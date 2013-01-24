تحضير الطعام الصحي بسهولة
تجمع الخفّاقة المحمولة باليد من Philips بين قدرة 300 واط وشفرة بوظيفة مزدوجة، مما يؤدي إلى نتائج فورية رائعة لتحضير الحساء والبوريه والخلطات. إذ لم يكن تحضير المأكولات المنزلية الصحية يومًا بهذه السهولة! إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تحضير الطعام الصحي بسهولة
تجمع الخفّاقة المحمولة باليد من Philips بين قدرة 300 واط وشفرة بوظيفة مزدوجة، مما يؤدي إلى نتائج فورية رائعة لتحضير الحساء والبوريه والخلطات. إذ لم يكن تحضير المأكولات المنزلية الصحية يومًا بهذه السهولة! إكتشف كلّ المميزات
تحضير الطعام الصحي بسهولة
تجمع الخفّاقة المحمولة باليد من Philips بين قدرة 300 واط وشفرة بوظيفة مزدوجة، مما يؤدي إلى نتائج فورية رائعة لتحضير الحساء والبوريه والخلطات. إذ لم يكن تحضير المأكولات المنزلية الصحية يومًا بهذه السهولة! إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تحضير الطعام الصحي بسهولة
تجمع الخفّاقة المحمولة باليد من Philips بين قدرة 300 واط وشفرة بوظيفة مزدوجة، مما يؤدي إلى نتائج فورية رائعة لتحضير الحساء والبوريه والخلطات. إذ لم يكن تحضير المأكولات المنزلية الصحية يومًا بهذه السهولة! إكتشف كلّ المميزات
محرك قوي بقدرة 300 واط لمعالجة مختلف المكونات.
مقبض قابل للفك والتركيب للتنظيف بسهولة تحت المياه.
المواصفات العامّة
الملحقات
مواصفات التصميم
المواصفات التقنية