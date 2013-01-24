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آلة حلاقة كهربائية

HQ912
التصنيف الإجمالي / 5
  • آلة الحلاقة الكهربائية Philips HQ912 آلة الحلاقة الكهربائية Philips HQ912 آلة الحلاقة الكهربائية Philips HQ912
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    آلة حلاقة كهربائية

    HQ912
    التصنيف الإجمالي / 5

    آلة الحلاقة الكهربائية Philips HQ912

    تجمع آلة الحلاقة الكهربائية القابلة للغسل والدوارة والمزودة برأسين من Philips بين الرؤوس المتحركة بشكل مستقل وتقنية عكس الحركة Reflex Action الفريدة من Philips، مما يضمن لك حلاقة نظيفة ومنعشة لتحقيق النجاح كل يوم.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    آلة حلاقة كهربائية

    آلة الحلاقة الكهربائية Philips HQ912

    تجمع آلة الحلاقة الكهربائية القابلة للغسل والدوارة والمزودة برأسين من Philips بين الرؤوس المتحركة بشكل مستقل وتقنية عكس الحركة Reflex Action الفريدة من Philips، مما يضمن لك حلاقة نظيفة ومنعشة لتحقيق النجاح كل يوم.

    آلة الحلاقة الكهربائية Philips HQ912

    تجمع آلة الحلاقة الكهربائية القابلة للغسل والدوارة والمزودة برأسين من Philips بين الرؤوس المتحركة بشكل مستقل وتقنية عكس الحركة Reflex Action الفريدة من Philips، مما يضمن لك حلاقة نظيفة ومنعشة لتحقيق النجاح كل يوم.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    آلة حلاقة كهربائية

    آلة الحلاقة الكهربائية Philips HQ912

    تجمع آلة الحلاقة الكهربائية القابلة للغسل والدوارة والمزودة برأسين من Philips بين الرؤوس المتحركة بشكل مستقل وتقنية عكس الحركة Reflex Action الفريدة من Philips، مما يضمن لك حلاقة نظيفة ومنعشة لتحقيق النجاح كل يوم.

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      آلة الحلاقة الكهربائية Philips HQ912

      حلاقة منعشة ونظيفة لتحقيق النجاح

      رؤوس متحركة بشكل مستقل + نظام عكس الحركة ReflexAction

      رؤوس متحركة بشكل مستقل + نظام عكس الحركة ReflexAction

      تضمن الرؤوس المتحركة بشكل مستقل ملامسة مريحة للبشرة بينما يتلاءم نظام عكس الحركة مع تقاسيم وجهك ورقبتك تلقائيًا

      نظام الرقع والقص Lift & Cut

      نظام الرقع والقص Lift & Cut

      هذا النظام ثنائي الشفرات الفريد يرفع الشعر بنعومة لتأمين قصه بطريقة ناعمة ومريحة لا تصدق.

      شفرات بتقنية الشحذ التلقائي

      شفرات بتقنية الشحذ التلقائي

      تزيد الشفرات حدّتها تلقائيًا مع كل استخدام لضمان حلاقة نظيفة ودقيقة في كل مرة.

      مقبض مانع للانزلاق

      مقبض مانع للانزلاق

      تم تصميم المقبض الناعم الملمس والرفيع مع المسكات المضلّعة ليتلاءم بسهولة مع يدك لأقصى حد من التحكم.

      آلة حلاقة قابلة للغسل

      آلة حلاقة قابلة للغسل

      يمكن غسل آلة الحلاقة المضادة للماء من Philips بسهولة تحت الحنفية.

      نظام الرقع والقص Lift & Cut

      يرفع هذا النظام الثنائي الشفرات الفريد Philips HQ912 الشعر بنعومة لقصة دقيقة.

      المواصفات التقنية

      • أداء الحلاقة

        نظام الحلاقة
        تقنية الرفع والقص Lift & Cut
        تتبع دقيق
        • نظام Reflex Action
        • رؤوس مرنة منفردة
        SkinComfort
        رؤوس حلاقة ناعمة

      • سهولة الاستعمال

        شاشة عرض
        مؤشر الشحن
        جاري الشحن
        الحلاقة: حلاقة لاسلكية فقط
        جاري الشحن
        8 ساعات
        وقت الحلاقة
        30 دقيقة
        تنظيف
        قابلة للغسل

      • التصميم

        اللون الخارجي
        لكر

      • الملحقات

        الصيانة
        • فرشاة التنظيف
        • غطاء واقٍ

      • الخدمة

        رأس بديل
        استبدله كل سنتين بـ HQ56

      • رؤوس حلاقة

        نظام الرفع والقص Lift and Cut
        نعم

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