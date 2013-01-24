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Shaver series 3000

آلة حلاقة كهربائية

HQ8270/17
التصنيف الإجمالي / 5
  • سريعة. كاملة. فعالة. سريعة. كاملة. فعالة. سريعة. كاملة. فعالة.
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    Shaver series 3000 آلة حلاقة كهربائية

    HQ8270/17
    التصنيف الإجمالي / 5

    سريعة. كاملة. فعالة.

    تضم آلة الحلاقة الكهربائية من Philips المزوّدة برؤوس الحلاقة Speed-XL ذات المسارات الثلاثة مساحة حلاقة أكبر بنسبة 50% لضمان تجربة حلاقة سريعة ودقيقة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Shaver series 3000 آلة حلاقة كهربائية

    سريعة. كاملة. فعالة.

    تضم آلة الحلاقة الكهربائية من Philips المزوّدة برؤوس الحلاقة Speed-XL ذات المسارات الثلاثة مساحة حلاقة أكبر بنسبة 50% لضمان تجربة حلاقة سريعة ودقيقة. إكتشف كلّ المميزات

    سريعة. كاملة. فعالة.

    تضم آلة الحلاقة الكهربائية من Philips المزوّدة برؤوس الحلاقة Speed-XL ذات المسارات الثلاثة مساحة حلاقة أكبر بنسبة 50% لضمان تجربة حلاقة سريعة ودقيقة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Shaver series 3000 آلة حلاقة كهربائية

    سريعة. كاملة. فعالة.

    تضم آلة الحلاقة الكهربائية من Philips المزوّدة برؤوس الحلاقة Speed-XL ذات المسارات الثلاثة مساحة حلاقة أكبر بنسبة 50% لضمان تجربة حلاقة سريعة ودقيقة. إكتشف كلّ المميزات

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      سريعة. كاملة. فعالة.

      • مع مؤشر مستوى البطارية
      نظام SmartTouch الذي يتبع خطوط الوجه: لحلاقة سريعة وفعالة

      نظام SmartTouch الذي يتبع خطوط الوجه: لحلاقة سريعة وفعالة

      يبقي رؤوس الحلاقة الثلاثة على اتصال دقيق ببشرتك لحلاقة سريعة وفعالة.

      تنظيف سريع مع طلاء مقاوم للبكتيريا

      تنظيف سريع مع طلاء مقاوم للبكتيريا

      يضمن الطلاء المقاوم للبكتيريا داخل وحدة الحلاقة تنظيف آلة الحلاقة في ثوانٍ.

      نظام قص دقيق

      نظام قص دقيق

      تأتي آلة الحلاقة الكهربائية مزوّدة برؤوس رفيعة جدًا مع فتحات لحلاقة الشعيرات الطويلة، ومع ثقوب لحلاقة أقصر الشعيرات.

      تقنية رفع وقص فعالة

      تقنية رفع وقص فعالة

      يعمل النظام الشفرات الثنائية المضمن بآلة الحلاقة هذه على رفع الشعرات ليتم قصها بسهولة تحت مستوى الجلد.

      نظام Reflex Action

      نظام Reflex Action

      تتكيف مع كل منحنى في الوجه أو الرقبة بصورة تلقائية

      نظام Jet Clean

      نظام Jet Clean

      استخدم نظام Jet Clean لتنظيف الشفرات وتزييتها تلقائيًا. يقوم بشحن البطارية أيضًا بعد كل استخدام.

      المواصفات التقنية

      • أداء الحلاقة

        نظام الحلاقة
        • نظام قص دقيق
        • تقنية رفع وقص فعالة
        تتبع دقيق
        • نظام SmartTouch الذي يتبع خطوط الوجه
        • نظام Reflex Action
        • رؤوس مرنة منفردة
        إنشاء المظهر
        أداة تشذيب دقيقة

      • سهولة الاستعمال

        شاشة عرض
        قِفل للسفر
        جاري الشحن
        • قابلة للشحن
        • سلكي/لاسلكي
        جاري الشحن
        ساعة واحدة
        وقت الحلاقة
        17 يومًا
        تنظيف
        قابلة للغسل

      • التصميم

        اللون الخارجي
        • لكر
        • شاشة بطلاء انعكاسي

      • الملحقات

        الحامل
        قاعدة للشحن
        حقيبة صغيرة
        حقيبة صغيرة ناعمة
        الصيانة
        • فرشاة التنظيف
        • غطاء واقٍ

      • الطاقة

        وقت التشغيل
        50  دقيقة

      • الخدمة

        رأس بديل
        استبدله كل سنتين بـ HQ9

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • قاعدة للشحن
      • فرشاة التنظيف
      • سلك الطاقة
      • غطاء للحماية
      • حقيبة صغيرة للسفر
      • دليل المستخدم

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