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تم إيقافه

MoistureProtectجهاز تمليس الشعر

HP8372/03

حافظي على الترطيب الطبيعي لشعرك

تحمي التقنية التي يستخدمها المستشعر توازن رطوبة شعرك. إذ يفحص المستشعر شعرك 30 مرة في الثانية ويكيّف درجة الحرارة للحفاظ على ترطيبه الطبيعي.

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للمعان صحي

حافظي على الترطيب الطبيعي لشعرك

  • تقنية MoistureProtect

  • الأيونية

  • ألواح من السيراميك متحركة

وقت سخونة فوري في غضون 15 ثانية

يضمن المسخّن عالي الأداء وقت تسخين سريع في غضون 15 ثانية فقط.

ضغط أقل على الشعر لتخفيض احتمال تلفه

ضغط أقل على الشعر لتخفيض احتمال تلفه

تتحرك الألواح من السيراميك لتعديل مستوى الضغط على الشعر. ويمنع هذا الأمر إلحاق الضرر بجذور الشعر كما يقلل احتمال تلفه.

مسخّن عالي الأداء وأسرع مع عناية أكثر

مسخّن عالي الأداء وأسرع مع عناية أكثر

يحافظ جهاز تمليس الشعر على درجة حرارة ثابتة للاستمتاع بنتائج متناسقة. إذ يوفر المسخّن عالي الأداء درجة حرارة ثابتة للعناية أكثر بشعرك ويمكنّك من الحصول على التسريحة التي تريدينها في الوقت نفسه! باتت عملية التسريح أسرع من قبل، إذ إنك تحتاجين إلى تمريرات أقل أثناء التمليس.

المواصفات التقنية

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