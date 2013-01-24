آلة الحلاقة الكهربائية Philips HQ912
تجمع آلة الحلاقة الكهربائية القابلة للغسل والدوارة والمزودة برأسين من Philips بين الرؤوس المتحركة بشكل مستقل وتقنية عكس الحركة Reflex Action الفريدة من Philips، مما يضمن لك حلاقة نظيفة ومنعشة لتحقيق النجاح كل يوم.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
آلة الحلاقة الكهربائية Philips HQ912
تجمع آلة الحلاقة الكهربائية القابلة للغسل والدوارة والمزودة برأسين من Philips بين الرؤوس المتحركة بشكل مستقل وتقنية عكس الحركة Reflex Action الفريدة من Philips، مما يضمن لك حلاقة نظيفة ومنعشة لتحقيق النجاح كل يوم.
آلة الحلاقة الكهربائية Philips HQ912
تجمع آلة الحلاقة الكهربائية القابلة للغسل والدوارة والمزودة برأسين من Philips بين الرؤوس المتحركة بشكل مستقل وتقنية عكس الحركة Reflex Action الفريدة من Philips، مما يضمن لك حلاقة نظيفة ومنعشة لتحقيق النجاح كل يوم.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
آلة الحلاقة الكهربائية Philips HQ912
تجمع آلة الحلاقة الكهربائية القابلة للغسل والدوارة والمزودة برأسين من Philips بين الرؤوس المتحركة بشكل مستقل وتقنية عكس الحركة Reflex Action الفريدة من Philips، مما يضمن لك حلاقة نظيفة ومنعشة لتحقيق النجاح كل يوم.
تضمن الرؤوس المتحركة بشكل مستقل ملامسة مريحة للبشرة بينما يتلاءم نظام عكس الحركة مع تقاسيم وجهك ورقبتك تلقائيًا
هذا النظام ثنائي الشفرات الفريد يرفع الشعر بنعومة لتأمين قصه بطريقة ناعمة ومريحة لا تصدق.
تزيد الشفرات حدّتها تلقائيًا مع كل استخدام لضمان حلاقة نظيفة ودقيقة في كل مرة.
تم تصميم المقبض الناعم الملمس والرفيع مع المسكات المضلّعة ليتلاءم بسهولة مع يدك لأقصى حد من التحكم.
يمكن غسل آلة الحلاقة المضادة للماء من Philips بسهولة تحت الحنفية.
يرفع هذا النظام الثنائي الشفرات الفريد Philips HQ912 الشعر بنعومة لقصة دقيقة.
أداء الحلاقة
سهولة الاستعمال
التصميم
الملحقات
الخدمة
رؤوس حلاقة