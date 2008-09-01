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8200 series

آلة حلاقة كهربائية

HQ8290CC
التصنيف الإجمالي / 5
  • سريعة. كاملة. فعالة. سريعة. كاملة. فعالة. سريعة. كاملة. فعالة.
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    8200 series آلة حلاقة كهربائية

    HQ8290CC
    التصنيف الإجمالي / 5

    سريعة. كاملة. فعالة.

    توفر مسارات رؤوس الحلاقة Speed-XL الثلاثة مساحة حلاقة أكبر بنسبة 50% لضمان تجربة حلاقة سريعة ودقيقة إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    8200 series آلة حلاقة كهربائية

    سريعة. كاملة. فعالة.

    توفر مسارات رؤوس الحلاقة Speed-XL الثلاثة مساحة حلاقة أكبر بنسبة 50% لضمان تجربة حلاقة سريعة ودقيقة إكتشف كلّ المميزات

    سريعة. كاملة. فعالة.

    توفر مسارات رؤوس الحلاقة Speed-XL الثلاثة مساحة حلاقة أكبر بنسبة 50% لضمان تجربة حلاقة سريعة ودقيقة إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    8200 series آلة حلاقة كهربائية

    سريعة. كاملة. فعالة.

    توفر مسارات رؤوس الحلاقة Speed-XL الثلاثة مساحة حلاقة أكبر بنسبة 50% لضمان تجربة حلاقة سريعة ودقيقة إكتشف كلّ المميزات

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      سريعة. كاملة. فعالة.

      • مع نظام Jet Clean
      نظام SmartTouch الذي يتبع خطوط الوجه: لحلاقة سريعة وفعالة

      نظام SmartTouch الذي يتبع خطوط الوجه: لحلاقة سريعة وفعالة

      يبقي رؤوس الحلاقة الثلاثة على اتصال دقيق ببشرتك لحلاقة سريعة وفعالة.

      تنظيف سريع مع طلاء مقاوم للبكتيريا

      تنظيف سريع مع طلاء مقاوم للبكتيريا

      يضمن الطلاء المقاوم للبكتيريا داخل وحدة الحلاقة تنظيف آلة الحلاقة في ثوانٍ.

      تقنية رفع وقص فعالة

      تقنية رفع وقص فعالة

      يعمل النظام الشفرات الثنائية المضمن بآلة الحلاقة هذه على رفع الشعرات ليتم قصها بسهولة تحت مستوى الجلد.

      نظام Reflex Action

      نظام Reflex Action

      تتكيف مع كل منحنى في الوجه أو الرقبة بصورة تلقائية

      نظام قص دقيق

      نظام قص دقيق

      تأتي آلة الحلاقة الكهربائية مزوّدة برؤوس رفيعة جدًا مع فتحات لحلاقة الشعيرات الطويلة، ومع ثقوب لحلاقة أقصر الشعيرات.

      المواصفات التقنية

      • سهولة الاستخدام

        التنظيف
        • نظام التنظيف التلقائي
        • قابلة للغسل
        اللمسات النهائية
        • شاشة بطلاء انعكاسي
        • شاشة LED
        نظام الحلاقة
        • نظام قص دقيق
        • تقنية رفع وقص فعالة
        • رؤوس حلاقة Speed XL
        جاري الشحن
        • قابلة للشحن
        • سلكي/لاسلكي
        حقيبة صغيرة
        حقيبة صغيرة ناعمة
        شاشة العرض
        قِفل للسفر
        الحامل
        نظام Jet Clean
        تتبع دقيق
        • نظام SmartTouch الذي يتبع خطوط الوجه
        • نظام Reflex Action
        • رؤوس مرنة منفردة
        الصيانة
        • فرشاة التنظيف
        • غطاء واقٍ
        وقت التشغيل
        50  min
        جاري الشحن
        ساعة واحدة
        إنشاء المظهر
        أداة تشذيب دقيقة
        وقت الحلاقة
        17 يومًا

      • الخدمة

        رأس بديل
        استبدله كل سنتين بـ HQ9

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • نظام Jet Clean
      • حقيبة صغيرة للسفر
      • سلك الطاقة
      • غطاء للحماية
      • فرشاة التنظيف
      • دليل المستخدم

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