ناعمة ومريحة
تضم آلة الحلاقة هذه نظام Precision Cutting الفريد مع رؤوس حلاقة رفيعة جدًا وفتحات لحلاقة الشعر الطويل وثقوب تطال الشعيرات القصيرة جدًا. كما يمكن غسل آلة الحلاقة بالكامل.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ناعمة ومريحة
تضم آلة الحلاقة هذه نظام Precision Cutting الفريد مع رؤوس حلاقة رفيعة جدًا وفتحات لحلاقة الشعر الطويل وثقوب تطال الشعيرات القصيرة جدًا. كما يمكن غسل آلة الحلاقة بالكامل.
ناعمة ومريحة
تضم آلة الحلاقة هذه نظام Precision Cutting الفريد مع رؤوس حلاقة رفيعة جدًا وفتحات لحلاقة الشعر الطويل وثقوب تطال الشعيرات القصيرة جدًا. كما يمكن غسل آلة الحلاقة بالكامل.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ناعمة ومريحة
تضم آلة الحلاقة هذه نظام Precision Cutting الفريد مع رؤوس حلاقة رفيعة جدًا وفتحات لحلاقة الشعر الطويل وثقوب تطال الشعيرات القصيرة جدًا. كما يمكن غسل آلة الحلاقة بالكامل.
يعمل النظام الشفرات الثنائية المضمن بآلة الحلاقة هذه على رفع الشعرات ليتم قصها بسهولة تحت مستوى الجلد.
تتكيف مع كل منحنى في الوجه أو الرقبة بصورة تلقائية
تأكد من محاذاة شفرات آلة الحلاقة الحادة من Philips بشكل أقرب من البشرة للاستمتاع بحلاقة دقيقة بصورة استثنائية.
تأتي آلة الحلاقة الكهربائية مزوّدة برؤوس رفيعة جدًا مع فتحات لحلاقة الشعيرات الطويلة، ومع ثقوب لحلاقة أقصر الشعيرات.
يمكن غسل آلة الحلاقة المضادة للماء من Philips بسهولة تحت الحنفية.
بالعرض الكامل، آلة الحلاقة المنبثقة مثالية لتنعيم السوالف والشاربين.
أداء الحلاقة
سهولة الاستعمال
الملحقات
الطاقة