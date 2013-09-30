مصمم للحصول على تجفيف وتسريح احترافيين
يتميّز مجفف الشعر Prestige Pro من Philips بقوة 2300 واط ومحرك تيار متردد احترافي بسرعة تصل إلى 170 كم/الساعة*، أي أسرع بنسبة 50%**. بالإضافة إلى ذلك، يمكّنك مكثّف الهواء Style&Protect الفريد من الحصول على تسريحة احترافية من دون إحماء شعرك بشكل مفرط. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مصمم للحصول على تجفيف وتسريح احترافيين
يتميّز مجفف الشعر Prestige Pro من Philips بقوة 2300 واط ومحرك تيار متردد احترافي بسرعة تصل إلى 170 كم/الساعة*، أي أسرع بنسبة 50%**. بالإضافة إلى ذلك، يمكّنك مكثّف الهواء Style&Protect الفريد من الحصول على تسريحة احترافية من دون إحماء شعرك بشكل مفرط. إكتشف كلّ المميزات
مصمم للحصول على تجفيف وتسريح احترافيين
يتميّز مجفف الشعر Prestige Pro من Philips بقوة 2300 واط ومحرك تيار متردد احترافي بسرعة تصل إلى 170 كم/الساعة*، أي أسرع بنسبة 50%**. بالإضافة إلى ذلك، يمكّنك مكثّف الهواء Style&Protect الفريد من الحصول على تسريحة احترافية من دون إحماء شعرك بشكل مفرط. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مصمم للحصول على تجفيف وتسريح احترافيين
يتميّز مجفف الشعر Prestige Pro من Philips بقوة 2300 واط ومحرك تيار متردد احترافي بسرعة تصل إلى 170 كم/الساعة*، أي أسرع بنسبة 50%**. بالإضافة إلى ذلك، يمكّنك مكثّف الهواء Style&Protect الفريد من الحصول على تسريحة احترافية من دون إحماء شعرك بشكل مفرط. إكتشف كلّ المميزات
يتميّز مجفف الشعر الاحترافي بمحرك تيار متردد عالي الأداء مع سرعة هواء تصل إلى 170 كم/الساعة*، أي سرعة أكبر بنسبة 50%**. تم تطويره للمحترفين للحصول على نتائج فعالة.
يضمن مجفف الشعر الاحترافي هذا بقوة 2300 واط تدفقًا قويًا للهواء. ومن شأن هذا المزيج بين القوة والسرعة أن يجعل تجفيف الشعر وتسريحه أسرع وأسهل.
تؤدي الأيونات المشحونة سلبيًا إلى إزالة الكهرباء الثابتة وترطيب الشعر وتمليس طبقاته المختلفة لزيادة حيوية الشعر ولمعانه، والحصول بالتالي على شعر ناعم ولامع وخالٍ من التجعيد.
يوفر إعداد درجة الحرارة ThermoProtect درجة الحرارة المثالية للتجفيف ويمنح شعركِ حماية إضافية من الحرارة الزائدة. وبفضل تدفق الهواء بالقوة نفسها، ستحصلين على أفضل النتائج مع حماية شعرك في الوقت نفسه.
نتائج تسريح مثالية بفضل مكثّف هواء لكل الاحتياجات. يمكن استخدام الفوهة بحجم 6 مم لتسريح دقيق مع عناية فائقة والفوهة بحجم 8 مم لتمشيط الشعر وتمليسه.
يتميّز مكثّف Style & Protect بتصميم فريد، ويأتي مزوّدًا بغطاء خاص لعملية تسريح دقيقة مع الاعتناء بشعرك في الوقت نفسه. تُلزم الفوهة حجم 6 مم الغطاء على الفتح عندما يصبح الشعر ساخنًا جدًا، لتبديد الحرارة الزائدة وتحسين قوة التسريح.
يمكن ضبط السرعة والحرارة المطلوبتَين بسهولة حسب الطلب للحصول على التسريحة المثالية. وتضمن الإعدادات الستة المختلفة تحكمًا مثاليًا لتسريح دقيق ومخصص.
بصفته وظيفة احترافية لا غنى عنها، يوفر زر خاصية النفحة الباردة (Cool Shot) دفقًا شديدًا للهواء البارد. ويُستخدم بعد تصفيف الشعر لوضع اللمسات الأخيرة للتسريحة وضبطها.
يعزّز السلك الاحترافي بطول 3 م سهولة الاستخدام في أي مكان.
مدّد فترة الضمان التي تبلغ سنتَين مع 3 سنوات إضافية عند تسجيل منتجك عبر الإنترنت في غضون 3 أشهر من شرائه.
المواصفات التقنية
الخدمة
تقنيات العناية
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