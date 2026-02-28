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HP8668
تموجات ناعمة وكثيفة بفضل تقنية التجعيد التلقائي بواسطة الهواء
يتميّز مسرّح الشعر الجديد الذي يدور تلقائيًا بملحق تجعيد فريد من نوعه للحصول على تموجات ناعمة، وفرشاة مستديرة لشعر كثيف، وفوهة لتجفيف لطيف. استمتعي بتجربة تجفيف وتسريح مع العناية بشعرك في الوقت نفسه.
طلاء من الكيراتين والسيراميك
الأيونية
800 واط
3 ملحقات
بعد تجفيف الشعر بنسبة 80%، ضعي خصلةً من الشعر على فتحة ملحق التجعيد بواسطة الهواء. بكبسة زر، تختفي خصلة الشعر في حجرة التجعيد حيث يتم تجفيفها وتسريحها. تحصلين بالتالي على خصلة شعر متموجة وجميلة لإطلالة طبيعية ورائعة.
تُعد الفرشاة المستديرة بحجم 50 مم الطريقة المثالية لإضافة الكثافة والقوام وللمعان إلى الشعر. تُستخدم الفرشاة على شعر شبه جاف للحصول على تجفيف مشابه للتجفيف في صالونات التجميل في راحة منزلك.
تؤدي الأيونات المشحونة سلبيًا إلى إزالة الكهرباء الثابتة وترطيب الشعر وتمليس طبقاته المختلفة لزيادة حيوية الشعر ولمعانه، والحصول بالتالي على شعر ناعم ولامع وخالٍ من التجعيد.
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