعرك.

      3 إعدادات رقمية لدرجة الحرارة

      3 إعدادات رقمية لدرجة الحرارة

      3 إعدادات لدرجة الحرارة (200 و175 و150 درجة مئوية) تعمل سويًا مع المستشعر لضمان عملية تمليس بدرجات الحرارة المثالية لنوع شعرك.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التقنية

        طول سلك الطاقة
        2.0  أمتار
        وقت الإحماء
        15 ثانية
        درجة الحرارة القصوى
        200  درجة مئوية
        نوع المسخّن
        مسخّن ذو أداء عالٍ
        فولتية
        240-110 فولت

      • تقنيات العناية

        تقنية MoistureProtect
        نعم
        ألواح من السيراميك متحركة
        نعم
        الأيونية
        نعم

      • الميزات

        طبقة من السيراميك
        نعم
        إيقاف التشغيل التلقائي
        بعد 60 دقيقة
        حلقة التعليق
        نعم
        سلك دوّار
        نعم
        شاشة مخفية
        نعم

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

      • الملحقات

        حقيبة صغيرة
        نعم

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الجوائز

          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند